Одна область стала "оранжевой", неочевидный симптом: новости о коронавирусе 9 января

В Украине традиционно после праздников фиксируют снижение заболеваемости коронавирусом – суточный прирост инфицированных менее 3 тысяч. Центры вакцинации работают в привычном режиме. Минздрав обновил карантинное зонирование – в оранжевую зону перешла одна область. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 9 января.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика COVID-19

Источник: Минздрав

По состоянию на 9 января в Украине суточный показатель заболеваемости COVID-19 – 2 810. В больницы госпитализировали 840 человек с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 75 пациентов. В то же время выздоровели – 2 818 человек.

Днем ранее Гибрид Дельты и Омикрона, вчера украинцев не вакцинировали: новости о коронавирусе 8 января

Охват тестирования населения

Спад заболеваемости в стране традиционен во время праздников. Вторые сутки подряд суточный прирост инфицированных около 3 тысяч, тогда как 6 января он был более 6,6 тысячи.

Также лаборатории провели значительно меньше тестов, чем в будни. Так, если того же 6 января было проведено более 70 диагностик, то вчера – 27 075. В частности:

методом ПЦР – 12 568,

методом ИФА – 2 116,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 12 391.

Общие темпы распространения COVID-19 в стране

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 3 702 473 случая заболевания коронавирусом.

По состоянию на 9 января выздоровели 3 511 269 человек. Но, к сожалению, 97 239 человек умерли от осложнений COVID-19.

Статистика коронавируса в регионах: суточный прирост

Киев – 437;

Винницкая область – 205;

Волынская область – 45;

Днепропетровская область – 73;

Донецкая область – 85;

Житомирская область – 79;

Закарпатская область – 45;

Запорожская область – 16;

Ивано-Франковская область – 150;

Киевская область – 193;

Кировоградская область – 62;

Луганская область – 13;

Львовская область – 257;

Николаевская область – 62;

Одесская область – 131;

Полтавская область – 126;

Ровненская область – 55;

Сумская область – 117;

Тернопольская область – 131;

Харьковская область – 128;

Херсонская область – 29;

Хмельницкая область – 75;

Черкасская область – 78;

Черновицкая область – 114;

Черниговская область – 104.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют

Более 18 тысяч украинцев сделали бустерную прививку против COVID-19

Источник: Минздрав

Центры вакцинации населения против COVID-19 возобновили работу. За прошедшие сутки прививки получили почти 27 тысяч человек. В частности, первую дозу получили 7 018 человек, вторую дозу – 17 425 человек. Еще 314 человек получили дополнительную дозу, а 2 193 человека – бустерную прививку.

Прививки проводили 339 мобильных бригад по иммунизации, 2 137 пункта прививки и 384 центра вакцинации населения.

Использовали четыре препарата:

Pfizer (Comirnaty) – 18 914 прививок,

Sinovac (CoronaVac) – 4 919,

Moderna – 2 483,

AstraZeneca – 634.

Отметим, что больше всего прививок за сутки сделали в Харьковской (4 335) области и в Киеве (2 198).

С начала вакцинальной кампании, которая длится с 24 февраля 2021 года, в Украине привито против коронавируса 14 807 336 человек:

из них получили первую дозу – 14 807 334 человека,

получили две дозы – 13 968 123 человека.

Кроме того, получили дополнительную дозу – 6 101 человек, бустерную дозу – 18 409 человек.

Всего проведено 28 799 967 прививок.



Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала

Херсонская область перешла в оранжевую зону карантина

Источник: Минздрав

По состоянию на 9 января Херсонская область перешла в оранжевый уровень эпидопасности. В области превышен уровень госпитализаций – 78,6% при показателе 50%. При этом уровень заболеваемости составляет 65 при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения.

Уровень госпитализаций на Херсонщине составляет 26,9 при показателе 60 на 100 тысяч населения.По состоянию на 8 января уровень заболеваемости по стране составил 151 на 100 тысяч населения при определенном индикаторе 75 на 100 тысяч человек.

Все остальные области Украины остаются в желтой зоне.

Уровень заболеваемости

В Киеве уровень заболеваемости – 357 на 100 тысяч человек, и является самым высоким в стране.

Высокий уровень заболеваемости также фиксируют в Полтавской области – 222 на 100 тысяч населения и Черкасской – 203 на 100 тысяч населения.

Уровень госпитализаций

Уровень госпитализаций по стране по состоянию на 8 января составил 26,2 при определенном показателе 60 на 100 тысяч населения. В Киеве уровень госпитализаций – 22,1. В целом этот показатель не превышен ни в одном регионе.

Обеспеченность кислородом

Загруженность коек с кислородом по стране на 8 января составила 21,5% при определенном показателе в 65%, в Киеве – 16,3%.

Показатель загруженности коек с кислородом не превышен ни в одном регионе Украины.



Показатели заболеваемости в областях / Инфографика Минздрава

Новости о коронавирусе в мире 9 января

Распространение COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на утро 9 января в мире обнаружили более 305 миллионов больных коронавирусом и зафиксировали более чем 5,48 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Великобритания, Франция, Италия, Испания и Германия.

Исследования коронавируса

Хриплый голос может быть симптомом COVID-19

Источник: Health

Кроме повышения температуры, потери вкуса и обоняния, у больных коронавирусом может появиться охриплость голоса.

Исследование, опубликованное в Journal of Voice, показало, что 70 из 160 пациентов с COVID-19 имели дисфонию, что является общим термином для обозначения проблем с языком, в частности, хрипоту.

33 пациента имели такую проблему более 2 недель, еще 11 участников чувствовали охриплость голоса больше месяца.

Другое исследование в Journal of Voice приводит данные о более 700 больных COVID-19.

Из них 188 (или около 27%) имели дисфонию, при этом у женщин этот симптом развивался чаще, чем у мужчин.

То есть, дисфония может возникнуть у четверти пациентов с легкой и средней тяжестью COVID-19. Следовательно, ее можно считать симптомом COVID-19.