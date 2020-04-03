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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Коронавирус и рейтинги: как пандемия влияет на отношение к Зеленскому

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      Что думают украинцы о действиях Зеленского в борьбе с коронавирусом? / Официальный сайт Президента Украины

      Власть на сегодняшний день имеет прочные позиции и пользуется доверием населения. Введение карантина не воспринимается негативно, то есть не бьет по рейтингу власти и президента Зеленского в частности.

      Об этом 24 каналу рассказал директор социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов.

      Детально Мы только входим в кризис, будет запрос на сильную руку, – социолог

      Оценка деятельности власти украинцами в борьбе с коронавирусом довольно высокая. Почти 70% считают введенный карантин эффективным. Но через две-три недели ситуация может измениться. Когда у людей начнут заканчиваться деньги,
      – отмечает Любомир Мысов.

      В то же время социолог подчеркивает: экономический кризис будет во всем мире. И как это повлияет на Украину, спрогнозировать невозможно. Есть много факторов, которые на это влияют: какой будет внутренняя ситуация, как будут работать внешние рынки.

      Говорить, что экономический кризис ударит по рейтингу президента Зеленского, рановато. Конечно, экономика будет падать, и власть должна будет адекватно на это реагировать. Давать определенные компенсаторы или обращаться в международные институты за помощью. Что сегодня делается – приняты законы об открытии рынка земли и о регулировании банковской деятельности, чтобы открыть линию кредитования МВФ,
      – заметил Мысов.

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      Как украинцы оценивают действия власти в борьбе с коронавирусом?

      Результаты опросов, проведенных группой "Рейтинг" (И волна: 25-27 марта, II волна: 28-30 марта), продемонстрировали, что абсолютное большинство респондентов видят реальную угрозу распространения коронавируса в Украине:

      • По сравнению с началом карантина, количество тех, кто видит угрозу выросла с 73% до 87%.
      • 58% опрошенных считают введенные властями меры по борьбе с коронавирусом оптимальными. 28% вообще утверждают, что они являются слишком мягкими. Лишь 6% убеждены, что меры слишком жесткими.
      • Почти 70% считают введен карантин эффективным, четверть дает противоположные оценки. Почти 80% опрошенных поддерживают решение правительства о продлении карантина до 24 апреля 2020 года.
      • Две трети отметили, что имели работу до введения карантина. Среди них 35% отметили, что продолжают работать в обычном режиме после введения ограничений. 29% – работают дистанционно, 32% – находятся в отпуске по собственному желанию и лишь 4% – потеряли работу.
      • Почти 80% переживают, что в Украине наступит затяжной экономический кризис. Более двух третей взволнованы из-за того, что не смогут купить необходимых лекарств. Почти половина переживают, что не смогут купить необходимых продуктов (52% – не переживают). Лишь 25% взволнованы из-за того, что придется отменить важные события или поездки, в то же время три четверти – не волнуются за это.

      карантин коронавірус
      Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости политики Владимир Зеленский МВФ
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