Коронавирус в Верховной Раде: сколько нардепов болеют COVID-19

Украину накрыла очередная волна коронавируса. Среди COVID-пациентов есть и народные депутаты.

Во время брифинга председатель парламента Руслан Стефанчук заявил, что в Верховной Раде сейчас 2 народных депутата больны COVID-19. Также недугом инфицировали 8 членов аппарата парламента.

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Спикер не назвал фамилий больных. Он пояснил, что это конфиденциальная информация. По состоянию на 17 октября 2021 года количество нардепов составляет 422.

Коронавирус в Украине: последние новости

В течение суток, по состоянию на 18 октября, в Украине зафиксировали 9524 новых случая COVID-19.

В больницу попали 3127 человек. Зато выздоровела 3421 человек.

Болезнь унесла жизни 177 пациентов.