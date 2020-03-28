В Угорщині хворі та з підозрою на коронавірус повинні клеїти на свої будинки спеціальні знаки
В Угорщині ввели нові правила через поширення коронавірусу. Відтепер кожна людина, яка повернулася з-за кордону та перебуває в самоізоляції, повинна клеїти на дверях і вікнах будинку попереджувальні знаки.
На стікері великими літерами написано "Tilos a belépés!", що значить "Вхід заборонений!", пише Euronews.
До речі Угорщина ввела комендантську годину через коронавірус: що буде з українцями
Наклейки яскравого червоного кольору. На них зображений знак "Stop!" і знак оклику для привернення уваги.
Наліпки може отримати кожен / Фото Euronews
Наліпки привертають увагу / Фото Euronews
В Угорщині вважають, що такі знаки мають допомогти зупинити розповсюдження коронавірусу.
Наліпки роздають усім, хто перетинає кордон Угорщини. Також їх можна завантажити і роздрукувати з державного сайту coronavirus.gov.hu.
Так виглядають наліпки / Фото Euronews
Видання зазначає, що угорці відповідально ставляться до нововведення і стікери можна побачити на будинках у різних куточках країни.
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