Корпус Ханского дворца в Бахчисарае дал трещину после "реставрации" со стороны оккупантов

Россия продолжает уничтожать культурное наследие коренного населения в оккупированном Крыму. На этот раз "добрались" до Ханского дворца в Бахчисарае.

Людмила Денисова – уполномоченный Верховной Рады по правам человека рассказала, что на стене одного из корпусов появилась большая трещина. Правозащитница напомнила, что этот памятник – включен в предварительный список для внесения в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Международно признанные законы и обычаи ведения войны запрещают государству-оккупанту присваивать и уничтожать культурные ценности, исторические памятники,

– заявила Денисова.

Денисова подчеркнула, что Россия насильственными методами навязывает в оккупированном Крыму свою культурную политику. Страна-агрессор лишает коренное население культурного права, самобытности и традиций.

Правозащитница обратилась в секретариат ЮНЕСКО. Денисова призвала немедленно отреагировать на то, как Россия нарушает международное гуманитарное право в Крыму.

Ханский дворец в Бахчисарае: история

Ханский дворец в Бахчисарае вошел в историю как родовая резиденция династии Гераев. Она правила Крымом в XV-XVIII веках.

Бахчисарайский дворец – единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. Территория комплекса составляет 4,3 гектара.

Во дворце расположены музей истории и культуры крымских татар, художественный музей, а также – выставка холодного и огнестрельного оружия.

Публикация Денисовой:

Страна-оккупант РФ продолжает грубо нарушать международное право путем уничтожения культурного наследия коренного населения Крыма.

Большая трещина появилась на стене одного из корпусов Ханского дворца в Бахчисарае во время проведения так называемой "реставрации". Эта достопримечательность включена в предварительный список для внесения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Международно признанные законы и обычаи ведения войны запрещают государству-оккупанту присваивать и уничтожать культурные ценности, исторические памятники.

В частности, в нарушение Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Россия насильственными методами навязывает свою культурную политику на территории временно оккупированного Крыма, лишая коренное население культурного права, самобытности и традиций.

Обращаюсь к Секретариату ЮНЕСКО с просьбой немедленно отреагировать на факт нарушения РФ международного гуманитарного права на ТОТ Крым.