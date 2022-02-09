Людмила Денісова – уповноважена Верховної Ради з прав людини – розповіла, що на стіні одного з корпусів з'явилася велика тріщина. Правозахисниця нагадала, що ця пам'ятка – включена до попереднього списку для внесення до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Зауважте Повезли до ФСБ: в окупованому Криму затримали 4 кримських татар

Міжнародно визнані закони і звичаї ведення війни забороняють державі-окупанту привласнювати та знищувати культурні цінності, історичні пам'ятки,

– заявила Денісова.

Денісова наголосила, що Росія насильницькими методами нав'язує в окупованому Криму свою культурну політику. Країна-агресорка позбавляє корінне населення культурного права, самобутності та традицій.

Правозахисниця звернулася до секретаріату ЮНЕСКО. Денісова закликала негайно відреагувати на те, як Росія порушує міжнародне гуманітарне право у Криму.

Ханський палац у Бахчисараї: історія

Ханський палац у Бахчисараї увійшов в історію як родова резиденція династії Ґераїв. Вона правила Кримом у XV – XVIII століттях.

Бахчисарайський палац – єдиний у світі зразок кримськотатарської палацової архітектури. Територія комплексу становить 4,3 гектара.

У палаці розташовані музей історії та культури кримських татар, художній музей, а також – виставка холодної та вогнепальної зброї.

Допис Денісової:

Країна-окупант РФ продовжує грубо порушувати міжнародне право шляхом знищення культурної спадщини корінного населення Криму.

Велика тріщина з'явилася на стіні одного з корпусів Ханського палацу в Бахчисараї під час проведення так званої "реставрації". Ця пам'ятка включена до Попереднього списку для внесення до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Міжнародно визнані закони і звичаї ведення війни забороняють державі-окупанту привласнювати та знищувати культурні цінності, історичні пам'ятки.

Зокрема, у порушення Гаазької Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, Росія насильницькими методами нав'язує свою культурну політику на території тимчасово окупованого Криму, позбавляючи корінне населення культурного права, самобутності та традицій.

Звертаюся до Секретаріату ЮНЕСКО з проханням негайно відреагувати на факт порушення РФ міжнародного гуманітарного права на ТОТ Криму.