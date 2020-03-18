Коронавірус продовжує ширитися світом: відео

УЄФА перенесла чемпіонат Європи з футболу, у французькому парламенті масово хворіють депутати, а Іран через коронавірус звільнив із в’язниць 85 тисяч людей. Коронавірус продовжує ширитись Європою та світом. Детальніше – читайте в матеріалі 24 каналу.

Перенесення Євро-2020

УЄФА прийняла рішення про перенесення Євро-2020 через коронавірус на наступний рік. Тепер чемпіонат Європи з футболу проведуть з 11 червня до 11 липня 2021 року.

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Президент УЄФА Олександр Чеферін у відеозверненні зазначив, що перенесення Євро – єдиний шанс, аби дати можливість дограти клубні сезони, що пішли на вимушену перерву. Також він додав, що керівництво повинно думати про здоров'я вболівальників та гравців.

UEFA today announced the postponement of UEFA EURO 2020.



A working group has been set up with the participation of leagues and club representatives to examine calendar solutions that would allow for the completion of the current season...



Full statement: — UEFA (@UEFA) March 17, 2020

Коронавірус серед футболістів

В іспанському футбольному топклубі "Валенсія" підтверджено нові випадки зараження коронавірусом. У пресслужбі повідомили, що 35% тестів є позитивними. Наразі імена тих, хто заразився, не розкривають.

Covid-19 у політиків

У французькому парламенті у 18 депутатів зафіксували випадки зараження коронавірусною інфекцією. Їхні імена не розголошуються. Відомо лише, що першим хворим був Жан-Люк Рейтцер. У члена асамблеї хвороба прогресувала, він і досі перебуває у лікарні.

Довідка. Депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин був у Франції та мав зустріч із 68-річним Жаном-Люком Рейтцером, депутатом партії "Республіканці" з Ельзасу. Український політик наголосив, що його результат тесту на коронавірус є негативним.

Також коронавірус підтвердився і у глави Каталонії. Кім Торра заявив про це сам під час телезвернення.

У мене були симптоми захворювання, я зробив тест і він виявився позитивним. Я закликаю всіх вас повністю усвідомити небезпеку зараження себе та інших. Більше, ніж 1000 каталонців вже мають Covid-19, і найближчими днями їх буде набагато більше. Я прошу всіх дотримуватись самоізоляції,

– повідомив Кім Торра.



Президент Каталонії Кім Торра / Фото elciudadano.com

Ситуація в Ірані

В Ірані тимчасово звільнили з вʼязниць близько 85 тисяч увʼязнених, зокрема і політичних бранців. У такий спосіб хочуть знизити ризик поширення коронавірусу у переповнених тюрмах.

Однак поки що не уточнюють, коли звільненим вʼязням доведеться повернутися, та як це буде організовано.

На жаль, за останню добу ми втратили 135 осіб, госпіталізованих по всій країні. З урахуванням цих громадян, ми повідомляємо, що станом на сьогодні в Ірані коронавірус забрав 988 життів,

– повідомив речник Міністерства охорони здоров'я Ірану Кіануш Джаханпур.

Загалом, у світі зафіксовано майже 7,5 тисяч смертей від коронавірусу. Тих, хто підхопив хворобу – близько 190 тисяч.



Що потрібно знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу