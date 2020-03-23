Коронавирус в Украине: Зеленский сменил состав Координационного совета

В персональный состав Координационного совета по противодействию распространению коронавируса введены новые лица.

Соответствующий указ президента Владимира Зеленского опубликован на официальном сайте главы государства 23 марта.

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Согласно документу, в персональный состав Координационного совета по противодействию распространению коронавируса введены следующие лица:

глава Службы безопасности Украины Иван Баканов ,



, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков (по согласию).

Заметим, что своим указом Зеленский частично изменил свой указ от 16 марта. Полное название последнего – "О Координационном совете по противодействию распространению COVID-19".

Указ Зеленского от 23 марта вступает в силу со дня его публикации.

Что известно о Координационном совете

Основная его задача – мониторинг ситуации с распространением коронавируса в Украине и противодействие этому. Возглавляет Координационный Совет президент Владимир Зеленский. Секретарь Координационного совета – Кирилл Тимошенко.

Координационный отвечает за:

получение в установленном порядке от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информации, документов и материалов по борьбе с коронавирусом;

приглашение на заседание и заслушивание информации от представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к их компетенции.

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Состав Координационного совета по противодействию распространению коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский ;

; министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ;

; секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ;

; глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко ;

; министр здравоохранения Илья Емец ;

; руководитель Офиса Президента Андрей Ермак ;

; министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий ;

; министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ;

; заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко ;

; министр обороны Украины Андрей Таран ;

; заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко ;

; начальник Генштаба и главнокомандующий Вооруженных Сил Руслан Хомчак ;

; первый помощник президента Украины Сергей Шефир ;

; премьер-министр Денис Шмыгаль.

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