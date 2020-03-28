В Венгрии больные и с подозрением на коронавирус должны клеить на свои дома специальные знаки

В Венгрии ввели новые правила-за распространения коронавируса. Отныне каждый человек, который вернулся из-за границы и находится в самоизоляции, должен клеить на дверях и окнах дома предупредительные знаки.

На стикере большими буквами написано "Tilos a belépés", что значит "Вход запрещен!", пишет Euronews.

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Наклейки яркого красного цвета. На них изображен знак "Stop!" и восклицательный знак для привлечения внимания.



Наклейки может получить каждый / Фото Euronews



Наклейки привлекают внимание / Фото Euronews

В Венгрии считают, что такие знаки должны помочь остановить распространение коронавируса.

Наклейки раздают всем, кто пересекает границу Венгрии. Также их можно скачать и распечатать с государственного сайта coronavirus.gov.hu.



Так выглядят наклейки / Фото Euronews

Издание отмечает, что венгры ответственно относятся к нововведению и стикеры можно увидеть на домах в разных уголках страны.