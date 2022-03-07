В Коростене оккупанты попали в здание Красного Креста

Враг ночью 7 марта атаковал Коростень. В результате авиаудара повреждено помещение Коростенской городской организации Общества Красного Креста Украины.

Об этом у себя на странице в фейсбуке сообщила организация. Там заверили, что продолжат работу в обычном режиме.

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Очень грустно смотреть на разрушения, но нас это не сломает, мы продолжаем работать в обычном режиме и не прекращаем сбор помощи нашим бойцам.

– написали в Красном Кресте.

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