Укр Рус
24 Канал Новости Украины Цивільні мають мати зброю для самозахисту, – Коваленко
18 апреля, 23:47
14

Гражданские должны иметь оружие для самозащиты, – Коваленко

Вероника Соцкова
Основные тезисы
  • Андрей Коваленко высказался за легализацию короткоствольного оружия для гражданских для самозащиты.
  • После трагических событий в Киеве, где произошла стрельба, он отметил необходимость усиления защиты граждан и системы реагирования.

Вопрос легализации короткоствольного оружия для гражданских снова оказался в центре общественной дискуссии в Украине. Сторонники идеи считают, что граждане имеют право на эффективную самозащиту.

Такое же мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Что о разрешении на оружие заявил Коваленко?

После трагических событий в Киеве, где в результате стрельбы погибли и пострадали люди, в обществе вновь обострилась дискуссия о безопасности гражданских.

На фоне этого Коваленко выразил мнение, что подобные случаи должны стать уроком для усиления защиты граждан и системы реагирования. Он отметил, что обществу нужно быть более бдительным и внимательным к потенциальным угрозам в публичных местах.

Нам нужно быть более бдительными. Каждая такая ужасная ситуация, как с терактом сегодня – это урок для всех. Мы сможем с этим справиться, и улучшить нашу безопасность. Гражданские должны иметь оружие для самозащиты. Легализация короткоствола давно необходима. Это мое личное мнение, 
– сказал он.

Как сейчас действует законодательство по оружию?

В Украине оборот оружия регулируется не одним "законом об оружии", а рядом подзаконных актов МВД и постановлений Кабмина, а также Уголовным кодексом. Базовая логика такова: граждане могут владеть определенными видами огнестрельного оружия только по разрешению полиции, но полноценного закона о гражданском огнестрельном оружии (в частности короткоствольном) до сих пор нет – он обсуждается годами и не принят в финальном виде.

Фактически сегодня разрешено охотничье и спортивное оружие: гладкоствольное ружье, нарезные карабины, пневматика, а также травматическое оружие (ограниченно и с разрешением). Чтобы получить разрешение, гражданин проходит проверку: справку о несудимости, медицинский осмотр, обучение по правилам обращения с оружием и проверку полицией.

После этого оружие регистрируется и вносится в учетные базы МВД. Короткоствольное боевое оружие в Украине официально не разрешено для свободного владения, хотя есть многочисленные законопроекты о его легализации и создании реестра гражданского оружия.

Травматическое оружие формально доступно, но имеет жесткие ограничения: разрешение, проверки, запрет скрытого ношения без оснований и контроль полиции. Есть также отдельные режимы, связанные с военным положением: в 2022 году государство разрешило гражданским использовать выданное оружие для обороны, но это временное исключение, а не общее правило.

Важный момент: даже законно зарегистрированное оружие нельзя просто "носить как хочешь" – обычно разрешается хранение дома или транспортировка по правилам, а скрытое или постоянное ношение ограничено.

Какой законопроект готовит Верховная Рада?

  • Верховная Рада Украины готовится рассмотреть законопроект №5708 о гражданском огнестрельном оружии, который предусматривает системное урегулирование оборота оружия в стране. Документ был принят в первом чтении еще в феврале 2022 года и сейчас вынесен в повестку дня будущих сессий парламента.

  • Законопроект предусматривает создание Единого государственного реестра оружия под управлением МВД, без которого невозможно будет получить право собственности. Также предлагается ввести классификацию гражданского оружия на несколько категорий – от автоматического до длинноствольного гладкоствольного и нарезного.

  • В случае принятия документа будут определены четкие правила владения, хранения и ношения различных типов оружия для граждан Украины. В парламенте продолжаются дискуссии относительно финальной редакции закона и его влияния на ситуацию с безопасностью в стране.