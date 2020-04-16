Корпорация "АТБ" оказалась более мощным ценовым регулятором, чем государство, – эксперты

Корпорация "АТБ" оказалась более эффективным регулятором цен на рынке, а государство должно извлечь уроки из недавних попыток производителей поднять цены на волне ажиотажа.

Такое мнение высказали эксперты, опрошенные редакцией информационно-новостного сайта Delo.UA.

Невероятный "карантинный" спрос на продукты питания и товары повседневного потребления продемонстрировал беспомощность государства в вопросах регулирования цен. Когда украинцы буквально смели товары с полок супермаркетов в первые дни карантина, производители попытались воспользоваться ситуацией и значительно подняли цены. Только принципиальная позиция компании "АТБ-Маркет", которая является крупнейшим оператором рынка и обладает супермаркетами во всех регионах Украины (в настоящее время их уже 1101), смогла оказать регулирующее воздействие на цены и политику поставщиков.

"Показательным стал шаг корпорации "АТБ", которая обнародовала цены от поставщиков, благодаря чему сняла с себя обвинения в преднамеренном увеличении цен в период ажиотажного спроса. Конечные потребители склонны винить в повышении цен торговые сети, не вникая в ценовую политику поставщиков, посредников, логистических компаний и т.д. Открытая коммуникация в таких вопросах противодействует манипуляции и формирует задел доверия на будущее", – прокомментировала позицию сети депутат Елена Мошенец.

Именно "АТБ" первой адекватно отреагировала на претензии Антимонопольного комитета Украины к розничным сетям по поводу повышения цен. Под прицелом оказались все наиболее заметные участники рынка: NOVUS, "Ашан", METRO Cash & Carry Ukraine, "Сильпо", BILLA, VARUS, "ЭКО маркет", "Велика Кишеня", "Велмарт", "АТБ".

Компания "АТБ-Маркет" публично открыла и обнародовала на своем сайте и в СМИ ценовые предложения поставщиков – это помогло объяснить причины повышения цен в магазинах. Корпорация "АТБ" смогла аргументированно доказать государственным регуляторам и потребителям, что полки супермаркетов демонстрируют ценовые предложения поставщиков. Ради сохранения доступных цен она раньше всех отказалась от части своей прибыли и снизила торговые наценки, чтобы предложить покупателям доступные цены на критически важные продукты в период турбулентности на рынке.

"На ситуацию с повышением цен повлияли производители: они на словах уверяли, что не меняли отпускных цен, но, как свидетельствуют факты, повышали расценки. Этому есть неоднократные подтверждения – поставщики продукции поставляли в торговые сети товары по завышенным ценам. На стабилизацию же ситуации имела влияние в том числе и конкуренция торговых сетей между собой. Например, позиция корпорации "АТБ" в какой-то степени помогла ей выступить в роли рыночного регулятора. Она сказала другим сетям: на эти товары, которые привлекли к себе внимание потребителей и за которыми пристально следят, мониторят, мы нашли возможность снизить цены – договорились с поставщиками. "АТБ" начала уменьшать цены. Соответственно, и другие торговые сети начали так делать. Они понимали, что их товар, особенно скоропортящийся, окажется неконкурентоспособным", – рассказал финансовый аналитик Андрей Блинов о роли крупнейшего оператора рынка в урегулировании ценовой ситуации.

Ситуация нормализовать после того, как покупатели увидели привычный ассортимент на полках супермаркетов. Этому помог усиленный режим работы логистических служб. Потребители воочию убедились: коллапса с поставками товаров нет, дефицита нет, цены уже не пугают, а некоторые продукты даже подешевели. Жизнь украинского сетевого ритейла вернулась в привычное русло.

В то же время опрошенные эксперты отметили, что государственные институты не смогли ничего противопоставить повышению цен, чтобы защитить интересы рядового потребителя, ведь в этой ситуации Украина пришла с полностью разрушенной системой государственного ценового контроля и регулирования.

Как сообщила депутат Елена Мошенец, политики сделали из этой ситуации выводы. "Производители и поставщики – это частные предприятия, в ценовую политику которых государство в нормальной ситуации не должно вмешиваться. Однако в рамках "антивирусных" законодательных изменений предусмотрена административная ответственность, если цены на товары противоэпидемического назначения и товары высокой социальной значимости превышают более чем в 1,2 раза уровень цен, определенный Кабинетом Министров", – подчеркнула законодатель.