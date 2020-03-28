23:59
28 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Новости о коронавирусе 28 марта: заболела нардеп Скороход, в Италии – более 10 тысяч жертв

      - Читати новину українською
      Новости о коронавирусе в Украине и мире 28 марта / chinadaily.com.cn

      В Украине уже зафиксировали по меньшей мере 311 случаев коронавируса, 5 из которых – летальные. В частности, количество больных выросло на Киевщине, Буковине и Тернопольщине. Заразился и внефракционный нардеп Анна Скроход. В Италии количество жертв коронавируса уже превысило 10 тысяч человек. Не отстает от нее Испания. Последние новости о коронавирусе COVID-19 в Украине и мире 28 марта.

      Новости о коронавирусе в Украине 28 марта

      • Согласно данным Минздрава, по состоянию на 28 марта в Украине зафиксировали 356 случаев коронавируса. За сутки подтвердили 46 новых заражений.
      • Больше всего инфицированных – в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской и Киевской областях.
      • Село Комаровка на Черниговщине, где обнаружили первого больного коронавирусом в области, объявили центром вспышки. Здесь установили особый режим въезда и выезда, а жителей населенного пункта призвали к самоизоляции.
      • К сожалению, 8 человек умерли. Новые летальные случаи зафиксировали в Ивано-Франковской, Ровненской и Сумской областях.
      • Зато 5 пациентов выздоровели и их уже выписали из больницы.
      • Случаи заражения коронавирусом обнаружили во всех областях, кроме Кировоградской и Крыма.

      Перечень областей и количество случаев заражения коронавирусом (по состоянию на утро 28 марта)

      • Винницкая область – 16 случаев;
      • Волынская область – 2 случая;
      • Днепропетровская область – 7 случаев;
      • Донецкая область – 2 случая;
      • Житомирская область – 4 (1 летальный) случаи;
      • Закарпатская область – 1 случай;
      • Запорожская область – 10 случаев;
      • Ивано-Франковская область – 28 (3 летальных) случаев;
      • Киев – 74 случая;
      • Киевская область – 41 случай;
      • Львовская область – 5 случаев;
      • Луганская область – 2 случая;
      • Николаевская область – 1 случай;
      • Одесская область – 6 случаев;
      • Полтавская область – 1 случай;
      • Ровненская область – 9 случаев (1 летальный);
      • Сумская область – 5 случаев (1 летальный);
      • Тернопольская область – 43 случая (1 летальный);
      • Харьковская область – 1 случай;
      • Херсонская область – 1 случай;
      • Хмельницкая область – 1 случай;
      • Черновицкая область – 47 (1 летальный, 5 выздоровления) случаев;
      • Черкасская область – 3 случая;
      • Черниговская область – 1 случай.

      Коронавірус в Україні
      Коронавирус в Украине / Инфографика Центра общественного здоровья

       

      • Известно, что коронавирусом заболели уже 6 нардепов. Последней заразилась  внефракционная Анна Скороход.
      • Больной коронавирусом начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко говорит, что чувствует себя нормально. Он продолжает работать, но делает это дистанционно.
      • На коронавирус продолжают тестировать украинских военных, в частности тех, кто служит на Донбассе. Сейчас ни один из воинов не заболел.
      • Правда, в самоизоляции дома находятся 158 военнослужащих. Но они либо вернулись в Украину из-за границы, или контактировали с людьми, которые теперь проходят обсервацию.
      • Между тем, боевики впервые сообщили, что у них есть больные коронавирусом. Речь идет об одном случае на Луганщине. Такой результат дал экспресс-тест, и теперь они ждут лабораторное подтверждение.
      • Из-за вспышки COVID-19 ввели ограничения пересечения линии проведения Операции объединенных сил со стороны Харьковщины, Запорожья и Днепропетровщины. Ограничения действуют с утра 28 марта.
      • По состоянию на 28 марта подтверждены случаи инфицирования коронавирусом в 27 украинцев за рубежом.

      Советуем ознакомиться! Как и каким путем в Украину можно вернуться из-за границы на авто: советы от МИД

      Новости о коронавирусе в мире за 28 марта

      • 10 тысяч 23 человека. Из них за последние сутки – 889 таких случаев. Наибольшее число погибших – в Ломбардии (542 человека). Всего в Италии 92 тысяч 472 человека заболели COVID-19.
      • Не отстает от Италии Испания. За последние сутки от болезни умерли 832 человека. Это худший показатель с начала эпидемии в стране. Более 9,5 тысяч медиков также заразились инфекцией. Всего здесь зафиксировано 5 тысяч 694 смерти от коронавируса. Количество инфицированных превышает уже 72 тысячи человек.
      • Плачевна ситуация в США. По состоянию на 28 марта жертвами коронавируса здесь стал уже 1 тысяча 581 человек. А количество заболевших превысило 104 тысячи.
      • Вспышка COVID-19 – и в Бельгии. Только за минувшие сутки, 27 марта, в стране заразились 1 тысяча 850 человек. Сейчас в бельгийских больницах находятся 3 тысячи 717 пациентов с таким диагнозом. То есть количество инфицированных выросло почти на 2 тысячи.
      • Из-за стремительного распространения коронавируса в Британии главные развлекательные центры превращают в гигантские полевые больницы. В частности, переоборудуют Национальный выставочный центр (Бирмингем) и ExCel (Лондон) и "Манчестер Арену" (одноименный город).
      • По состоянию на утро 28 марта, несколько тысячные очереди на границе с Польшей исчезли. Худшая ситуация была на пункте пропуска "Краковец" на Львовщине.
      • В рамках борьбы с коронавирусом Турция полностью прекращает авиационное сообщение с другими странами и ограничивает междугородные перевозки.
      • К похожим шагам прибегла и Россия. С 00:00 30 марта эта страна временно приостанавливает движение через свои пункты пропуска на границе. Говорится об автомобильных, пешеходных, речных, смешанных пунктах. Также приостановят пропуск через сухопутный участок российско-белорусской границы. Правда, граждане Украины и жители оккупированного Донбасса, имеющие российские паспорта, все же попасть на российскую территорию смогут.

      Интересно! Со смехом и любовью Энрике Иглесиас на карантине поделился трогательным видео с двухлетним сыном

      Коронавірус
      Как отличить коронавирус от подобных инфекций / Инфографика 24 канала

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Коронавирус в Украине Новости Украины Новости США Карантин в Украине 2020
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 17:36 Коронавирус Covid-2019: последние новости
      Медицина 195933
      сегодня , 19:14 Как и где в Украину можно вернуться из-за границы на авто: советы от МИД
      Новини України 2883
      сегодня , 21:21 Коронавирусом заболел полицейский еще и на Запорожье
      Новини України 1494
      сегодня , 17:31 В Нигерии прогремел мощный взрыв: снесло более 100 домов
      Новини світу 3201
      сегодня , 17:56 Индия и коронавирус: как закрыть миллиард людей на карантин
      Статті 6474
      сегодня , 17:33 Россия из-за коронавируса полностью закрывает границы: исключение–жители оккупированного Донбаса
      Новини світу 2854
      сегодня , 17:57 Вести Кремля. Сливки: Лукашенко и Ким Чен Ын против коронавируса. Коронация Путина в силе
      Вєсті Кремля 1822
      сегодня , 20:30 Как сделать антисептик в домашних условиях: рекомендации ВОЗ
      Здорове життя 136978
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 16:43 О деле "Приватбанка", встречах с Коломойским и возможности дефолта: интервью с Гончаруком
      Олена Трибушна
      сегодня , 16:00 Простые правила жизни на карантине
      Ярослава Гресь
      27 марта , 18:41 Влияние коронавируса: дизайнеры придумали приспособления, чтобы не касаться дверных ручек – фото
      Ростислав Струтинський
      Залиште відгук