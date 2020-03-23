Коронавірус в Україні: Зеленський змінив склад Координаційної ради

До персонального складу Координаційної ради з протидії поширенню коронавірусу введено нових осіб.

Відповідний указ президента Володимира Зеленського опубліковано на офіційному сайті очільника держави 23 березня.

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Відповідно до документу, до персонального складу Координаційної ради з протидії поширенню коронавірусу введено таких осіб:

голову Служби безпеки України Івана Баканова,

голову Верховної Ради Дмитра Разумкова (за згодою).

Зауважимо, що своїм указом Зеленський частково змінив свій указ від 16 березня. Повна назва останнього – "Про Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19".

Указ Зеленського від 23 березня набирає чинність з дня його публікації.

Що відомо про Координаційну раду

Основне її завдання – моніторинг ситуації із поширенням коронавірусу в Україні та протидія цьому. Очолює Координаційну Раду президент Володимир Зеленський. Секретар Координаційної ради – Кирило Тимошенко.

Координаційна відпровідає за:

одержання в установленому порядку від державних органів і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документів і матеріалів щодо боротьби з коронавірусом;

запрошення на засідання та заслуховування інформації від представників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ і організацій з питань, що належать до їхньої компетенції.

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Склад Координаційної ради з протидії поширенню коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський;

міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков;

секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов;

голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко;

міністр охорони здоров’я Ілля Ємець;

керівник Офісу Президента Андрій Єрмак ;

; міністр інфраструктури України Владислав Криклій;

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ;

; заступник міністра охорони здоров’я та головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко ;

; міністр оборони України Андрій Таран;

заступник Керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко ;

; начальник Генштабу та головнокомандувач Збройних Сил Руслан Хомчак ;

; перший помічник президента України Сергій Шефір ;

; прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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