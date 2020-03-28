Новости о коронавирусе 28 марта: заболела нардеп Скороход, в Италии – более 10 тысяч жертв
В Украине уже зафиксировали по меньшей мере 311 случаев коронавируса, 5 из которых – летальные. В частности, количество больных выросло на Киевщине, Буковине и Тернопольщине. Заразился и внефракционный нардеп Анна Скроход. В Италии количество жертв коронавируса уже превысило 10 тысяч человек. Не отстает от нее Испания. Последние новости о коронавирусе COVID-19 в Украине и мире 28 марта.
Новости о коронавирусе в Украине 28 марта
- Согласно данным Минздрава, по состоянию на 28 марта в Украине зафиксировали 356 случаев коронавируса. За сутки подтвердили 46 новых заражений.
- Больше всего инфицированных – в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской и Киевской областях.
- На Тернопольщине уже заболели 24 медика. Также здесь из-за коронавируса в реанимации находится полуторагодовалый ребенок. В целом заболевание подтвердили троих детей.
- Село Комаровка на Черниговщине, где обнаружили первого больного коронавирусом в области, объявили центром вспышки. Здесь установили особый режим въезда и выезда, а жителей населенного пункта призвали к самоизоляции.
- К сожалению, 8 человек умерли. Новые летальные случаи зафиксировали в Ивано-Франковской, Ровненской и Сумской областях.
- Зато 5 пациентов выздоровели и их уже выписали из больницы.
- Случаи заражения коронавирусом обнаружили во всех областях, кроме Кировоградской и Крыма.
Перечень областей и количество случаев заражения коронавирусом (по состоянию на утро 28 марта)
- Винницкая область – 16 случаев;
- Волынская область – 2 случая;
- Днепропетровская область – 7 случаев;
- Донецкая область – 2 случая;
- Житомирская область – 4 (1 летальный) случаи;
- Закарпатская область – 1 случай;
- Запорожская область – 10 случаев;
- Ивано-Франковская область – 28 (3 летальных) случаев;
- Киев – 74 случая;
- Киевская область – 41 случай;
- Львовская область – 5 случаев;
- Луганская область – 2 случая;
- Николаевская область – 1 случай;
- Одесская область – 6 случаев;
- Полтавская область – 1 случай;
- Ровненская область – 9 случаев (1 летальный);
- Сумская область – 5 случаев (1 летальный);
- Тернопольская область – 43 случая (1 летальный);
- Харьковская область – 1 случай;
- Херсонская область – 1 случай;
- Хмельницкая область – 1 случай;
- Черновицкая область – 47 (1 летальный, 5 выздоровления) случаев;
- Черкасская область – 3 случая;
- Черниговская область – 1 случай.
Коронавирус в Украине / Инфографика Центра общественного здоровья
- Известно, что коронавирусом заболели уже 6 нардепов. Последней заразилась внефракционная Анна Скороход.
- Больной коронавирусом начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко говорит, что чувствует себя нормально. Он продолжает работать, но делает это дистанционно.
- На коронавирус продолжают тестировать украинских военных, в частности тех, кто служит на Донбассе. Сейчас ни один из воинов не заболел.
- Правда, в самоизоляции дома находятся 158 военнослужащих. Но они либо вернулись в Украину из-за границы, или контактировали с людьми, которые теперь проходят обсервацию.
- Между тем, боевики впервые сообщили, что у них есть больные коронавирусом. Речь идет об одном случае на Луганщине. Такой результат дал экспресс-тест, и теперь они ждут лабораторное подтверждение.
- Из-за вспышки COVID-19 ввели ограничения пересечения линии проведения Операции объединенных сил со стороны Харьковщины, Запорожья и Днепропетровщины. Ограничения действуют с утра 28 марта.
- Также с 28 марта и до завершения карантина жителям Сум и области запретили выходить на улицу без надобности.
- В Киеве ввели ограничения на предоставление стоматологических услуг, кроме неотложных случаев. Ограничения также будут действовать до завершения карантина.
- Из-за вспышки коронавируса Черновцы будут просить власть закрыть область на въезд и выезд. То есть здесь запретят движение пассажирского транспорта.
- По состоянию на 28 марта подтверждены случаи инфицирования коронавирусом в 27 украинцев за рубежом.
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Новости о коронавирусе в мире за 28 марта
- 10 тысяч 23 человека. Из них за последние сутки – 889 таких случаев. Наибольшее число погибших – в Ломбардии (542 человека). Всего в Италии 92 тысяч 472 человека заболели COVID-19.
- Не отстает от Италии Испания. За последние сутки от болезни умерли 832 человека. Это худший показатель с начала эпидемии в стране. Более 9,5 тысяч медиков также заразились инфекцией. Всего здесь зафиксировано 5 тысяч 694 смерти от коронавируса. Количество инфицированных превышает уже 72 тысячи человек.
- Плачевна ситуация в США. По состоянию на 28 марта жертвами коронавируса здесь стал уже 1 тысяча 581 человек. А количество заболевших превысило 104 тысячи.
- Вспышка COVID-19 – и в Бельгии. Только за минувшие сутки, 27 марта, в стране заразились 1 тысяча 850 человек. Сейчас в бельгийских больницах находятся 3 тысячи 717 пациентов с таким диагнозом. То есть количество инфицированных выросло почти на 2 тысячи.
- Из-за распространения коронавируса в Венгрии ввели новые правила. Отныне каждый человек, который вернулся из-за границы и находится в самоизоляции, должен клеить на двери и окнах дома предупредительные знаки. На таких стикерах большими буквами написано "Tilos a belépés!", Что означает "Вход запрещен!"
- Из-за стремительного распространения коронавируса в Британии главные развлекательные центры превращают в гигантские полевые больницы. В частности, переоборудуют Национальный выставочный центр (Бирмингем) и ExCel (Лондон) и "Манчестер Арену" (одноименный город).
- По состоянию на утро 28 марта, несколько тысячные очереди на границе с Польшей исчезли. Худшая ситуация была на пункте пропуска "Краковец" на Львовщине.
- В рамках борьбы с коронавирусом Турция полностью прекращает авиационное сообщение с другими странами и ограничивает междугородные перевозки.
- К похожим шагам прибегла и Россия. С 00:00 30 марта эта страна временно приостанавливает движение через свои пункты пропуска на границе. Говорится об автомобильных, пешеходных, речных, смешанных пунктах. Также приостановят пропуск через сухопутный участок российско-белорусской границы. Правда, граждане Украины и жители оккупированного Донбасса, имеющие российские паспорта, все же попасть на российскую территорию смогут.
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Как отличить коронавирус от подобных инфекций / Инфографика 24 канала
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