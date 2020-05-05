Новини про коронавірус 5 травня: карантин можуть продовжити після 22 травня

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 5 травня. Магазини косметики дружини Тищенка впіймали на порушенні карантину. В Україні побільшало безсимптомних випадків COVID-19. Карантин, ймовірно, продовжать після 22 травня, але з послабленнями. Російські хакери намагаються викрасти дані про вакцину від коронавірусу.