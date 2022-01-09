Новини про коронавірус в Україні

Статистика COVID-19

Джерело: МОЗ

Станом на 9 січня в Україні добовий показник захворюваності на COVID-19 – 2 810. До лікарень госпіталізували 840 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 75 пацієнтів. Натомість видужали – 2 818 людей.

Днем раніше Гібрид Дельти та Омікрону, вчора українців не вакцинували: новини про коронавірус 8 січня

Охоплення тестування населення

Спад захворюваності в країні традиційний під час свят. Другу добу поспіль добовий приріст інфікованих близько 3 тисяч, тоді як, 6 січня він був понад 6,6 тисячі.

Також лабораторії провели значно менше тест, ніж у будні. Так, якщо того ж 6 січня було проведено понад 70 діагностик, то вчора – 27 075. Зокрема:

методом ПЛР — 12 568,

методом ІФА — 2 116,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 12 391.

Загальні темпи поширення COVID-19 в країні

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 3 702 473 випадки захворювання на коронавірус.

Станом на 9 січня одужали 3 511 269 людей. Втім, на жаль, 97 239 людей померли від ускладнень COVID-19.

Статистика коронавірусу в регіонах: добовий приріст

Київ – 437;

Вінницька область – 205;

Волинська область – 45;

Дніпропетровська область – 73;

Донецька область – 85;

Житомирська область – 79;

Закарпатська область – 45;

Запорізька область – 16;

Івано-Франківська область – 150;

Київська область – 193;

Кіровоградська область – 62;

Луганська область – 13;

Львівська область – 257;

Миколаївська область – 62;

Одеська область – 131;

Полтавська область – 126;

Рівненська область – 55;

Сумська область – 117;

Тернопільська область – 131;

Харківська область – 128;

Херсонська область – 29;

Хмельницька область – 75;

Черкаська область – 78;

Чернівецька область – 114;

Чернігівська область – 104.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні

Понад 18 тисяч українців зробили бустерне щеплення проти COVID-19

Джерело: МОЗ

Центри вакцинації населення проти COVID-19 відновили роботу. Впродовж минулої доби щеплення отримали майже 27 тисяч людей. Зокрема, першу дозу отримали 7 018 людей, другу дозу – 17 425 людей. Ще 314 людей отримали додаткову дозу, а 2 193 людини – бустерне щеплення.

Щеплення проводили 339 мобільних бригад з імунізації, 2 137 пункти щеплення та 384 центри вакцинації населення.

Використовували чотири препарати:

Pfizer (Comirnaty) – 18 914 щеплень,

Sinovac (CoronaVac) – 4 919,

Moderna – 2 483,

AstraZeneca – 634.

Зауважимо, що найбільше щеплень за добу зробили у Харківській (4 335) області та в Києві (2 198).

Від початку вакцинальної кампанії, яка триває з 24 лютого 2021 року, в Україні щеплено проти коронавірусу 14 807 336 людей:

з них отримали першу дозу – 14 807 334 людини,

отримали дві дози – 13 968 123 людини.

Крім того, отримали додаткову дозу – 6 101 людина, бустерну дозу – 18 409 людей.

Загалом проведено 28 799 967 щеплень.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Херсонська область перейшла у помаранчеву зону карантину

Джерело: МОЗ

Станом на 9 січня Херсонська область перейшла у помаранчевий рівень епіднебезпеки. В області перевищено рівень госпіталізацій – 78,6% при показнику 50%. При цьому рівень захворюваності становить 65 при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення.

Рівень госпіталізацій на Херсонщині становить 26,9 при показнику 60 на 100 тисяч населення.Станом на 8 січня рівень захворюваності по країні становив 151 на 100 тисяч населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тисяч людей.

Усі інші області України залишаються у жовтій зоні.

Рівень захворюваності

У Києві рівень захворюваності – 357 на 100 тисяч осіб, і є найвищим в країні.

Високий рівень захворюваності також фіксують в Полтавській області – 222 на 100 тисяч населення та Черкаській – 203 на 100 тисяч населення.

Рівень госпіталізацій

Рівень госпіталізацій по країні станом на 8 січня становив 26,2 при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення. В Києві рівень госпіталізацій – 22,1. Загалом цей показник не перевищено в жодному регіоні.

Забезпеченість киснем

Завантаженість ліжок із киснем по країні на 8 січня становила 21,5% при визначеному показнику в 65%, в Києві – 16,3%.

Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.



Показники захворюваності в областях / Інфографіка МОЗ

Новини про коронавірус у світі 9 січня

Поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на ранок 9 січня у світі виявили понад 305 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,48 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія та Німеччина.

Дослідження про коронавірус

Хриплий голос може бути симптомом COVID-19

Джерело: Health

Окрім підвищення температури, втрати смаку і нюху, у хворих на коронавірус може з'явитись охриплість голосу.

Дослідження, опубліковане в Journal of Voice показало, що 70 із 160 пацієнтів із COVID-19 мали дисфонію, що є загальним терміном для позначення проблем з мовою, зокрема, хрипоту.

33 пацієнти мали таку проблему понад 2 тижні, ще 11 учасників відчували охриплість голосу більше ніж місяць.

Інше дослідження в Journal of Voice наводить дані про понад 700 хворих на COVID-19.

З них 188 (або близько 27%) мали дисфонію, при цьому у жінок цей симптом розвивався частіше, ніж у чоловіків.

Тобто, дисфонія може виникнути у чверті пацієнтів із легкою та середньою тяжкістю COVID-19. Відтак, її можна вважати симптомом COVID-19.