Коронавирус, мировой кризис, Сивохо и скандальный Минск – итоги программы "Голобородько"

Очередная сумасшедшая неделя подходит к своему завершению. Несмотря на то, что в ней было всего 4 рабочих дня, событий произошло слишком много.

Коронавірус

Почати, напевно, варто з того, чого усі бояться – коронавірус. В Україні вже точно офіційно зафіксовані перші хворі. І цілком можливо, що реально їх набагато більше, ніж свідчить державна статистика. Саме тому влада і вводить додаткові заходи безпеки.

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В Україні запровадили карантин. А з 15 березня кордон України для усіх іноземців на в'їзд закритий терміном на 2 тижні. Мета цих заходів проста – зменшити кількість контактів між людьми. Адже вірус розповсюджується повітрянокрапельним шляхом. І якщо ви хочете уникнути зараження – дотримуйтесь елементарних правил безпеки і гігієни та без необіхдності не виходьте з дому, особливо – не відвідуйте людні місця.

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Панікувати – не варто, але серйзоно поставитися до вимог щодо карантину та правил гігієни – обов'язково та необхідно!



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Економічна криза і вплив на Україну

Усе що відбувається зараз – більш ніж закономірно. Пандемія коронавіруса призводить до падіння темпів виробництва. Це впливає на ціну на нафту. Це впливає на фінансові ринки.

Крім того, на світову фінансову кризу усі чекають вже 3-й рік поспіль. Необхідний був лише привід, як тільки він з'явився у вигляді – хто б міг подумати – вірусної хвороби – одразу і понеслось.

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Україна у цю кризу входить, можна сказати з танцями. Попередній уряд зробив все, щоб стабілізувати економіку: у нас очищена від бульбашок банківська система, високі запаси золотовалютних резервів, зменшується облікова ставка НБУ, низька інфляція. Тобто різкого удару навіть в умовах глобального уповільнення економіки не мало б бути.

Але президент Зеленський повівся на брєдні популістів і посіпак Коломойскього і напередодні кризи вирішив змінити уряд. Тож тепер відносини з МВФ – організацією, яка в усі роки допомагала вийти Україні з криз – під питанням.

І якщо президент продовжить у тому ж дусі – руйнування незалежності НАБУ, тиск на Нацбанк, і згортання інших реформ – наші шанси розірвати відносини з МВФ тільки зростатимуть.

Наскільки це буде великим потрясінням для української економіки – поки що сказати важко. Але і в цій історії панікувати не варто. Тільки з однієї причини: якщо ви зараз почнете панікувати і підете скуповувати долари, гречку і консерви – долар різко злетить в ціні, а полички магазинів опустішають.

Що робити? Заспокоїтись і для початку спробувати розрахуватися з усіма боргами. Як тільки ви це зробите – стане набагато спокійніше.

Медвудчук і Рабінович поїхали у Москву

Медведчук і Рабінович зі своїми "посіпаками" поїхали в Москву домовлятись про мир. Правда, ця новина якось аж дуже напряжує? Я спробував подивитись на цю новину під іншим кутом. Суть від цього звісно не змінилась, але здається вийшло весело.



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Падаючий Сивохо

Крім долара і ціни на нафту, днями впав ще і Сергій Сивохо. Якщо точніше, йому допомогли впасти під час презентації так званої "платформи примирення".

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Якщо чесно, я в цій історії не бачу нічого смішного. Роботу над цією платформою своєму нардепу доручив сам Володимир Зеленський. Так, варто сказати, що боротьба за серця наших громадян на Донбасі – це важлива і потрібна річ, але риторика Сивохо напружує, особливо, коли він називає все це внутрішнім конфліктом.

Але ж усі адекватні люди реагують на такі вихідки сміхом, а потім пояснюють усім, хто не розуміє, що війна на Сході – це не внутрішній конфлікт, а війна з Росією. Так роблять адекватні люди. А аваківські радикали з "Нацкорпусу" роблять так.

Відео: Сивохо побили під час презентації платформи примирення

А аваківські менти в цей час стоять і не реагують. І тільки вже потім затримують нападників. А секретар РНБО, від імені якого Сивохо нібито і працював, виправдовується.

Мені здається, я вже повністю перестаю розуміти, що відбувається у команді Зеленського: ліва рука робить одне, права – інше, а рот пояснює третє. І я боюся навіть припустити, що там за думки у голові.

Мінськ

А поки ми тут намагаємось розібратися, що ж відбувається – у Мінську наші делегати підписалися під якимось незрозумілим документом і створюють якийсь незрозумілий консультаційний "совєт". І от цей "совєт" має говорити і домовлятися про проведення виборів на Донбасі, тобто в ОРДЛО.

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Але і це ще не все, в склад цього совєта мають увійти з правом вирішального голосу "10 представників України, 10 представників ОРДЛО, а також з правом дорачкого голосу по одному від ОБСЄ, Російської Федерації, Федеративної Республіки Німеччини та Французької республіки".

Ви теж побачили те, що і я? Вам не здається все це трішки дивними? Представники від України будуть у спільному "совєті" вирішувати щось разом з представниками так званих Л/ДНР?

Щоправда ,Єрмак каже, що там будуть представники ОРДЛО, а ОРДЛО – це нібито щось інше. Як на мене, Офіс Президента продовжує намацувати дно.

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Але і у цій ситуації я теж пропоную не панікувати, а уважно стежити за подальшими діями влади, щоб не прогавити той момент, коли дно вони таки намацають. Бо саме в цю мить з'явиться купа шарлатанів, які будуть видавати себе за патріотів і борців за Україну. І на хвилі емоцій буде складно розібратися, де є хто.

А російські КГБісти не сплять і ось цей кризовий час вони точно не прогавлять. А ми маємо черговий раз обламати їм пазурі.

Тож: слідкуємо за власною гігієною, щоб не захворіти, слідкуємо за інформаційною гігієною, щоб не панікувати, і слідкуємо за новинами, адже далі буде точно цікавіше.