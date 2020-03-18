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      Коронавирус продолжает распространяться по миру: видео

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      УЕФА перенесла чемпионат Европы по футболу, во французском парламенте массово болеют депутаты, а Иран из-за коронавируса освободил из тюрем 85 тысяч человек. Коронавирус продолжает распространяться по Европе и миру. Подробнее – читайте в материале 24 канала.

      Перенос Евро-2020

      УЕФА приняла решение о переносе Евро-2020 из-за коронавируса на следующий год. Теперь чемпионат Европы по футболу проведут с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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      Президент УЕФА Александр Чеферин в видеообращении отметил, что перенос Евро – единственный шанс, чтобы дать возможность доиграть клубные сезоны, которые пошли на вынужденный перерыв. Также он добавил, что руководство должно думать о здоровье болельщиков и игроков.

      Коронавирус среди футболистов

      В испанском футбольном топ-клубе "Валенсия" подтверждено новые случаи заражения коронавирусом. В пресс-службе сообщили, что 35% тестов являются положительными. Сейчас имена тех, кто заразился, не раскрывают.

      Covid-19 у политиков

      Во французском парламенте у 18 депутатов зафиксировали случаи заражения коронавирусной инфекцией. Их имена не разглашаются. Известно лишь, что первым больным был Жан-Люк Рейтцер. У члена ассамблеи болезнь прогрессировала, он и до сих пор находится в больнице.

      Справка. Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин был во Франции и встретился с 68-летним Жаном-Люком Рейтцером, депутатом партии "Республиканцы" из Эльзаса. Украинский политик отметил, что его результат теста на коронавирус является отрицательным.

      Также коронавирус подтвердился и у главы Каталонии. Ким Торра заявил об этом сам во время телеобращения.

      У меня были симптомы заболевания, я сделал тест и он оказался положительным. Я призываю всех вас полностью осознать опасность заражения себя и других. У больше, чем 1000 каталонцев уже есть Covid-19, и в ближайшие дни их будет намного больше. Я прошу всех соблюдать самоизоляцию,
      – сообщил Ким Торра.


      Президент Каталонии Ким Торра / Фото elciudadano.com

      Ситуация в Иране

      В Иране временно освободили из тюрем около 85 тысяч заключенных, в том числе и политических пленников. Таким образом хотят снизить риск распространения коронавируса в переполненных тюрьмах.

      Однако пока не уточняют, когда освобожденным заключенным придется вернуться, и как это будет организовано.

      К сожалению, за последние сутки мы потеряли 135 человек, госпитализированных по всей стране. С учетом этих граждан, мы сообщаем, что на сегодня в Иране коронавирус унес 988 жизней,
      – сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

      В общем, в мире зафиксировано почти 7,5 тысяч смертей от коронавируса. Тех, кто подхватил болезнь – около 190 тысяч.


      Что нужно знать о коронавирусе / Инфографика 24 канала

      Коронавирус в России: инфицировано уже более 100 человек
      17 марта
      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Иран Новости Франции Коронавирус Covid-19 Здоровье Спорт
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