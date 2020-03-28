Новини про коронавірус 28 березня: захворіла нардеп Скороход, в Італії – понад 10 тисяч жертв

В Україні вже зафіксували щонайменше 311 випадків коронавірусу, 5 із яких – летальні. Зокрема, кількість хворих зросла на Київщині, Буковині та Тернопільщині. Інфікувалася й позафракційна нардеп Анна Скроход. В Італії кількість жертв від коронавірусу вже перевищила 10 тисяч людей. Не відстає від неї Іспанія. Останні новини про коронавірус COVID-19 в Україні та світі 28 березня.