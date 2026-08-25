Украина постепенно проигрывает войну и у нее есть несколько месяцев на перемены, – Федоров

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украина теряет преимущество в войне. По его словам, у Киева есть несколько месяцев, чтобы принять ключевые решения, необходимые для изменения ситуации в свою пользу.

Об этом бывший чиновник рассказал в интервью Reuters.

Что сказал Федоров?

Эксминистр обороны подчеркнул, что у Украины нет идеи того, как выиграть войну. Он сказал, что страну тормозит неспособность к инновациям.

Федоров добавил, что укоренившаяся коррупция, сеть покровительства и "отсутствие политической независимости в государственных институциях" также сдерживают развитие Украины.

Я думаю, что сейчас настал переломный момент, который определит нашу будущую траекторию, но похоже, что мы постепенно, медленно проигрываем,

– заявил Федоров.

Он отметил, что Украина сохраняет все шансы победить, однако для этого ей необходим план завершения войны.

Он подчеркнул, что Киев сохраняет все шансы победить, однако для этого ему необходим план завершения войны. В то же время бывший чиновник поделился своим видением.

Федоров рассказал, что Украина должна покрыть линию фронта электронными датчиками, которые будут обнаруживать врага, и беспилотниками на земле и в воздухе, минимизирующими присутствие человека.

Технологии, которые могут полностью остановить россиян, уже существуют, но отсутствие у нас видения... означает, что мы их не применяем,

– подчеркнул бывший министр обороны.

Федоров раскритиковал государство за утраченный потенциал. Экс-чиновник заявил, что она работает с эффективностью 5%.

В офисе президента ответили на заявление Федорова. Там отметили, что во время пребывания в должности министра обороны у эксчиновника было совсем другое видение.

В воскресенье, 23 августа, Федоров комментировал последние коррупционные скандалы и возможную причастность к ним президента Украины. Бывший министр сказал, что именно Владимир Зеленский должен ответить, был ли он знаком с коррупционными делами в правительстве.