Коронавирусом заразился депутат из Запорожья, который посещал Израиль

У депутата Запорожского областного совета от "Батькивщины" Геннадия Фукса 28 марта обнаружили коронавирус. Политик недавно вернулся из Израиля и пытался, как он говорит, соблюдать карантин.

Об этом сам депутат написал на своей странице в фейсбуке.

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Вынужден сообщить, что несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевание коронавирусом COVID-19,

– заявил Фукс.

Известно, что политик недавно вернулся из Израиля. Сейчас состояние здоровья 57-летнего депутата средне-тяжелое, находится он в больнице в Запорожье.

Добавим, что Фукс на момент подтверждения диагноза был седьмым больным COVID-19 в Запорожье и одиннадцатым в области.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 28 марта в Украине зафиксировали 356 случаев инфицирования коронавирусом, 9 человек погибли, 5 выздоровели.

12 марта, напомним, Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса, ограничения будут действовать до 24 апреля . 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.