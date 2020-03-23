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      Коронавірус в Україні: Зеленський змінив склад Координаційної ради

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty Images

      До персонального складу Координаційної ради з протидії поширенню коронавірусу введено нових осіб.

      Відповідний указ президента Володимира Зеленського опубліковано на офіційному сайті очільника держави 23 березня.

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      Відповідно до документу, до персонального складу Координаційної ради з протидії поширенню коронавірусу введено таких осіб:

      • голову Служби безпеки України Івана Баканова,
      • голову Верховної Ради Дмитра Разумкова (за згодою).

      Зауважимо, що своїм указом Зеленський частково змінив свій указ від 16 березня. Повна назва останнього – "Про Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19".

      Указ Зеленського від 23 березня набирає чинність з дня його публікації.

      Що відомо про Координаційну раду

      Основне її завдання – моніторинг ситуації із поширенням коронавірусу в Україні та протидія цьому. Очолює Координаційну Раду президент Володимир Зеленський. Секретар Координаційної ради – Кирило Тимошенко

      Координаційна відпровідає за:

      • одержання в установленому порядку від державних органів і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документів і матеріалів щодо боротьби з коронавірусом;
      • запрошення на засідання та заслуховування інформації від представників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ і організацій з питань, що належать до їхньої компетенції.

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      Склад Координаційної ради з протидії поширенню коронавірусу 

      • Президент України Володимир Зеленський;
      • міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков;
      • секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов;
      • голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко;
      • міністр охорони здоров’я Ілля Ємець; 
      • керівник Офісу Президента Андрій Єрмак;  
      • міністр інфраструктури України Владислав Криклій; 
      • міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
      • заступник міністра охорони здоров’я та головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко;
      • міністр оборони України Андрій Таран;
      • заступник Керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко;
      • начальник Генштабу та головнокомандувач Збройних Сил Руслан Хомчак;
      • перший помічник президента України Сергій Шефір;
      • прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

      Головне про коронавірус в Україні

      • Станом на вечір 23 березня в Україні підтвердили 73 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні, одна людина одужала.
      • 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
      • Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
      • З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
      • 20 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації ще у трьох регіонах, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19. Мовиться про Дніпропетровську, Івано-Франківську області та у місті Київ.

       

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини України Іван Баканов Дмитро Разумков Президент України Володимир Зеленський Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини політики
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