Локдаун на Прикарпатье, карантинные ограничения во Львове: новости о коронавирусе 24 января

Во Львове начали действовать новые карантинные ограничения. Ивано-Франковская область пошла на локдаун. В ВОЗ спрогнозировали "финал пандемии" COVID-19 в Европе. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 24 января.

Новости о коронавирусе в Украине 24 января

Коронавирус в Украине: за сутки заболели почти 13 тысяч человек

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки, 23 января, в Украине обнаружили 12 915 больных коронавирусом. Среди инфицированных 1 826 детей и 224 медработника. В больницы госпитализировали 1 836 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. К сожалению, не удалось побороть недуг 67 украинцам. В то же время выздоровели 2 430 больных.

Днем ранее Вакцинация каждый год, предупреждение ВОЗ, протесты в Бельгии: новости о коронавирусе 23 января

Темпы тестирования

За сутки лаборатории провели 50 680 тестов для выявления инфекции коронавируса, в частности:

методом ПЦР – 26 131;

методом ИФА – 2 683;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 866.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 464;

Винницкая область – 524;

Волынская область – 251;

Днепропетровская область – 349;

Донецкая область – 84;

Житомирская область – 798;

Закарпатская область – 304;

Запорожская область – 63;

Ивано-Франковская область – 1 765;

Киевская область – 256;

Кировоградская область – 90;

Луганская область – 19;

Львовская область – 2 036;

Николаевская область – 209;

Одесская область – 670;

Полтавская область – 164;

Ровненская область – 394;

Сумская область – 856;

Тернопольская область – 661;

Харьковская область – 1 019;

Херсонская область – 142;

Хмельницкая область – 536;

Черкасская область – 157;

Черновицкая область – 837;

Черниговская область – 267.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая картина больных

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 870 370 больных коронавирусом. Тогда как выздоровели – 3 585 338 человек. К сожалению, умерли 99 282 украинца.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала

Темпы COVID-вакцинации в Украине: сколько людей привили за сутки и какими вакцинами

Источник: Минздрав

​За сутки 23 января в Украине против COVID-19 вакцинировали 22 541 человека. Первую дозу получили 8 280 человек. Тогда как вторую дозу – 8 835 человек, а дополнительную получили 87 человек. Еще 5 339 украинцев получили бустер. Прививка проводилась 348 мобильными бригадами по иммунизации, 1 895 пунктами прививки и 419 центрами вакцинации населения.

В течение суток использовали для вакцинации 4 препарата, в частности:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 16 032;

Coronavac – 3 215;

AstraZeneca – 449;

Moderna – 2 845.

Между тем с начала вакцинальной кампании привили 15 164 118 человек, из них: получили первую дозу – 15 164 116 человек; две дозы – 14 466 084 человека; дополнительную – 13 108 человек; бустерную – 208 784 человека. В общем в стране провели 29 852 092 прививки.

Ивано-Франковская область пошла на локдаун: какие ограничения действуют в красной зоне

Источник: 24 канал

Из-за новой вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области ужесточили карантинные ограничения. С 24 января там действуют правила красной зоны. В частности запрещается работа:

заведений питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

торговых центров, кинотеатров и других развлекательных заведений;

учреждений образования (кроме детских садов и начальных школ);

непродовольственных рынков, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников.

Также красная зона предусматривает запрет проведения массовых мероприятий, за исключением спортивных соревнований. Однако их можно проводить только без зрителей.

Однакона то, что вышеупомянутые запреты на работу тех или иных учреждений не являются актуальными, если 100% работников и посетителей получат сертификат о полном курсе вакцинации (то есть о получении 2 доз вакцины), сертификат о выздоровлении от коронавируса или отрицательный экспресс-тест на антиген, который действителен 72 часа.

Какие привилегии получают вакцинированные украинцы / Инфографика 24 канала

Львовщина приблизилась к красной зоне по двум показателям

Источник: "Твоє місто"

На Львовщине в последнее время значительно возросло количество больных коронавирусом. Область уже приблизилась к красной зоне карантина по двум показателям:

По состоянию на 24 января коэффициент новых случаев инфицирования во Львовской области – превышен. Он составляет 22,8% при норме меньше 20% .

. Динамика уровня госпитализаций составляет 79%. Однако из-за выходных она несколько снизилась, так как 21 января показатель равнялся 97% при норме меньше 60%.

Во Львове начали действовать новые карантинные ограничения

Источник: ZAXID.NET

Из-за стремительного роста больных коронавирусом во Львове несколько усилили карантин. Новые ограничения начали действовать с 24 января, а именно:

Ученики 5 – 11 классов будут учиться дистанционно как минимум 2 недели.

Все внешкольные занятия и кружки отменили или перенесли в онлайн.

Рабочие группы, которые проверяют соблюдение карантина в общественном транспорте, возобновляют работу.

В общественном транспорте будут проводить дезинфекцию.

Работа ТРЦ возможна только, если работники будут вакцинированы или будут иметь свежий отрицательный ПЦР-тест. Заполненность залов – не более 60%.

Прием граждан исполнительными органами ЛГС будут проводить только онлайн.

Целесообразность дистанционного обучения для учащихся младших классов решат на заседании комиссии ТЭБ и ЧС 24 января.

В КГГА рассказали, планируют ли закрытие метро в случае локдауна

Источник: 24 канал

Когда ситуация с распространением COVID-19 в Киеве достигнет показателей красной зоны, в городе усилят карантинные ограничения. При этом в общественном транспорте введут режим спецпропусков. По словам заместителя главы КГГА Николая Поворозника, в случае объявления локдауна работу подземки прекращать никто не планирует.

"Тысячу Зеленского" пенсионеры могут потратить на лекарства уже с 24 января

Источник: телеграм FEDOROV

С понедельника, 24 января, украинцы смогут воспользоваться программой єПідтримка и потратить тысячу гривен для закупки лекарственных препаратов в аптеках. Деньги могут потратить люди старше 60 лет. Для этого они должны получить две дозы прививки против коронавируса, то есть полностью пройти курс вакцинации. Также нужно иметь COVID-сертификат, сгенерированный в мобильном приложении "Дия". Покупать лекарства можно в обычных аптеках и интернет-магазинах по рецепту врача или без него.

Новости о коронавирусе в мире 24 января

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 24 января в мире обнаружили свыше 351 миллиона больных коронавирусом и больше 5,5 миллионов смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Италия, Великобритания и Испания.

В ВОЗ спрогнозировали "финал пандемии" COVID-19 в Европе: на это есть причина

Источник: France24

Вероятно, Европа приближается к концу пандемии на фоне распространения штамма Омикрон. Об этом заявил в интервью Ханс Клюге, директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения. Он считает, что до марта 2022 года вариантом Омикрон могут заболеть 60% европейцев. После этого у большинства жителей Европы будет глобальный иммунитет к коронавирусу – либо благодаря вакцинации, либо после перенесенной болезни. Кроме того, ожидается снижение распространения вируса из-за сезонности. В то же время до конца 2022 года пандемия может вернуться.

Исследования коронавируса

Четвертая доза вакцины вдвое улучшает защиту от COVID, – ученые из Израиля

Источник: Times of Israel

Израильские ученые заявили, что четвертая доза вакцины против коронавируса повышает устойчивость к инфицированию коронавирусом вдвое. А также втрое лучше защищает от тяжелой формы заболевания, особенно в возрастной группе от 60 лет и старше. Об этом свидетельствует предварительный анализ данных исследования, сообщили в Минздраве Израиля.

Интересно Почему штамм Омикрон настолько заразен

В крови человека нашли противовирусное средство, которое защищает от всех штаммов COVID-19

Источник: Nature Communications

Группа исследователей из США обнаружила в организме человека внеклеточные везикулы evACE2 – небольшие органеллы, которые содержат белок ACE2. Он может блокировать любые штаммы SARS-CoV-2. Этот противовирусный агент присутствует в крови человека и является естественной защитой против COVID-19. Доклинические эксперименты показали, что эти везикулы нейтрализуют широкий спектр штаммов SARS-CoV-2, а также имеют потенциал против новых коронавирусов.