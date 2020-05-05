Новости о коронавирусе 5 мая: когда Рада выйдет из карантина, правила посещения парков
Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 мая. Магазины косметики жены Тищенко поймали на нарушении карантина. В Украине увеличилось количество бессимптомных случаев COVID-19. Карантин, вероятно, продлят после 22 мая, но с послаблениями. Рада вернется к полноценной работе 18 мая. Российские хакеры пытаются украсть данные о вакцине от коронавируса.
Новости о коронавирусе в Украине 5 мая
Статистика распространения коронавируса в Украине
- В Украине подтвердили 12 697 случаев COVID-19 (из них 366 за последние сутки). 316 человек умерли от коронавируса. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 1 875 пациентов выздоровели, сообщает пресс-служба Минздрава.
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География распространения коронавируса в Украине:
- Винницкая область – 454 случая;
- Волынская область – 343 случая;
- Днепропетровская область – 478 случаев;
- Донецкая область – 83 случая;
- Житомирская область – 448 случаев;
- Закарпатская область – 546 случаев;
- Запорожская область – 287 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1015 случаев;
- Кировоградская область – 401 случай;
- Киев – 1583 случая;
- Киевская область – 866 случаев;
- Львовская область – 514 случаев;
- Луганская область – 38 случаев;
- Николаевская область – 163 случая;
- Одесская область – 469 случаев;
- Полтавская область – 231 случай;
- Ровненская область – 779 случаев;
- Сумская область – 112 случаев;
- Тернопольская область – 923 случая;
- Харьковская область – 377 случаев;
- Херсонская область – 142 случая;
- Хмельницкая область – 119 случаев;
- Черновицкая область – 1948 случаев;
- Черкасская область – 314 случаев;
- Черниговская область – 64 случая.
К теме Продлят ли карантин после 22 мая: ответ премьера
- Коронавирус подтвердили в 2479 медиков в Украине.
- В Вооруженных силах Украины коронавирусом больны 38 человек. Двое военных, к сожалению, умерли. 40 уже выздоровели.
- За рубежом от COVID-19 лечатся 160 украинцев. 50 наших граждан выздоровели, 8 умерли.
- В оккупированном Крыму отчитываются о 128 случаях COVID-19, в Севастополе – о 91. Правозащитники говорят, что цифры, озвученные оккупантами, не соответствуют действительности, количество больных значительно больше.
Главные новости о коронавирусе в Украине
- Карантин могут продлить и после 22 мая, но послаблениями, заявил премьер Денис Шмыгаль.
- В Украине выросло количество бессимптомных пациентов с COVID-19. Это увеличивает риски распространения болезни, поэтому Минздрав призывает продолжать соблюдать карантин.
- О транспорте. В правительстве прогнозируют, что авиаперелеты могут восстановить в июне (по оптимистическому сценарию). Метро для всех могут открыть в конце июня. Что касается поездов, то дат пока не называют, но сначала планируют запустить пригородные электрички, потом – "Интерсити", и последними запустят межрегиональные поезда.
- В Киеве пока не планируют открывать пляжи. Гидропарк откроют частично – парковую зону позволят посещать, а вот пляжи и спортивная площадка останутся закрытыми.
- Не Тищенко единым. Пример с нардепа взяла и его жена Алла Барановская. Ее салоны и магазины косметики также застукали на нарушении карантина.
- На Буковине количество заболевших достигло почти 2 тысяч. В медицинских учреждениях Черновцов заканчиваются койко-места, выделенные для больных COVID-19, сообщил председатель ОГА Сергей Осачук. Если количество госпитализированных будет увеличиваться, придется перепрофилировать дополнительные заведения. В то же время в половине областей Украины количество больных СOVID-19 снизилось.
- Глава Национальной полиции Киевской области Андрей Крищенко оправился от коронавируса. Диагноз ему подтвердили, напомним, 27 марта.
- На фоне пандемии коронавируса Минздрав и профильный комитет Рады должны усовершенствовать медреформу. Но есть основания полагать, что вместо этого Минздрав просто блокирует второй этап медреформы. Все что известно о ситуации – читайте в разделе Медицинская реформа.
- Индия бесплатно предоставила Украине 30 000 таблеток гидроксихлорохина для борьбы с COVID-19. Заметим, это только экспериментальный препарат, а китайские врачи говорят, что он не ослабляет симптомы.
- Послы стран ЕС одобрили выделение Украине 1,2 миллиарда евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19.
- Минздрав обнародовал перечень плановых операций, которые можно проводить во время карантина. Теперь можно, в частности, проводить операционное вмешательство беременным, новорожденным и онкобольным.
Обратите внимание Как парикмахерские, магазины и рестораны будут работать с 11 мая: список ограничений
Новости о коронавирусе в мире за 5 мая
Главное о коронавирусе в мире
- В мире подтверждено 3 673 068 случаев COVID-19. 253 386 человек умерли от коронавируса, 1 211 210 – выздоровели.
Топ-5 стран по количеству инфицированных:
- США – 1 215 799;
- Испания – 250 561;
- Италия – 211 938;
- Великобритания – 190 584;
- Франция – 169 462.
- Мэр Нью-Йорка не ожидает полного открытия города до сентября. Нью-Йорк остается самым большим эпицентром COVID-19 в Штатах.
- Во Франции планируют ограничить крупные международные путешествия даже во время летних отпусков, заявил президент Эммануэль Макрон. В стране от коронавируса умерло более 25 тысяч человек, карантин продлен еще на два месяца.
- Коронавирус был во Франции уже 27 декабря – на месяц раньше, чем считали. А в Швеции заявляют, что COVID-19 мог быть в их стране уже в ноябре. Учитывая новые данные, ВОЗ призывает страны проверить случаи пневмонии в конце 2019-го – статистика может быть совсем другой.
- Власть Австрии сообщает, что открытие тысяч магазинов 3 недели назад не привело к новой вспышке заболевания.
- В Эстонии с 11 мая откроют торговые центры – снятие ограничений касается всех магазинов, пунктов обслуживания и ресторанов (с возможностью поесть на месте до 22 часов).
- В Финляндии с 1 июня позволят посещать рестораны и собираться группами до 50 человек.
- Российские хакеры хотят украсть данные о вакцине и оборудовании для борьбы с COVID-19, утверждают британские спецслужбы.
- Несмотря на пандемию коронавируса Беларусь проведет парад на 9 мая, а Лукашенко даже пригласил на него лидеров иностранных государств. В ВОЗ уже предупредили, что эта мера приведет к очень негативным последствиям, особенно, если туда придут люди пожилого возраста.
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Лекарства, вакцины, исследования коронавируса
- Израиль сообщил об успехе в испытании вакцины против коронавируса и назвал это "значительным прорывом". Ученые изобрели антитело, которое способно уникальным образом атаковать вирус.
- Суперкомпьютер MOGON II посоветовал лекарства, которые могут быть успешными против COVID-19. Согласно его оценкам, эффективными могут быть несколько препаратов, одобренных для лечения гепатита С.