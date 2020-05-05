Новости о коронавирусе 5 мая: когда Рада выйдет из карантина, правила посещения парков

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      Новости о коронавирусе в Украине и мире 5 мая / unsplash.com

      Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 мая. Магазины косметики жены Тищенко поймали на нарушении карантина. В Украине увеличилось количество бессимптомных случаев COVID-19. Карантин, вероятно, продлят после 22 мая, но с послаблениями. Рада вернется к полноценной работе 18 мая. Российские хакеры пытаются украсть данные о вакцине от коронавируса.

      Новости о коронавирусе в Украине 5 мая

      Статистика распространения коронавируса в Украине

      • В Украине подтвердили 12 697 случаев COVID-19 (из них 366 за последние сутки). 316 человек умерли от коронавируса. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 1 875 пациентов выздоровели, сообщает пресс-служба Минздрава.

      Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн

      География распространения коронавируса в Украине:

      • Винницкая область – 454 случая;
      • Волынская область – 343 случая;
      • Днепропетровская область – 478 случаев;
      • Донецкая область – 83 случая;
      • Житомирская область – 448 случаев;
      • Закарпатская область – 546 случаев;
      • Запорожская область – 287 случаев;
      • Ивано-Франковская область – 1015 случаев;
      • Кировоградская область – 401 случай;
      • Киев – 1583 случая;
      • Киевская область – 866 случаев;
      • Львовская область – 514 случаев;
      • Луганская область – 38 случаев;
      • Николаевская область – 163 случая;
      • Одесская область – 469 случаев;
      • Полтавская область – 231 случай;
      • Ровненская область – 779 случаев;
      • Сумская область – 112 случаев;
      • Тернопольская область – 923 случая;
      • Харьковская область – 377 случаев;
      • Херсонская область – 142 случая;
      • Хмельницкая область – 119 случаев;
      • Черновицкая область – 1948 случаев;
      • Черкасская область – 314 случаев;
      • Черниговская область – 64 случая.

      К теме Продлят ли карантин после 22 мая: ответ премьера

      • Коронавирус подтвердили в 2479 медиков в Украине.
      • В Вооруженных силах Украины коронавирусом больны 38 человек. Двое военных, к сожалению, умерли. 40 уже выздоровели.
      • За рубежом от COVID-19 лечатся 160 украинцев. 50 наших граждан выздоровели, 8 умерли.
      • В оккупированном Крыму отчитываются о 128 случаях COVID-19, в Севастополе – о 91. Правозащитники говорят, что цифры, озвученные оккупантами, не соответствуют действительности, количество больных значительно больше.

      Главные новости о коронавирусе в Украине

      • Карантин могут продлить и после 22 мая, но послаблениями, заявил премьер Денис Шмыгаль.
      • В Украине выросло количество бессимптомных пациентов с COVID-19. Это увеличивает риски распространения болезни, поэтому Минздрав призывает продолжать соблюдать карантин.
      • О транспорте. В правительстве прогнозируют, что авиаперелеты могут восстановить в июне (по оптимистическому сценарию). Метро для всех могут открыть в конце июня. Что касается поездов, то дат пока не называют, но сначала планируют запустить пригородные электрички, потом – "Интерсити", и последними запустят межрегиональные поезда.
      • В Киеве пока не планируют открывать пляжи. Гидропарк откроют частично – парковую зону позволят посещать, а вот пляжи и спортивная площадка останутся закрытыми.
      • Не Тищенко единым. Пример с нардепа взяла и его жена Алла Барановская. Ее салоны и магазины косметики также застукали на нарушении карантина.
      • На Буковине количество заболевших достигло почти 2 тысяч. В медицинских учреждениях Черновцов заканчиваются койко-места, выделенные для больных COVID-19, сообщил председатель ОГА Сергей Осачук. Если количество госпитализированных будет увеличиваться, придется перепрофилировать дополнительные заведения. В то же время в половине областей Украины количество больных СOVID-19 снизилось.
      • На фоне пандемии коронавируса Минздрав и профильный комитет Рады должны усовершенствовать медреформу. Но есть основания полагать, что вместо этого Минздрав просто блокирует второй этап медреформы. Все что известно о ситуации – читайте в разделе Медицинская реформа.
      • Индия бесплатно предоставила Украине 30 000 таблеток гидроксихлорохина для борьбы с COVID-19. Заметим, это только экспериментальный препарат, а китайские врачи говорят, что он не ослабляет симптомы.
      • Послы стран ЕС одобрили выделение Украине 1,2 миллиарда евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19.
      • Минздрав обнародовал перечень плановых операций, которые можно проводить во время карантина. Теперь можно, в частности, проводить операционное вмешательство беременным, новорожденным и онкобольным.

      Обратите внимание Как парикмахерские, магазины и рестораны будут работать с 11 мая: список ограничений

      COVID-19 статистика по Україні

      Новости о коронавирусе в мире за 5 мая

      Главное о коронавирусе в мире

      • В мире подтверждено 3 673 068 случаев COVID-19. 253 386 человек умерли от коронавируса, 1 211 210 – выздоровели.

      Топ-5 стран по количеству инфицированных:

      • США – 1 215 799;
      • Испания – 250 561;
      • Италия – 211 938;
      • Великобритания – 190 584;
      • Франция – 169 462.
      • Мэр Нью-Йорка не ожидает полного открытия города до сентября. Нью-Йорк остается самым большим эпицентром COVID-19 в Штатах.
      • Во Франции планируют ограничить крупные международные путешествия даже во время летних отпусков, заявил президент Эммануэль Макрон. В стране от коронавируса умерло более 25 тысяч человек, карантин продлен еще на два месяца.
      • Коронавирус был во Франции уже 27 декабря – на месяц раньше, чем считали. А в Швеции заявляют, что COVID-19 мог быть в их стране уже в ноябре. Учитывая новые данные, ВОЗ призывает страны проверить случаи пневмонии в конце 2019-го – статистика может быть совсем другой.
      • Власть Австрии сообщает, что открытие тысяч магазинов 3 недели назад не привело к новой вспышке заболевания.
      • В Эстонии с 11 мая откроют торговые центры – снятие ограничений касается всех магазинов, пунктов обслуживания и ресторанов (с возможностью поесть на месте до 22 часов).
      • В Финляндии с 1 июня позволят посещать рестораны и собираться группами до 50 человек.
      • Российские хакеры хотят украсть данные о вакцине и оборудовании для борьбы с COVID-19, утверждают британские спецслужбы.
      • Несмотря на пандемию коронавируса Беларусь проведет парад на 9 мая, а Лукашенко даже пригласил на него лидеров иностранных государств. В ВОЗ уже предупредили, что эта мера приведет к очень негативным последствиям, особенно, если туда придут люди пожилого возраста.

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      Лекарства, вакцины, исследования коронавируса

      • Израиль сообщил об успехе в испытании вакцины против коронавируса и назвал это "значительным прорывом". Ученые изобрели антитело, которое способно уникальным образом атаковать вирус.
      • Суперкомпьютер MOGON II посоветовал лекарства, которые могут быть успешными против COVID-19. Согласно его оценкам, эффективными могут быть несколько препаратов, одобренных для лечения гепатита С.

       

      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19
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