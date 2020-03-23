Коронавірус в Україні: Зеленський змінив склад Координаційної ради
До персонального складу Координаційної ради з протидії поширенню коронавірусу введено нових осіб.
Відповідний указ президента Володимира Зеленського опубліковано на офіційному сайті очільника держави 23 березня.
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Відповідно до документу, до персонального складу Координаційної ради з протидії поширенню коронавірусу введено таких осіб:
- голову Служби безпеки України Івана Баканова,
- голову Верховної Ради Дмитра Разумкова (за згодою).
Зауважимо, що своїм указом Зеленський частково змінив свій указ від 16 березня. Повна назва останнього – "Про Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19".
Указ Зеленського від 23 березня набирає чинність з дня його публікації.
Що відомо про Координаційну раду
Основне її завдання – моніторинг ситуації із поширенням коронавірусу в Україні та протидія цьому. Очолює Координаційну Раду президент Володимир Зеленський. Секретар Координаційної ради – Кирило Тимошенко.
Координаційна відпровідає за:
- одержання в установленому порядку від державних органів і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документів і матеріалів щодо боротьби з коронавірусом;
- запрошення на засідання та заслуховування інформації від представників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ і організацій з питань, що належать до їхньої компетенції.
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Склад Координаційної ради з протидії поширенню коронавірусу
- Президент України Володимир Зеленський;
- міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков;
- секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов;
- голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко;
- міністр охорони здоров’я Ілля Ємець;
- керівник Офісу Президента Андрій Єрмак;
- міністр інфраструктури України Владислав Криклій;
- міністр закордонних справ Дмитро Кулеба;
- заступник міністра охорони здоров’я та головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко;
- міністр оборони України Андрій Таран;
- заступник Керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко;
- начальник Генштабу та головнокомандувач Збройних Сил Руслан Хомчак;
- перший помічник президента України Сергій Шефір;
- прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Головне про коронавірус в Україні
- Станом на вечір 23 березня в Україні підтвердили 73 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні, одна людина одужала.
- 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
- Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
- З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
- 20 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації ще у трьох регіонах, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19. Мовиться про Дніпропетровську, Івано-Франківську області та у місті Київ.