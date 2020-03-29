Коронавирусом заразился депутат из Запорожья, который посещал Израиль
У депутата Запорожского областного совета от "Батькивщины" Геннадия Фукса 28 марта обнаружили коронавирус. Политик недавно вернулся из Израиля и пытался, как он говорит, соблюдать карантин.
Об этом сам депутат написал на своей странице в фейсбуке.
Читайте также Коронавирусом заболел полицейский еще и в Запорожье
Вынужден сообщить, что несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевание коронавирусом COVID-19,
– заявил Фукс.
Известно, что политик недавно вернулся из Израиля. Сейчас состояние здоровья 57-летнего депутата средне-тяжелое, находится он в больнице в Запорожье.
Добавим, что Фукс на момент подтверждения диагноза был седьмым больным COVID-19 в Запорожье и одиннадцатым в области.
Согласно данным Минздрава, по состоянию на 28 марта в Украине зафиксировали 356 случаев инфицирования коронавирусом, 9 человек погибли, 5 выздоровели.
12 марта, напомним, Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса, ограничения будут действовать до 24 апреля. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
Читайте также
-
Выпуск новостей на 19:00: Жертвы коронавируса. Киев присоединится к акции "Час Земли"28 марта , 19:36
-
В Черновицкой области из-за COVID-19 закрывают уже пятое селосегодня , 01:10
-
Алкоголь, часник і висока температура: міфи про коронавірус, які здивуютьсегодня , 00:18
-
"Антиколомойский" законопроект: проголосует ли Рада, учитывая необходимый транш МВФ28 марта , 21:32
-
Самое важное о йоде: в каких продуктах содержится и почему необходим организму28 марта , 22:00
-
Итоговый выпуск новостей на 21:00: Задержание нарушителей самоизоляции. Молитва Папы Римского28 марта , 21:48