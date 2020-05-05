Новости о коронавирусе 5 мая: когда Рада выйдет из карантина, правила посещения парков

Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 5 мая. Магазины косметики жены Тищенко поймали на нарушении карантина. В Украине увеличилось количество бессимптомных случаев COVID-19. Карантин, вероятно, продлят после 22 мая, но с послаблениями. Рада вернется к полноценной работе 18 мая. Российские хакеры пытаются украсть данные о вакцине от коронавируса.