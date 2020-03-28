Новости о коронавирусе 28 марта: заболела нардеп Скороход, в Италии – более 10 тысяч жертв

В Украине уже зафиксировали по меньшей мере 311 случаев коронавируса, 5 из которых – летальные. В частности, количество больных выросло на Киевщине, Буковине и Тернопольщине. Заразился и внефракционный нардеп Анна Скроход. В Италии количество жертв коронавируса уже превысило 10 тысяч человек. Не отстает от нее Испания. Последние новости о коронавирусе COVID-19 в Украине и мире 28 марта.