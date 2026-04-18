Гражданские должны иметь оружие для самозащиты, – Коваленко

Нам нужно быть более бдительными. Каждая такая ужасная ситуация, как с терактом сегодня – это урок для всех. Мы сможем с этим справиться, и улучшить нашу безопасность. Гражданские должны иметь оружие для самозащиты. Легализация короткоствола давно необходима. Это мое личное мнение,

– сказал он.

Как сейчас действует законодательство по оружию?

В Украине оборот оружия регулируется не одним "законом об оружии", а рядом подзаконных актов МВД и постановлений Кабмина, а также Уголовным кодексом. Базовая логика такова: граждане могут владеть определенными видами огнестрельного оружия только по разрешению полиции, но полноценного закона о гражданском огнестрельном оружии (в частности короткоствольном) до сих пор нет – он обсуждается годами и не принят в финальном виде.

Фактически сегодня разрешено охотничье и спортивное оружие: гладкоствольное ружье, нарезные карабины, пневматика, а также травматическое оружие (ограниченно и с разрешением). Чтобы получить разрешение, гражданин проходит проверку: справку о несудимости, медицинский осмотр, обучение по правилам обращения с оружием и проверку полицией.

После этого оружие регистрируется и вносится в учетные базы МВД. Короткоствольное боевое оружие в Украине официально не разрешено для свободного владения, хотя есть многочисленные законопроекты о его легализации и создании реестра гражданского оружия.

Травматическое оружие формально доступно, но имеет жесткие ограничения: разрешение, проверки, запрет скрытого ношения без оснований и контроль полиции. Есть также отдельные режимы, связанные с военным положением: в 2022 году государство разрешило гражданским использовать выданное оружие для обороны, но это временное исключение, а не общее правило.

Важный момент: даже законно зарегистрированное оружие нельзя просто "носить как хочешь" – обычно разрешается хранение дома или транспортировка по правилам, а скрытое или постоянное ношение ограничено.

Какой законопроект готовит Верховная Рада?