Новини про коронавірус 5 травня: карантин можуть продовжити після 22 травня
Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 5 травня. Магазини косметики дружини Тищенка впіймали на порушенні карантину. В Україні побільшало безсимптомних випадків COVID-19. Карантин, ймовірно, продовжать після 22 травня, але з послабленнями. Російські хакери намагаються викрасти дані про вакцину від коронавірусу.
Новини про коронавірус в Україні 5 травня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
- В Україні підтвердили 12 697 випадків COVID-19 (з них 366 за останню добу). 316 людей померло від коронавірусу. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%). 1 875 пацієнтів одужали, повідомляє пресслужба МОЗ.
Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- Вінницька область – 454 випадки;
- Волинська область – 343 випадки;
- Дніпропетровська область – 478 випадків;
- Донецька область – 83 випадки;
- Житомирська область – 448 випадків;
- Закарпатська область – 546 випадків;
- Запорізька область – 287 випадків;
- Івано-Франківська область – 1015 випадків;
- Кіровоградська область – 401 випадок;
- Київ – 1583 випадки;
- Київська область – 866 випадків;
- Львівська область – 514 випадків;
- Луганська область – 38 випадків;
- Миколаївська область – 163 випадки;
- Одеська область – 469 випадків;
- Полтавська область – 231 випадок;
- Рівненська область – 779 випадків;
- Сумська область – 112 випадків;
- Тернопільська область – 923 випадки;
- Харківська область – 377 випадків;
- Херсонська область – 142 випадки;
- Хмельницька область – 119 випадків;
- Чернівецька область – 1948 випадків;
- Черкаська область – 314 випадків;
- Чернігівська область – 64 випадки.
До теми Чи продовжуватимуть карантин після 22 травня: прогноз
- Коронавірус підтвердили у 2 479 медиків в Україні.
- У Збройних силах України коронавірусом хворіють 38 людей. Двоє військових, на жаль, померли. 40 вже одужали.
- За кордоном від COVID-19 лікується 160 українців. 50 наших громадян одужали, 8 померли.
- В окупованому Криму звітують про 128 випадків COVID-19, у Севастополі – про 91. Правозахисники кажуть, що цифри, озвучені окупантами, не відповідають дійсності, кількість хворих значно більша.
Головні новини про коронавірус в Україні
- Карантин можуть продовжити і після 22 травня, але з послабленнями, заявив прем'єр Денис Шмигаль.
- В Україні зросла кількість безсимптомних пацієнтів з COVID-19. Це збільшує ризики поширення хвороби, тож МОЗ закликає продовжувати дотримуватися карантину.
- Про транспорт. В уряді прогнозують, що авіаперельоти можуть відновити у червні (за оптимістичним сценарієм). Метро для всіх можуть відкрити вкінці червня. Щодо потягів, то дат поки що не називають, але спершу планують запустити приміські електрички, потім – "Інтерсіті" і останніми запустять міжрегіональні поїзди.
- У Києві поки не планують відкривати пляжі. Гідропарк відкриють частково – паркову зону дозволять відвідувати, а от пляжі і спортивний майданчик залишаться закритими.
- Не Тищенком єдиним. Приклад з нардепа взяла і його дружина Алла Барановська. Її салони та магазини косметики також застукали на порушенні карантину.
- На Буковині кількість хворих сягнула майже 2 000. У медичних закладах Чернівців закінчуються ліжко-місця, виділені для хворих на COVID-19, повідомив голова ОДА Сергій Осачук. Якщо кількість госпіталізованих збільшуватиметься, доведеться перепрофілювати додаткові заклади. Водночас у половині областей України кількість хворих COVID-19 знизилася.
- Очільник Національної поліції Київської області Андрій Крищенко одужав від коронавірусу. Діагноз йому підтвердили, нагадаємо, 27 березня.
- На тлі пандемії коронавірусу МОЗ та профільний комітет Ради повинні вдосконалити медреформу. Та є підстави вважати, що замість цього МОЗ просто блокує другий етап медреформи. Все що відомо про ситуацію – читайте у розділі Медична реформа.
- Індія безкоштовно надала Україні 30 000 таблеток гідроксіхлорохіну для боротьби з COVID-19. Зауважимо, це лише експериментальний препарат, а китайські лікарі кажуть, що він не послаблює симптомів.
- Посли країн ЄС схвалили виділення Україні 1,2 мільярда євро для подолання економічних наслідків пандемії COVID-19.
- МОЗ оприлюднив перелік планових операцій, які можна проводити під час карантину. Відтепер можна, зокрема, проводити операційне втручання вагітним, новонародженим та онкохворим.
Зверніть увагу Як перукарні, магазини та ресторани працюватимуть з 11 травня: список обмежень
Новини про коронавірус у світі за 5 травня
Головне про коронавірус у світі
- У світі підтверджено 3 673 068 випадків COVID-19. 253 386 людей померли від коронавірусу, 1 211 210 – одужали.
Топ-5 країн за кількістю інфікованих:
- США – 1 215 799;
- Іспанія – 250 561;
- Італія – 211 938;
- Велика Британія – 190 584;
- Франція – 169 462.
- Мер Нью-Йорка не очікує повного відкриття міста аж до вересня. Нью-Йорк залишається найбільшим епіцентром COVID-19 у Штатах.
- У Франції планують обмежити великі міжнародні подорожі навіть під час літніх відпусток, заявив президент Еммануель Макрон. В країні від коронавірусу померло понад 25 000 людей, карантин продовжено ще на два місяці.
- Коронавірус був у Франції вже 27 грудня – на місяць раніше, ніж вважали. А у Швеції заявляють, що COVID-19 міг бути в їхній країні вже в листопаді. Зважаючи на нові дані, ВООЗ закликає країни перевірити випадки пневмонії наприкінці 2019-го – статистика може бути зовсім іншою.
- Влада Австрії повідомляє, що відкриття тисяч магазинів 3 тижні тому не призвело до нового спалаху захворювання.
- В Естонії з 11 травня відкриють торгові центри – зняття обмежень стосується усіх магазинів, пунктів обслуговування та ресторанів (з можливістю поїсти на місці до 22 години).
- У Фінляндії з 1 червня дозволять відвідувати ресторани і збиратися групами до 50 осіб.
- Російські хакери хочуть вкрасти дані про вакцину та обладнання для боротьби з COVID-19, стверджують британські спецслужби.
- Попри пандемію коронавірусу Білорусь проведе парад на 9 травня, а Лукашенко навіть запросив на нього лідерів іноземних держав. У ВООЗ вже попередили, що цей захід призведе до дуже негативних наслідків, особливо, якщо туди прийдуть люди похилого віку.
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Ліки, вакцини, дослідження коронавірусу
- Ізраїль повідомив про успіх у випробувань вакцини проти коронавірусу і назвав це "значним проривом". Вчені винайшли антитіло, яке здатне унікальним чином атакувати вірус.
- Суперкомп'ютер MOGON II порадив ліки, які можуть бути успішними проти COVID-19. Згідно з його оцінками, ефективними можуть бути кілька препаратів, схвалених для лікування гепатиту С.