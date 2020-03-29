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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коронавірусом заразився депутат із Запоріжжя, який відвідував Ізраїль

      - Читать новость на русском
      Депутат Запорізької облради захворів на COVID-19 / Колаж 24 каналу

      У депутата Запорізької обласної ради від "Батьківщини" Геннадія Фукса 28 березня виявили коронавірус. Політик нещодавно повернувся з Ізраїля та намагався, як він каже, дотримуватися карантину.

      Про це сам депутат написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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      Змушений повідомити, що попри те, що я максимально намагався дотримуватися карантину, лікарі діагностували у мене захворювання на коронавірус COVID-19,
      – заявив Фукс.

      Відомо, що політик нещодавно повернувся з Ізраїлю. Зараз здоров'я 57-річного депутата середньо-тяжкий, перебуває він у лікарні в Запоріжжі.

      Додамо, що Фукс на момент підтвердження діагнозу був сьомим хворим на COVID-19 в Запоріжжі та одинадцятим в області.

      Згідно з даними МОЗ, станом на 28 березня в Україні зафіксували 356 випадків інфікування коронавірусом, 9 людей померли, 5 одужали.

      12 березня, нагадаємо, Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу, обмеження діятимуть до 24 квітня. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.

      Коронавірус
      Як захищатися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини Запоріжжя Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини України
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