Новости о коронавирусе в Украине 23 декабря
COVID-19 в Украине: более 7 тысяч инфицированных, 275 умерли
Источник: Минздрав
За сутки в Украине выявили 7 312 больных коронавирусом. В больницы госпитализировали 1 691 пациента с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 275 жителей страны. Зато выздоровели – 16 521 человек.
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Темпы тестирования в стране:
За сутки в Украине провели 70 136 тестов на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 32 402;
- методом ИФА – 6 665;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 069.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1 211;
- Винницкая область – 201;
- Волынская область – 211;
- Днепропетровская область – 231;
- Донецкая область – 531;
- Житомирская область – 243;
- Закарпатская область – 279;
- Запорожская область – 303;
- Ивано-Франковская область – 298;
- Киевская область – 355;
- Кировоградская область – 73;
- Луганская область – 59;
- Львовская область – 417;
- Николаевская область – 198;
- Одесская область – 174;
- Полтавская область – 495;
- Ровненская область – 208;
- Сумская область – 228;
- Тернопольская область – 246;
- Харьковская область – 259;
- Херсонская область – 77;
- Хмельницкая область – 387;
- Черкасская область – 223;
- Черновицкая область – 117;
- Черниговская область – 278.
В Украине более 14,5 миллионов человек вакцинировали против COVID-19
Источник: Минздрав
По состоянию на 23 декабря прививки против коронавируса получили более 14,5 миллионов человек – это 46,5% взрослого населения страны. 14 500 518 из них получили первую дозу, а 13 219 547 – обе. В то же время дополнительную дозу вакцины получили 596 человек.
Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала
Украина в желтой зоне, только две области остались "красными"
Источник: Минздрав
Почти вся Украина перешла в желтую зону карантина. В настоящее время в красной зоне находятся только Волынская и Запорожская области. У них критический коэффициент обнаружения случаев инфицирования. Впрочем, ситуация начала улучшаться.
Эпидемиологические показатели в областях / Инфографика МЗ
Новости о коронавирусе в мире 23 декабря
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 23 декабря в мире выявили более 277 миллионов больных коронавирусом и более 5,3 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США – более 51 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Великобритания, Германия, Франция, Россия и Польша.
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Франция отказалась от таблеток против COVID, которые хотят закупить в Украине
Источник: BFM TV
Власти Франции отменили заказы на поставку антивирусного препарата от американской компании Merck&Co. Речь идет о молнупиравире. Говорят, это связано с тем, что новые результаты испытаний показали его низкую эффективность. Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Против Омикрона понадобится четыре дозы вакцины, – глава немецкого Минздрава
Источник: The Guardian
Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что для защиты против Омикрона может потребоваться четвертая доза вакцины против COVID-19. Поэтому страна заказала 80 миллионов доз специфической вакцины против Omicron, которая будет доставлена в Германию в апреле или мае.
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ВОЗ призывает пересмотреть свои планы на новогодние праздники
Источник: BBC
Всемирная организация здравоохранения призывает отменить планы на зимние каникулы для защиты общественного здоровья. Такое заявление было сделано из-за распространения штамма Омикрон.
Исследование коронавируса
Дополнительная доза китайской вакцины Sinovac не защищает от штамма.
Источник: Bloomerg
Три дозы вакцины против COVID-19 китайской компании Sinovac – два первых компонента и бустер – не вызывают достаточного иммунного ответа на штамм коронавируса Омикрон. Согласно результатам исследования Гонконгского университета и Китайского университета Гонконга, людям, прошедшим первоначальную вакцинацию препаратом Sinovac, следует рассмотреть как бустер вакцины других компаний.
Одновременно исследователи советуют получить третью дозу вакцины Pfizer/BioNTech, поскольку она существенно повышает уровень антител к Омикрону у привитых китайской вакциной.
От всех вариантов коронавируса: армия США разработала новый тип вакцины
Источник: MedicalXpress
Армия США заявила, что разработала вакцину против коронавируса. Военные медики говорят, что она может защищать против всех вариантов недуга, в частности и от Омикрона.
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Тяжелый COVID-19 может вызвать повреждение сосудов сердца: уникальные снимки
Источник: MedicalXpress
Ученые обнаружили значительные изменения в ткани сердечной мышцы у людей, умерших от COVID-19. Специалисты поделились снимками. По сравнению со здоровым сердцем, ткани сердца, пораженные тяжелым заболеванием, имеют множество расщеплений, ветвей и петель. Все из-за образования и расщепления новых сосудов.
Здоровая ткань сердца (слева) и тяжелая форма COVID-19 (справа) / Фото M Reichardt, T Salditt