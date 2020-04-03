Коронавірус і рейтинги: як пандемія впливає на ставлення до Зеленського
Влада на сьогодні має міцні позиції і користується довірою населення. Введення карантину не сприймається негативно, тобто не б’є по рейтингу влади і президента Зеленського зокрема.
Про це 24 каналу розповів директор соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів.
Детально Ми тільки входимо в кризу, буде запит на сильну руку, – соціолог
Оцінка діяльності влади українцями в боротьбі з коронавірусом доволі висока. Майже 70% вважають запроваджений карантин ефективним. Але через два-три тижні ситуація може змінитися. Коли в людей почнуть закінчуватися гроші,
– зазначає Любомир Мисів.
Водночас соціолог підкреслює: економічну кризу матиме весь світ. І як це вплине на Україну, спрогнозувати неможливо. Є багато факторів, які на це впливають: якою буде внутрішня ситуація, як працюватимуть зовнішні ринки тощо.
Говорити, що економічна криза вдарить по рейтингу президента Зеленського, зарано. Звісно, що економіка падатиме, і влада повинна буде адекватно на це реагувати. Давати певні компенсатори або звертатися до міжнародних інституцій за допомогою. Що сьогодні робиться – ухвалено закони про відкриття ринку землі і про регулювання банківської діяльності, аби відкрити лінію кредитування МВФ,
– зауважив Мисів.
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Як українці оцінюють дії влади в боротьбі з коронавірусом?
Результати опитувань, проведених групою "Рейтинг" (І хвиля: 25-27 березня, ІІ хвиля: 28-30 березня), продемонстрували, що абсолютна більшість респондентів бачать реальною загрозу розповсюдження коронавірусу в Україні:
- У порівнянні з початком карантину, кількість тих, хто бачить загрозу зросла з 73% до 87%.
- 58% опитаних вважають запроваджені владою заходи щодо боротьби з коронавірусом оптимальними. 28% взагалі стверджують, що вони є занадто м’якими. Лише 6% переконані, що заходи є надто жорсткими.
- Майже 70% вважають запроваджений карантин ефективним, чверть дає протилежні оцінки. Майже 80% опитаних підтримують рішення уряду про продовження карантину до 24 квітня 2020 року.
- Дві третини зазначили, що мали роботу до запровадження карантину. Серед них 35% зазначили, що продовжують працювати у звичному режимі після запровадження обмежень. 29% – працюють дистанційно, 32% – знаходяться у відпустці за власним бажанням і лише 4% – втратили роботу.
- Майже 80% переживають, що в Україні наступить затяжна економічна криза. Понад дві третини схвильовані через те, що не зможуть купити необхідних ліків. Майже половина переживають, що не зможуть купити необхідних продуктів (52% – не переживають). Лише 25% схвильовані через те, що доведеться скасувати важливі події чи поїздки, водночас три чверті – не хвилюються через це.
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