Коронавірус продовжує ширитися світом: відео
УЄФА перенесла чемпіонат Європи з футболу, у французькому парламенті масово хворіють депутати, а Іран через коронавірус звільнив із в’язниць 85 тисяч людей. Коронавірус продовжує ширитись Європою та світом. Детальніше – читайте в матеріалі 24 каналу.
Перенесення Євро-2020
УЄФА прийняла рішення про перенесення Євро-2020 через коронавірус на наступний рік. Тепер чемпіонат Європи з футболу проведуть з 11 червня до 11 липня 2021 року.
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Президент УЄФА Олександр Чеферін у відеозверненні зазначив, що перенесення Євро – єдиний шанс, аби дати можливість дограти клубні сезони, що пішли на вимушену перерву. Також він додав, що керівництво повинно думати про здоров'я вболівальників та гравців.
Коронавірус серед футболістів
В іспанському футбольному топклубі "Валенсія" підтверджено нові випадки зараження коронавірусом. У пресслужбі повідомили, що 35% тестів є позитивними. Наразі імена тих, хто заразився, не розкривають.
Covid-19 у політиків
У французькому парламенті у 18 депутатів зафіксували випадки зараження коронавірусною інфекцією. Їхні імена не розголошуються. Відомо лише, що першим хворим був Жан-Люк Рейтцер. У члена асамблеї хвороба прогресувала, він і досі перебуває у лікарні.
Довідка. Депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин був у Франції та мав зустріч із 68-річним Жаном-Люком Рейтцером, депутатом партії "Республіканці" з Ельзасу. Український політик наголосив, що його результат тесту на коронавірус є негативним.
Також коронавірус підтвердився і у глави Каталонії. Кім Торра заявив про це сам під час телезвернення.
У мене були симптоми захворювання, я зробив тест і він виявився позитивним. Я закликаю всіх вас повністю усвідомити небезпеку зараження себе та інших. Більше, ніж 1000 каталонців вже мають Covid-19, і найближчими днями їх буде набагато більше. Я прошу всіх дотримуватись самоізоляції,
– повідомив Кім Торра.
Президент Каталонії Кім Торра / Фото elciudadano.com
Ситуація в Ірані
В Ірані тимчасово звільнили з вʼязниць близько 85 тисяч увʼязнених, зокрема і політичних бранців. У такий спосіб хочуть знизити ризик поширення коронавірусу у переповнених тюрмах.
Однак поки що не уточнюють, коли звільненим вʼязням доведеться повернутися, та як це буде організовано.
На жаль, за останню добу ми втратили 135 осіб, госпіталізованих по всій країні. З урахуванням цих громадян, ми повідомляємо, що станом на сьогодні в Ірані коронавірус забрав 988 життів,
– повідомив речник Міністерства охорони здоров'я Ірану Кіануш Джаханпур.
Загалом, у світі зафіксовано майже 7,5 тисяч смертей від коронавірусу. Тих, хто підхопив хворобу – близько 190 тисяч.