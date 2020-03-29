Коронавірусом заразився депутат із Запоріжжя, який відвідував Ізраїль

У депутата Запорізької обласної ради від "Батьківщини" Геннадія Фукса 28 березня виявили коронавірус. Політик нещодавно повернувся з Ізраїля та намагався, як він каже, дотримуватися карантину.

Про це сам депутат написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Змушений повідомити, що попри те, що я максимально намагався дотримуватися карантину, лікарі діагностували у мене захворювання на коронавірус COVID-19,

– заявив Фукс.

Відомо, що політик нещодавно повернувся з Ізраїлю. Зараз здоров'я 57-річного депутата середньо-тяжкий, перебуває він у лікарні в Запоріжжі.

Додамо, що Фукс на момент підтвердження діагнозу був сьомим хворим на COVID-19 в Запоріжжі та одинадцятим в області.

Згідно з даними МОЗ, станом на 28 березня в Україні зафіксували 356 випадків інфікування коронавірусом, 9 людей померли, 5 одужали.

12 березня, нагадаємо, Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу, обмеження діятимуть до 24 квітня. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.



Як захищатися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу