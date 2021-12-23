Предостережение ВОЗ, вакцина против всех штаммов: новости о коронавирусе 23 декабря

Франция отказалась от таблеток против COVID, которые хотят закупить в Украине. От всех вариантов коронавируса: армия США разработала новый тип вакцины. Дополнительная доза китайской вакцины Sinovac не защищает от штамма Омикрон. ВОЗ призывает пересмотреть свои планы на новогодние праздники. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 23 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине 23 декабря

COVID-19 в Украине: более 7 тысяч инфицированных, 275 умерли

Источник: Минздрав

За сутки в Украине выявили 7 312 больных коронавирусом. В больницы госпитализировали 1 691 пациента с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 275 жителей страны. Зато выздоровели – 16 521 человек.

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Темпы тестирования в стране:

За сутки в Украине провели 70 136 тестов на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 32 402;

методом ИФА – 6 665;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 069.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1 211;

Винницкая область – 201;

Волынская область – 211;

Днепропетровская область – 231;

Донецкая область – 531;

Житомирская область – 243;

Закарпатская область – 279;

Запорожская область – 303;

Ивано-Франковская область – 298;

Киевская область – 355;

Кировоградская область – 73;

Луганская область – 59;

Львовская область – 417;

Николаевская область – 198;

Одесская область – 174;

Полтавская область – 495;

Ровненская область – 208;

Сумская область – 228;

Тернопольская область – 246;

Харьковская область – 259;

Херсонская область – 77;

Хмельницкая область – 387;

Черкасская область – 223;

Черновицкая область – 117;

Черниговская область – 278.

В Украине более 14,5 миллионов человек вакцинировали против COVID-19

Всего с начала пандемии в Украине зафиксировали 3 630 391 случай заболевания коронавирусом. По состоянию на 23 декабря выздоровели 3 393 420 человек.Жертвами коронавируса стали 94 184 человека.

Источник: Минздрав

По состоянию на 23 декабря прививки против коронавируса получили более 14,5 миллионов человек – это 46,5% взрослого населения страны. 14 500 518 из них получили первую дозу, а 13 219 547 – обе. В то же время дополнительную дозу вакцины получили 596 человек.

У невакцинированных в 5 раз выше риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

Украина в желтой зоне, только две области остались "красными"

Источник: Минздрав

Почти вся Украина перешла в желтую зону карантина. В настоящее время в красной зоне находятся только Волынская и Запорожская области. У них критический коэффициент обнаружения случаев инфицирования. Впрочем, ситуация начала улучшаться.

Эпидемиологические показатели в областях / Инфографика МЗ

Новости о коронавирусе в мире 23 декабря

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 23 декабря в мире выявили более 277 миллионов больных коронавирусом и более 5,3 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США – более 51 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Великобритания, Германия, Франция, Россия и Польша.

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Франция отказалась от таблеток против COVID, которые хотят закупить в Украине

Источник: BFM TV

Власти Франции отменили заказы на поставку антивирусного препарата от американской компании Merck&Co. Речь идет о молнупиравире. Говорят, это связано с тем, что новые результаты испытаний показали его низкую эффективность. Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Против Омикрона понадобится четыре дозы вакцины, – глава немецкого Минздрава

Источник: The Guardian

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что для защиты против Омикрона может потребоваться четвертая доза вакцины против COVID-19. Поэтому страна заказала 80 миллионов доз специфической вакцины против Omicron, которая будет доставлена ​​в Германию в апреле или мае.

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ВОЗ призывает пересмотреть свои планы на новогодние праздники

Источник: BBC

Всемирная организация здравоохранения призывает отменить планы на зимние каникулы для защиты общественного здоровья. Такое заявление было сделано из-за распространения штамма Омикрон.

Исследование коронавируса

Дополнительная доза китайской вакцины Sinovac не защищает от штамма.

Источник: Bloomerg

Три дозы вакцины против COVID-19 китайской компании Sinovac – два первых компонента и бустер – не вызывают достаточного иммунного ответа на штамм коронавируса Омикрон. Согласно результатам исследования Гонконгского университета и Китайского университета Гонконга, людям, прошедшим первоначальную вакцинацию препаратом Sinovac, следует рассмотреть как бустер вакцины других компаний.

Одновременно исследователи советуют получить третью дозу вакцины Pfizer/BioNTech, поскольку она существенно повышает уровень антител к Омикрону у привитых китайской вакциной.

От всех вариантов коронавируса: армия США разработала новый тип вакцины

Источник: MedicalXpress

Армия США заявила, что разработала вакцину против коронавируса. Военные медики говорят, что она может защищать против всех вариантов недуга, в частности и от Омикрона.

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Тяжелый COVID-19 может вызвать повреждение сосудов сердца: уникальные снимки

Источник: MedicalXpress

Ученые обнаружили значительные изменения в ткани сердечной мышцы у людей, умерших от COVID-19. Специалисты поделились снимками. По сравнению со здоровым сердцем, ткани сердца, пораженные тяжелым заболеванием, имеют множество расщеплений, ветвей и петель. Все из-за образования и расщепления новых сосудов.



Здоровая ткань сердца (слева) и тяжелая форма COVID-19 (справа) / Фото M Reichardt, T Salditt