Коронавірусом заразився депутат із Запоріжжя, який відвідував Ізраїль
У депутата Запорізької обласної ради від "Батьківщини" Геннадія Фукса 28 березня виявили коронавірус. Політик нещодавно повернувся з Ізраїля та намагався, як він каже, дотримуватися карантину.
Про це сам депутат написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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Змушений повідомити, що попри те, що я максимально намагався дотримуватися карантину, лікарі діагностували у мене захворювання на коронавірус COVID-19,
– заявив Фукс.
Відомо, що політик нещодавно повернувся з Ізраїлю. Зараз здоров'я 57-річного депутата середньо-тяжкий, перебуває він у лікарні в Запоріжжі.
Додамо, що Фукс на момент підтвердження діагнозу був сьомим хворим на COVID-19 в Запоріжжі та одинадцятим в області.
Згідно з даними МОЗ, станом на 28 березня в Україні зафіксували 356 випадків інфікування коронавірусом, 9 людей померли, 5 одужали.
12 березня, нагадаємо, Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу, обмеження діятимуть до 24 квітня. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
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