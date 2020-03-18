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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Коронавірус продовжує ширитися світом: відео

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      УЄФА перенесла чемпіонат Європи з футболу, у французькому парламенті масово хворіють депутати, а Іран через коронавірус звільнив із в’язниць 85 тисяч людей. Коронавірус продовжує ширитись Європою та світом. Детальніше – читайте в матеріалі 24 каналу.

      Перенесення Євро-2020

      УЄФА прийняла рішення про перенесення Євро-2020 через коронавірус на наступний рік. Тепер чемпіонат Європи з футболу проведуть з 11 червня до 11 липня 2021 року.

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      Президент УЄФА Олександр Чеферін у відеозверненні зазначив, що перенесення Євро – єдиний шанс, аби дати можливість дограти клубні сезони, що пішли на вимушену перерву. Також він додав, що керівництво повинно думати про здоров'я вболівальників та гравців.

      Коронавірус серед футболістів

      В іспанському футбольному топклубі "Валенсія" підтверджено нові випадки зараження коронавірусом. У пресслужбі повідомили, що 35% тестів є позитивними. Наразі імена тих, хто заразився, не розкривають.

      Covid-19 у політиків

      У французькому парламенті у 18 депутатів зафіксували випадки зараження коронавірусною інфекцією. Їхні імена не розголошуються. Відомо лише, що першим хворим був Жан-Люк Рейтцер. У члена асамблеї хвороба прогресувала, він і досі перебуває у лікарні.

      Довідка. Депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин був у Франції та мав зустріч із 68-річним Жаном-Люком Рейтцером, депутатом партії "Республіканці" з Ельзасу. Український політик наголосив, що його результат тесту на коронавірус є негативним.

      Також коронавірус підтвердився і у глави Каталонії. Кім Торра заявив про це сам під час телезвернення.

      У мене були симптоми захворювання, я зробив тест і він виявився позитивним. Я закликаю всіх вас повністю усвідомити небезпеку зараження себе та інших. Більше, ніж 1000 каталонців вже мають Covid-19, і найближчими днями їх буде набагато більше. Я прошу всіх дотримуватись самоізоляції,
      – повідомив Кім Торра.


      Президент Каталонії Кім Торра / Фото elciudadano.com

      Ситуація в Ірані

      В Ірані тимчасово звільнили з вʼязниць близько 85 тисяч увʼязнених, зокрема і політичних бранців. У такий спосіб хочуть знизити ризик поширення коронавірусу у переповнених тюрмах.

      Однак поки що не уточнюють, коли звільненим вʼязням доведеться повернутися, та як це буде організовано.

      На жаль, за останню добу ми втратили 135 осіб, госпіталізованих по всій країні. З урахуванням цих громадян, ми повідомляємо, що станом на сьогодні в Ірані коронавірус забрав 988 життів,
      – повідомив речник Міністерства охорони здоров'я Ірану Кіануш Джаханпур.

      Загалом, у світі зафіксовано майже 7,5 тисяч смертей від коронавірусу. Тих, хто підхопив хворобу – близько 190 тисяч.


      Що потрібно знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      В Україні підтвердили 14 хворих на коронавірус: серед них троє дітей
      17 березня
      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Іран Новини Франції Коронавірус Covid-19 Здоров'я Спорт
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