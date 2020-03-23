Коронавирус в Украине: Зеленский сменил состав Координационного совета
В персональный состав Координационного совета по противодействию распространению коронавируса введены новые лица.
Соответствующий указ президента Владимира Зеленского опубликован на официальном сайте главы государства 23 марта.
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Согласно документу, в персональный состав Координационного совета по противодействию распространению коронавируса введены следующие лица:
- глава Службы безопасности Украины Иван Баканов,
- глава Верховной Рады Дмитрий Разумков (по согласию).
Заметим, что своим указом Зеленский частично изменил свой указ от 16 марта. Полное название последнего – "О Координационном совете по противодействию распространению COVID-19".
Указ Зеленского от 23 марта вступает в силу со дня его публикации.
Что известно о Координационном совете
Основная его задача – мониторинг ситуации с распространением коронавируса в Украине и противодействие этому. Возглавляет Координационный Совет президент Владимир Зеленский. Секретарь Координационного совета – Кирилл Тимошенко.
Координационный отвечает за:
- получение в установленном порядке от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информации, документов и материалов по борьбе с коронавирусом;
- приглашение на заседание и заслушивание информации от представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к их компетенции.
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Состав Координационного совета по противодействию распространению коронавируса
- Президент Украины Владимир Зеленский;
- министр внутренних дел Украины Арсен Аваков;
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов;
- глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко;
- министр здравоохранения Илья Емец;
- руководитель Офиса Президента Андрей Ермак;
- министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий;
- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
- заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко;
- министр обороны Украины Андрей Таран;
- заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко;
- начальник Генштаба и главнокомандующий Вооруженных Сил Руслан Хомчак;
- первый помощник президента Украины Сергей Шефир;
- премьер-министр Денис Шмыгаль.
Главное о коронавирусе в Украине
- По состоянию на вечер 23 марта в Украине подтвердили 73 случаев заболевания коронавирусом, из них 3 – летальные, один человек выздоровел.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратило международное авиа– и железнодорожное сообщение с 17 марта.
- Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
- С 18 марта полностью прекратили междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
- 20 марта правительство установило режим чрезвычайной ситуации еще в трех регионах, где стремительно распространяется заболеваемость коронавирусом Covid-19. Говорится о Днепропетровской, Ивано-Франковской областях и городе Киев.