Заболеваемость за сутки вырастет, влияние пандемии на женщин: новости о коронавирусе 25 января

Суточная заболеваемость в Украине может вырасти до 55 тысяч из-за штамма Омикрон. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 25 января.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

По состоянию на 25 января в Украине в течение суток зарегистрировали 19 118 случаев коронавирусной болезни. Среди инфицированных 2 809 детей и 594 медработника. В больницы госпитализировали 1 507 человек, от осложнений болезни, к сожалению, умер 161 человек.

Внимание Минздрава прогнозирует двукратное увеличение больных COVID-19 в ближайшее время

С начала пандемии COVID-19 Украине заболело 3 889 488 человек, из них 3 591 201 выздоровел, умерли – 99 443.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

Киев – 1589;

Винницкая область – 1 207;

Волынская область – 492;

Днепропетровская область – 574;

Донецкая область – 788;

Житомирская область – 269;

Закарпатская область – 680;

Запорожская область – 462;

Ивано-Франковская область – 1 387;

Киевская область – 745;

Кировоградская область – 95;

Луганская область – 387;

Львовская область – 2 299;

Николаевская область – 306;

Одесская область – 910;

Полтавская область – 697;

Ровненская область – 809;

Сумская область – 809;

Тернопольская область – 1 164;

Харьковская область – 1 038;

Херсонская область -122;

Хмельницкая область – 579;

Черкасская область – 490;

Черновицкая область – 919;

Черниговская область – 301.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал

Темпы вакцинации

Источник: Минздрав

За вчера, 24 января 69 546 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 27 261 человек, вторую дозу – 24 700 человек, дополнительную дозу получил 501 человек, а бустерную – 17 084.

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Прививки проводили 876 мобильных бригад по иммунизации, 3 196 пунктов прививки и 436 центров вакцинации населения.

В течение суток использовали для вакцинации 4 препарата, в частности:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 50 093;

Coronavac – 11 142;

AstraZeneca – 1 482;

Moderna – 6 829.

Темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 191 379 человек.

В частности, получили первую дозу – 15 191 377 человек, две дозы – 14 490 784 человека, получили дополнительную дозу – 13 609 людей, а бустерную – 225 868.

В общем количестве уже проведено 29 921 638 прививок.

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Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала

Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала

Львовщина может перейти в красную зону

Источник: Минздрав

Во Львовской области превышены эпидемические показатели заболеваемости коронавирусом. В регионе резко возросло количество госпитализаций больных и новых случаев инфицирования. Высокие показатели заболеваемости дают основания усилить карантин в регионе уже сегодня.

Показатели заболеваемости в Украине по состоянию на 25 января / Инфографика Минздрава

Ровненская область переходит в красную зону

Источник: телеграм Олега Немчинова

Ровненская область с 27 января переходит в красную зону карантина. В течение суток 24 января на территории области обнаружили 809 новых инфицированных.

Суточная заболеваемость в Украине может вырасти до 55 тысяч

Источник: KSE

Новая волна коронавируса, вызванная распространением штамма Омикрон, может вызвать новую волну заболеваемости. По прогнозу экспертов, в среднем в сутки в Украине могут фиксировать до 45 тысяч случаев, и это может означать, что за отдельные сутки показатель может составлять до 55 тысяч случаев. То есть, если в выходные традиционно меньшее количество случаев, то в будни – оно будет выше.

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Еще четыре города переводят учеников на дистанционное обучение

Источник: 24 канал

С понедельника, 24 января, школы в некоторых областях Украины уже перешли на дистанционное обучение. Теперь к ним присоединились еще несколько городов:

Львов;

Ивано-Франковск;

Ужгород;

Черновицкая область;

Сумы;

Тернополь.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 25 января в мире обнаружили более 355 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,6 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Италия, Индия, Великобритания и Испания.

Случаи коронавируса среди официальных лиц Олимпиады-2022

Источник: Оргкомитет зимней Олимпиады-2022

Уже вскоре в Пекине начнутся зимние Олимпийские игры. В городе уже зафиксировали 14 новых случаев коронавируса среди официальных лиц, привлеченных к проведению игр.

В США прекратили использование некоторых COVID-лекарств

Источник: MedicalXpress

Регуляторы здравоохранения США заявили, что препараты на основе антител Regeneron и Eli Lilly больше не должны использоваться, ведь они не работают против штамма Омикрон, который в настоящее время доминирует в стране.

Исследование пандемии коронавируса

Пандемия негативнее повлияла на женщин

На Омикрон приходится более 99% случаев заражения коронавирусом в США.

Источник: Medscape

Результаты нового исследования показали, что усталостью от пандемии больше страдают женщины, чем мужчины. Кроме того, женщин чаще "накрывает" печалью и разочарованием из-за происходящего. Еще 34% мужчин сообщили, что успели приспособиться к изменениям и больше не переживают, среди таких участниц оказалось 23%.