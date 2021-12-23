Новини про коронавірус в Україні 23 грудня

COVID-19 в Україні: понад 7 тисяч інфікованих, 275 померли

Джерело: МОЗ

За добу в Україні виявили 7 312 хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 1 691 пацієнта з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 275 мешканців країни. Натомість видужали – 16 521 людина.

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Темпи тестування в країні:

За добу в Україні провели 70 136 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 32 402;

методом ІФА – 6 665;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 069.

Важливо! Загалом від початку пандемії в Україні зафіксували 3 630 391 випадок захворювання на коронавірус. Станом на 23 грудня одужали 3 393 420 людей. Жертвами коронавірусу стали 94 184 людини.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1211;

Вінницька область – 201;

Волинська область – 211;

Дніпропетровська область – 231;

Донецька область – 531;

Житомирська область – 243;

Закарпатська область – 279;

Запорізька область – 303;

Івано-Франківська область – 298;

Київська область – 355;

Кіровоградська область – 73;

Луганська область – 59;

Львівська область – 417;

Миколаївська область – 198;

Одеська область – 174;

Полтавська область – 495;

Рівненська область – 208;

Сумська область – 228;

Тернопільська область – 246;

Харківська область – 259;

Херсонська область – 77;

Хмельницька область – 387;

Черкаська область – 223;

Чернівецька область – 117;

Чернігівська область – 278.

В Україні понад 14,5 мільйона людей вакцинували проти COVID-19

Джерело: МОЗ

Станом на 23 грудня щеплення проти коронавірусу отримали понад 14,5 мільйона людей – це 46,5% дорослого населення країни. 14 500 518 з них отримали першу дозу, а 13 219 547 – обидві. Натомість додаткову дозу вакцини отримали 596 людей.

Нагадаємо! Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Україна в жовтій зоні, тільки дві області залишились "червоними"

Джерело: МОЗ

Майже вся Україна перейшла в жовту зону карантину. Наразі у червоній зоні перебуваються тільки Волинська та Запорізька області. У них критичний коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Втім, ситуація почала покращуватись.

Епідеміологічні показники в областях / Інфографіка МОЗ

Новини про коронавірус у світі 23 грудня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 23 грудня у світі виявили понад 277 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,3 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 51 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Велика Британія, Німеччина, Франція, Росія та Польща.

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Франція відмовилась від таблеток проти COVID, які хочуть закупити в Україні

Джерело: BFM TV

Влада Франції скасувала замовлення на постачання антивірусного препарату від американської компанії Merck&Co. Мовиться про молнупіравір. Кажуть, це пов'язано з тим, що нові результати випробувань показали його низьку ефективність. Про це заявив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран.

Проти Омікрону знадобиться чотири дози вакцини, – глава німецького МОЗ

Джерело: The Guardian

Міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах заявив, що для захисту проти Омікрону може знадобитися четверта доза вакцини проти COVID-19. Тож країна замовила 80 мільйонів доз специфічної вакцини проти Omicron, яку доставлять у Німеччину у квітні чи травні.

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ВООЗ закликає переглянути свої плани на новорічні свята

Джерело: BBC

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає скасувати плани на зимові канікули для захисту громадського здоров'я. Таку заяву зробили через поширення штаму Омікрон.

Дослідження коронавірусу

Додаткова доза китайської вакцини Sinovac не захищає від штаму Омікрон

Джерело: Bloomerg

Три дози вакцини проти COVID-19 китайської компанії Sinovac – два перших компоненти і бустер – не викликають достатньої імунної відповіді на штам коронавірусу Омікрон. Згідно з результатами дослідження Гонконзького університету та Китайського університету Гонконгу, людям, які пройшли початкову вакцинацію препаратом Sinovac, слід розглянути як бустер вакцини інших компаній.

Одночасно дослідники радять отримати третю дозу вакцини Pfizer/BioNTech, оскільки вона суттєво підвищує рівень антитіл до Омікрону у щеплених китайською вакциною.

Від усіх варіантів коронавірусу: армія США розробила новий тип вакцини

Джерело: MedicalXpress

Армія США заявила, що розробила вакцину проти коронавірусу. Військові медики кажуть, що вона може захищати проти всіх варіантів недуги, зокрема від Омікрону.

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Важкий COVID-19 може викликати пошкодження судин серця: унікальні знімки

Джерело: MedicalXpress

Вчені виявили значні зміни у тканині серцевого м'яза у людей, що померли від COVID-19. Фахівці поділились знімками. У порівнянні зі здоровим серцем, тканини серця, уражені тяжким захворюванням, мають безліч розщеплень, гілок та петель. Все через утворення та розщеплення нових судин.



Здорова тканина серця (ліворуч) і важка форма COVID-19 (праворуч) / Фото M Reichardt, T Salditt