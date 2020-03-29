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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Коронавирусом заразился депутат из Запорожья, который посещал Израиль

      - Читати новину українською
      Депутат Запорожского облсовета заболел COVID-19 / Коллаж 24 канала

      У депутата Запорожского областного совета от "Батькивщины" Геннадия Фукса 28 марта обнаружили коронавирус. Политик недавно вернулся из Израиля и пытался, как он говорит, соблюдать карантин.

      Об этом сам депутат написал на своей странице в фейсбуке.

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      Вынужден сообщить, что несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевание коронавирусом COVID-19,
      – заявил Фукс.

      Известно, что политик недавно вернулся из Израиля. Сейчас состояние здоровья 57-летнего депутата средне-тяжелое, находится он в больнице в Запорожье.

      Добавим, что Фукс на момент подтверждения диагноза был седьмым больным COVID-19 в Запорожье и одиннадцатым в области.

      Согласно данным Минздрава, по состоянию на 28 марта в Украине зафиксировали 356 случаев инфицирования коронавирусом, 9 человек погибли, 5 выздоровели.

      12 марта, напомним, Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса, ограничения будут действовать до 24 апреля. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.

      коронавирус
      Как защищаться от коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Запорожья Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости Украины
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