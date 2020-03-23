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      Коронавирус в Украине: Зеленский сменил состав Координационного совета

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      В персональный состав Координационного совета по противодействию распространению коронавируса введены новые лица.

      Соответствующий указ президента Владимира Зеленского опубликован на официальном сайте главы государства 23 марта.

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      Согласно документу, в персональный состав Координационного совета по противодействию распространению коронавируса введены следующие лица:

      • глава Службы безопасности Украины Иван Баканов,
         
      • глава Верховной Рады Дмитрий Разумков (по согласию).

      Заметим, что своим указом Зеленский частично изменил свой указ от 16 марта. Полное название последнего – "О Координационном совете по противодействию распространению COVID-19".

      Указ Зеленского от 23 марта вступает в силу со дня его публикации.

      Что известно о Координационном совете

      Основная его задача – мониторинг ситуации с распространением коронавируса в Украине и противодействие этому. Возглавляет Координационный Совет президент Владимир Зеленский. Секретарь Координационного совета – Кирилл Тимошенко.

      Координационный отвечает за:

      • получение в установленном порядке от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информации, документов и материалов по борьбе с коронавирусом;
      • приглашение на заседание и заслушивание информации от представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к их компетенции.

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      Состав Координационного совета по противодействию распространению коронавируса

      • Президент Украины Владимир Зеленский;
      • министр внутренних дел Украины Арсен Аваков;
      • секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;
      • глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко;
      • министр здравоохранения Илья Емец;
      • руководитель Офиса Президента Андрей Ермак;
      • министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий;
      • министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
      • заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко;
      • министр обороны Украины Андрей Таран;
      • заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко;
      • начальник Генштаба и главнокомандующий Вооруженных Сил Руслан Хомчак;
      • первый помощник президента Украины Сергей Шефир;
      • премьер-министр Денис Шмыгаль.

      Главное о коронавирусе в Украине

      • По состоянию на вечер 23 марта в Украине подтвердили 73 случаев заболевания коронавирусом, из них 3 – летальные, один человек выздоровел.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратило международное авиа– и железнодорожное сообщение с 17 марта.
      • Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
      • С 18 марта полностью прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
      • 20 марта правительство установило режим чрезвычайной ситуации еще в трех регионах, где стремительно распространяется заболеваемость коронавирусом Covid-19. Говорится о Днепропетровской, Ивано-Франковской областях и городе Киев.

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Иван Баканов Дмитрий Разумков Президент Украины Владимир Зеленский Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости политики
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