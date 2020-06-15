За останню добу в Україні виявили 656 випадків захворювання на COVID-19. Таким чином загальна кількість інфікованих коронавірусною інфекцією в Україні становить 31 810.

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Впродовж минулої доби померли від ускладнень спричинених коронавірусом 12 українців, натомість одужали ще 171. Загалом від початку епідемії в Україні зафіксували 901 летальний випадок внаслідок COVID-19. Пацієнтів, які одужали від коронавірусу – 14 253.

За попередню добу в Україні провели 10 236 тестувань із них 7950 методом ПЛР та 2 286 методом ІФА.

Головні новини про коронавірус в Україні

Відновлення міжнародного авіасполучення

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З 15 червня Україна відновила міжнародні пасажирські авіаперевезення. Держава навіть встигла прийняти перший рейс – Мінськ – Київ. Його прийняв міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Загалом наразі аеропорти проводять роботу з компаніями щодо відновлення рейсів.



Окрім того, Кабмін ухвалив рішення про відкриття пунктів пропуску в аеропортах відсьогодні. В'їзд в Україну дозволили для іноземців, однак є одна умова. Якщо вони є громадянами країн, які опинилися у переліку "червоної" зони (країни, де є високий рівень активних випадків COVID-19), для них діє обов'язкова 14-денна обсервація після приїзду в Україну.

З переліком країн зеленої і червоної зони можна ознайомитись у матеріалі 24 каналу. Скандал із хворою на COVID-19 директоркою У Києві хвора коронавірусом директорка школи, знаючи про свій діагноз, наражала на небезпеку інших. Вона продовжувала працювати та прийшла в навчальний заклад попри те, що отримала позитивний тест на COVID-19. Бувши інфікованою, жінка контактувала з колегами та з іншими людьми. Проти жінки порушать кримінальну справу, поліція вже знає про її порушення. Низький рівень смертності від COVID-19 Рівень смертності в Україні під час пандемії коронавірусу є доволі низьким. Це дає підстави розраховувати на відкриття кордонів для України з боку Євросоюзу. Згідно з даними Держстату, у лютому 2020 року в Україні померли на 2% менше людей (47 891), ніж у лютому 2019-го (47 128). У березні 2020 року – також померли 98% (48 326) від минулого року (49 177). У квітні 2020 – 97% (46 313) від минулого року (47 879). "Тому в Україні немає навіть підстав припускати, що померлих від епідемії коронавірусу записують на інші причини", – розповіла віцепрем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина. За її словами, у порівнянні з іншими країнами ЄС в Україні не було зафіксоване різке зростання загальної смертності під час пандемії. Відтак, у ЄС немає недовіри щодо медичної статистики в Україні, а офіційні рекомендації Єврокомісії є для України сигналом для початку прямого діалогу про відкриття кордонів. В Україні можуть посилити карантин Кабмін готує черговий документ з умовами для посилення карантину. Причиною є велика кількість хворих на коронавірус. У документі будуть передбачені умови, за якими області визначатимуть, чи посилювати карантин. Через COVID-19 ЗНО скасують для випускників, які не вступатимуть у 2020 році Керівники на місцях будуть визначати, за яких обставин та чи інша область може зробити певні обмеження жорсткішими. Це потрібно у разі погіршення епідемічної ситуації. Масові порушення карантину у Києві За вихідні поліція склала 16 адмінпротоколів щодо власників клубів та барів у Києві. Вони приймають відвідувачів та при цьому не дотримуються вимог МОЗ. Ба більше – через складну епідеміологічну ситуацію у столиці влада міста поки не дозволяла відкривати ТЦ, бари чи нічні клуби. Зауважимо, що штраф для закладів, які порушили карантинні обмеження складає від 34 000 до 340 000 гривень. Антирекорд на Донеччині За 14 червня у Донецькій області зафіксували 42 нових випадки COVID-19. Цей показник став новим антирекордом. Зауважимо, що інформація про хворих надходить лише з населених пунктів, що підпорядковуються Україні.



За весь час пандемії на підконтрольній Україні частині Донецької області підтвердили 334 випадки захворювання, вилікувались 143 особи, померли – 6. Майже 20% хворих на COVID-19 становлять медпрацівники. Дивіться також Україна в полоні коронавірусу: чому найгірше попереду?

Новини про коронавірус у світі за 15 червня

Статистика захворювання

Всього у світі 8 050 379 людей захворіли на коронавірус. Через хворобу померли вже 436 710 осіб. Натомість 4 155 506 хворих одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 2 170 158;

Бразилія – 869 956;

Росія – 537 210;

Індія – 338 639;

Великобританія – 296 857.

Деталі про новий спалах COVID-19 в Пекіні

Коронавірус, що виявили на одному з найбільших ринків Пекіна, міг потрапити туди через заморожену харчову продукцію з Європи. За словами епідеміологів, низькі температури могли посприяти виживанню інфекції.

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Тим часом люди могли заразитися шляхом контактування з зараженими морепродуктами або м'ясом на ринку, а потім розповсюдили вірус далі. За іншою версією, коронавірус міг потрапити на харчові продукти від хворого, який чхав і кашляв, після чого розповсюдитись по території ринку повітряно-крапельним шляхом.

Пів мільйона хворих у Росії

Станом 15 червня в Росії зареєстрували 537 210 випадків зараження коронавірусом, 8 246 з яких – за минулу добу.

Найбільше нових хворих виявили в Москві (+1477), Підмосков'ї (+717), Петербурзі (+259), а також у Свердловській області (+254) та Ханти-Мансійському автономному окрузі (+229).

Впродовж минулої доби на території РФ померли 119 пацієнтів з COVID-19. Загалом від початку пандемії у Росії зареєстрували 6948 летальних випадків внаслідок хвороби.

Великобританія послаблює карантин

У Великобританії послаблюють карантин. Зокрема, відкривають торговельні центри. Також планують відновити роботу непродовольчі магазини, а згодом дозволити працювати пабам та ресторанам.



Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон навіть проінспектував готовність до послаблення: відвідав магазини, випив кави та поспілкувався з працівниками.

Дослідження щодо пандемії

Рідкісний симптом коронавірусу

Упродовж перебігу COVID-19 у деяких пацієнтів можуть виникнути ознаки гострого панкреатиту. У своєму дослідженні фахівці описують, що в період з 14 березня по 30 квітня 2020 року в Королівську університетську лікарню Ліверпуля надійшли 5 COVID-19–пацієнтів з симптомами, схожими на гострий панкреатит та ознаками метаболічного синдрому.



Раніше ці чоловіки ніколи не мали симптомів панкреатиту.

Майже половина людей може хворіти безсимптомно

Згідно з результатами аналізу Scripps Research, 40–45% інфікованих можуть переносити коронавірус без симптомів.

Вчені зібрали та проаналізували інформацію з тестових досліджень 16 різних груп з усього світу.

Також вчені помітили, що безсимптомні носії здатні передавати вірус впродовж тривалого періоду часу, можливо навіть довше, ніж 14 днів.

Коронавірус пошкоджує мозок

Науковці опублікували статтю з всебічним оглядом як коронавірус COVID-19 діє на нервову систему. Вони представили класифікацію пошкодження головного мозку, які викликає коронавірус.

Є три етапи пошкодження мозку коронавірусом. Це:

Стадія I NeuroCovid: пошкодження обмежується епітеліальними клітинами носа і рота, а основними симптомами є тимчасова втрата нюху і смаку.

Стадія II NeuroCovid: вірус викликає потік запалення – цитокініновий шторм, який починається в легенях і розповсюджується по кровоносних судинах по всіх органах тіла. Цей цитокініновий шторм призводить до утворення тромбів, які викликають невеликі або великі інсульти в головному мозку.

Стадія III NeuroCovid: вибуховий рівень цитокінінової бурі пошкоджує гематоенцефалічний бар'єр, захисний шар ізоляції в кровоносних судинах мозку. В результаті кров, маркери запалення і вірусні частинки проникають в мозок. У пацієнтів розвиваються судоми, сплутаність свідомості, кома або енцефалопатія.