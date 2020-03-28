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      Новини про коронавірус 28 березня: захворіла нардеп Скороход, в Італії – понад 10 тисяч жертв

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      Новини про коронавірус в Україні та світі 28 березня / chinadaily.com.cn

      В Україні вже зафіксували щонайменше 311 випадків коронавірусу, 5 із яких – летальні. Зокрема, кількість хворих зросла на Київщині, Буковині та Тернопільщині. Інфікувалася й позафракційна нардеп Анна Скроход. В Італії кількість жертв від коронавірусу вже перевищила 10 тисяч людей. Не відстає від неї Іспанія. Останні новини про коронавірус COVID-19 в Україні та світі 28 березня.

      Новини про коронавірус в Україні 28 березня

      • Згідно з даними МОЗ, станом на 28 березня в Україні зафіксували 356 випадків коронавірусу. За добу підтвердили 46 нових зараження. 
      • Найбільше інфікованих – у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській і Київській областях.
      • На жаль, 8 людей померли. Нові летальні випадки зафіксували в Івано-Франківській, Рівненській та Сумській областях.
      • Натомість 5 пацієнтів одужали та їх уже виписали з лікарень.
         
      • Випадки зараження коронавірусом виявили у всіх областях, окрім Кіровоградської та Криму

      Перелік областей і кількість випадків зараження коронавірусом 

      • Вінницька область – 16 випадків;
      • Волинська область – 2 випадки;
      • Дніпропетровська область – 7 випадків;
      • Донецька область – 2 випадки;
      • Житомирська область – 4 (1 летальний) випадки;
      • Закарпатська область – 1 випадок;
      • Запорізька область – 10 випадків;
      • Івано-Франківська область – 28 (3 летальних) випадків;
      • місто Київ – 74 випадки;
      • Київська область – 41 випадок;
      • Львівська область – 5 випадків;
      • Луганська область – 2 випадки;
      • Миколаївська область – 1 випадок;
      • Одеська область – 6 випадків;
      • Полтавська область – 1 випадок;
      • Рівненська область – 9 випадків (1 летальний);
      • Сумська область – 5 випадків (1 летальний);
      • Тернопільська область – 43 випадки (1 летальний);
      • Харківська область – 1 випадок;
      • Херсонська область – 1 випадок;
      • Хмельницька область – 1 випадок
      • Чернівецька область – 47 (1 летальний, 5 одужання) випадків;
      • Черкаська область – 3 випадки;
      • Чернігівська область – 1 випадок.

      Коронавірус в Україні
      Коронавірус в Україні / Інфографіка Центру громадського здоров'я

       

      • Відомо, що на коронавірус захворіли вже 6 нардепів. Останньою інфікувалася позафракційна Анна Скороход.
         
      • Хворий на коронавірус начальник Нацполіції Києва Андрій Крищенко каже, що почувається нормально. Він продовжує працювати, але робить це дистанційно.
         
      • На коронавірус продовжують тестувати українських військових, зокрема тих, хто служить на Донбасі. Наразі жоден із воїнів не захворів.
         
      • Щоправда, на самоізоляції вдома перебувають 158 військовослужбовців. Але вони або повернулися до України з-за кордону, або контактували з людьми, які тепер проходять обсервацію.
         
      • Тим часом, бойовики вперше повідомили, що у них є хворі на коронавірус. Мовиться про один випадок на Луганщині. Такий результат дав експрес-тест, і тепер вони чекають на лабораторне підтвердження. 
         
      • Через спалах COVID-19 ввели обмеження перетину лінії проведення Операції об'єднаних сил з боку Харківщини, Запоріжжя та Дніпропетровщини. Обмеження діють від ранку 28 березня.
         
      • Також з 28 березня та до завершення карантину жителям Сум і області заборонили виходити на вулицю без потреби.
         
      • У Києві ввели обмеження на надання стоматологічних послуг, окрім невідкладних випадків. Обмеження також діятимуть до завершення карантину.
         
      • Через спалах коронавірусу Чернівці проситимуть владу закрити область на в'їзд і виїзд. Тобто тут заборонять рух пасажирського транспорту. 
         
      • Станом на 28 березня підтверджено випадки інфікування коронавірусом у 27 українців за кордоном.

      Радимо ознайомитися! Як і яким шляхом до України можна повернутися з-за кордону на авто: поради від МЗС

      Новини про коронавірус у світі за 28 березня

      • 10 тисяч 23 людини. З них за останню добу – 889 таких випадків. Найбільше число загиблих – у Ломбардії (542 особи). Загалом в Італії 92 тисячі 472 людини захворіли на COVID-19.
         
      • Не відстає від Італії Іспанія. За останню добу від хвороби померли 832 людей. Це найгірший показник від початку епідемії в країні. Понад 9,5 тисяч медиків також заразилися інфекцією. Загалом тут зафіксовано 5 тисяч 694 смертей від коронавірусу. Кількість інфікованих перевищує уже 72 тисячі осіб. 
         
      • Плачевною є ситуація у США. Станом на 28 березня жертвами коронавірусу тут стала вже 1 тисяча 581 людина. А кількість хворих перевищила 104 тисячі. 
         
      • Спалах COVID-19 – й у Бельгії. Лише за минулу добу, 27 березня, у країні інфікувалися 1 тисяча 850 осіб. Наразі у бельгійських лікарнях перебувають 3 тисячі 717 пацієнтів із таким діагнозом. Тобто кількість інфікованих зросла майже на 2 тисячі. 
         
      • Через поширення коронавірусу в Угорщині ввели нові правила. Відтепер кожна людина, яка повернулася з-за кордону та перебуває в самоізоляції, повинна клеїти на дверях і вікнах будинку попереджувальні знаки. На таких стікерах великими літерами написано "Tilos a belépés!", що означає "Вхід заборонено!"
         
      • Через стрімке поширення коронавірусу в Британії головні розважальні центри перетворюють на гігантські польові лікарні. Зокрема, переобладнають Національний виставковий центр (Бірмінгем) і ExCel (Лондон) і "Манчестер Арену" (однойменне місто)
         
      • Станом на ранок, 28 березня, декількатисячні черги на кордоні з Польщею зникли. Найгірша ситуація була на пункті пропуску "Краковець", що на Львівщині.
         
      • У межах боротьби з коронавірусом Туреччина повністю припиняє авіаційне сполучення з іншими країнами та обмежує міжміські перевезення.
         
      • До схожих кроків вдалася і Росія. Від 00:00 30 березня ця країна тимчасово призупиняє рух через свої пункти пропуску на кордоні. Мовиться про автомобільні, пішохідні, річні, змішані пункт. Також призупинять пропуск через сухопутну ділянку російсько-білоруського кордону. Щоправда, громадяни України та жителі окупованого Донбасу, що мають російські паспорти, усе ж потрапити на російську територію зможуть. 

      Цікаво! Зі сміхом та любов'ю: Енріке Іглесіас на карантині поділився зворушливим відео з дворічним сином

      Коронавірус
      Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Коронавірус в Україні Новини України Новини США Карантин в Україні 2020
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