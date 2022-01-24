Коронавирус в Украине: за сутки заболело почти 13 тысяч человек

24 января 2022 , 08:33
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Источник:

Минздрав

За прошедшие сутки, 23 января, в Украине заболели коронавирусом 12 915 человек. Среди инфицированных 1826 детей и 224 медработника.

Суточная статистика

В больницы госпитализировали 1 836 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. К сожалению, не удалось побороть недуг 67 украинцам.

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В то же время за минувшие сутки выздоровели 2 430 человек.

Темпы тестирования

За сутки лаборатории провели 50 680 тестов на выявление инфекции коронавируса, в частности:

  • методом ПЦР – 26 131;
  • методом ИФА – 2 683;
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 866.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 464;
  • Винницкая область – 524;
  • Волынская область – 251;
  • Днепропетровская область – 349;
  • Донецкая область – 84;
  • Житомирская область – 798;
  • Закарпатская область – 304;
  • Запорожская область – 63;
  • Ивано-Франковская область – 1 765;
  • Киевская область – 256;
  • Кировоградская область – 90;
  • Луганская область – 19;
  • Львовская область – 2 036;
  • Николаевская область – 209;
  • Одесская область – 670;
  • Полтавская область – 164;
  • Ровенская область – 394;
  • Сумская область – 856;
  • Тернопольская область – 661;
  • Харьковская область – 1 019;
  • Херсонская область – 142;
  • Хмельницкая область – 536;
  • Черкасская область – 157;
  • Черновицкая область – 837;
  • Черниговская область – 267.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая картина больных

За все время пандемии в Украине заболело 3 870 370 человек. Тогда как выздоровело – 3 585 338 человек. К сожалению, умерли 99 282 украинца.

Всего провели 17 523 330 ПЦР-тестирований.

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Автор: Аліна Оліховська