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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Венгрии больные и с подозрением на коронавирус должны клеить на свои дома специальные знаки

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      Так выглядят предупредительные знаки / euronews.com

      В Венгрии ввели новые правила-за распространения коронавируса. Отныне каждый человек, который вернулся из-за границы и находится в самоизоляции, должен клеить на дверях и окнах дома предупредительные знаки.

      На стикере большими буквами написано "Tilos a belépés", что значит "Вход запрещен!", пишет Euronews.

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      Наклейки яркого красного цвета. На них изображен знак "Stop!" и восклицательный знак для привлечения внимания.


      Наклейки может получить каждый / Фото Euronews


      Наклейки привлекают внимание / Фото Euronews

      В Венгрии считают, что такие знаки должны помочь остановить распространение коронавируса.

      Наклейки раздают всем, кто пересекает границу Венгрии. Также их можно скачать и распечатать с государственного сайта coronavirus.gov.hu.


      Так выглядят наклейки / Фото Euronews

      Издание отмечает, что венгры ответственно относятся к нововведению и стикеры можно увидеть на домах в разных уголках страны.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Коронавирус COVID-19 Венгрия
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