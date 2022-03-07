В Коростене оккупанты попали в здание Красного Креста
7 марта 2022 , 20:12Читати новину українською
Источник:фейсбук "Красный крест Коростень"
Враг ночью 7 марта атаковал Коростень. В результате авиаудара повреждено помещение Коростенской городской организации Общества Красного Креста Украины.
Об этом у себя на странице в фейсбуке сообщила организация. Там заверили, что продолжат работу в обычном режиме.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны
Очень грустно смотреть на разрушения, но нас это не сломает, мы продолжаем работать в обычном режиме и не прекращаем сбор помощи нашим бойцам.
– написали в Красном Кресте.
Новость дополняется...