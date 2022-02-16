Коронавирус в Украине: за сутки более 31 000 больных, показатели госпитализации сильно выросли
Источник:Минздрав
По состоянию на 16 февраля в течение суток заболели коронавирусом 31 513 человек, среди них 2 872 детей и 992 медработника.
В больницы госпитализировали 3640 человек с выраженными симптомами COVID-19, тогда как еще вчера это количество госпитализированных составляло 1889.
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За сутки от осложнений коронавируса умерли 310 пациентов. Взамен выздоровели 27 684 человека.
Украинские лаборатории провели 14 1367 тестов на выявление коронавируса разными методами, в том числе методом ПЦР – 6 2931.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
- г. Киев – 4378;
- Винницкая область – 667;
- Волынская область – 1012;
- Днепропетровская область – 1952;
- Донецкая область – 1757;
- Житомирская область – 957;
- Закарпатская область – 492;
- Запорожская область – 1597;
- Ивано-Франковская область – 542;
- Киевская область – 1259;
- Кировоградская область – 541;
- Луганская область – 738;
- Львовская область – 919;
- Николаевская область – 928;
- Одесская область – 2847;
- Полтавская область – 1523;
- Ровненская область – 1007;
- Сумская область – 1159;
- Тернопольская область – 624;
- Харьковская область – 1765;
- Херсонская область – 785;
- Хмельницкая область – 1439;
- Черкасская область – 1112;
- Черновицкая область – 429;
- Черниговская область – 1084.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Общая статистика
С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 603 930 случаев заболевания. По состоянию на 16 февраля поправились – 3 839 314 человек.
Впрочем, жертвами коронавируса, к сожалению, стали 103 565 жителей страны.