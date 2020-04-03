Коронавірус і рейтинги: як пандемія впливає на ставлення до Зеленського

Влада на сьогодні має міцні позиції і користується довірою населення. Введення карантину не сприймається негативно, тобто не б’є по рейтингу влади і президента Зеленського зокрема.

Про це 24 каналу розповів директор соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

Детально Ми тільки входимо в кризу, буде запит на сильну руку, – соціолог

Оцінка діяльності влади українцями в боротьбі з коронавірусом доволі висока. Майже 70% вважають запроваджений карантин ефективним. Але через два-три тижні ситуація може змінитися. Коли в людей почнуть закінчуватися гроші,

– зазначає Любомир Мисів.

Водночас соціолог підкреслює: економічну кризу матиме весь світ. І як це вплине на Україну, спрогнозувати неможливо. Є багато факторів, які на це впливають: якою буде внутрішня ситуація, як працюватимуть зовнішні ринки тощо.

Говорити, що економічна криза вдарить по рейтингу президента Зеленського, зарано. Звісно, що економіка падатиме, і влада повинна буде адекватно на це реагувати. Давати певні компенсатори або звертатися до міжнародних інституцій за допомогою. Що сьогодні робиться – ухвалено закони про відкриття ринку землі і про регулювання банківської діяльності, аби відкрити лінію кредитування МВФ,

– зауважив Мисів.

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Як українці оцінюють дії влади в боротьбі з коронавірусом?

Результати опитувань, проведених групою "Рейтинг" (І хвиля: 25-27 березня, ІІ хвиля: 28-30 березня), продемонстрували, що абсолютна більшість респондентів бачать реальною загрозу розповсюдження коронавірусу в Україні:

У порівнянні з початком карантину, кількість тих, хто бачить загрозу зросла з 73% до 87%.

58% опитаних вважають запроваджені владою заходи щодо боротьби з коронавірусом оптимальними. 28% взагалі стверджують, що вони є занадто м’якими. Лише 6% переконані, що заходи є надто жорсткими.

Майже 70% вважають запроваджений карантин ефективним, чверть дає протилежні оцінки. Майже 80% опитаних підтримують рішення уряду про продовження карантину до 24 квітня 2020 року.

Дві третини зазначили, що мали роботу до запровадження карантину. Серед них 35% зазначили, що продовжують працювати у звичному режимі після запровадження обмежень. 29% – працюють дистанційно, 32% – знаходяться у відпустці за власним бажанням і лише 4% – втратили роботу.

Майже 80% переживають, що в Україні наступить затяжна економічна криза. Понад дві третини схвильовані через те, що не зможуть купити необхідних ліків. Майже половина переживають, що не зможуть купити необхідних продуктів (52% – не переживають). Лише 25% схвильовані через те, що доведеться скасувати важливі події чи поїздки, водночас три чверті – не хвилюються через це.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу