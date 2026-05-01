Часть иранских атташе в Европе могут быть офицерами КСИР под прикрытием, – СМИ

Европейский Союз признал Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией в начале этого года. Сейчас в Европе взволнованы угрозой, которую могут нести представители этого формирования.

Об этом сообщает Euractiv, ссылаясь на непубличный доклад.

Что известно об опасениях ЕС?

Европа оказалась перед новым вызовом связанным с Ираном. Правительства европейских стран должны определиться, что делать с иранскими военными атташе, которые служат в столицах.

В секретном досье сказано, что некоторые иранские военные представители, размещены по всей Европе, являются одновременно действующими офицерами корпуса стражей исламской революции, которые действуют под дипломатическим прикрытием. Факт того, что лица, связанные с подсанкционной организацией, продолжают получать выгоду от дипломатической защиты и свободы передвижения по всему блоку, вызывает беспокойство.

В досье, на которое ссылается издание, рекомендуют принять санкции в отношении иранских военных атташе и дипломатов, связанных с КСИР. Такие меры должны еще больше изолировать Тегеран и ограничить международные возможности организации.

Почему угроза от КСИР возросла?

ЕС в январе этого года принял решение о признании Корпуса стражей исламской революции террористической организацией. Это решение и стало поворотным в переоценке Европой своего отношения к КСИР.

Ярким примером угрозы является Мохаммад Нагизаде, военный атташе Ирана в Польше и член Корпуса. В досье сказано, что он способен продвигать финансовые и оперативные интересы организации в Европе. Посольство Ирана в Варшаве не предоставило никаких комментариев.

Обратите внимание! КСИР появился в Иране после Исламской революции 1979 года. Это институт, целью которого является защита революции и ее достижений. Командует им верховный лидер. Главной задачей КСИР стал контроль за тем, чтобы западная культура и идеология не просачивались в Иран. Аятолла Рухолла Хомейни очень быстро превратил его в структуру гораздо более модернизированную, чем армия Ирана. С каждым десятилетием Корпус оказывал все большее влияние на процессы внутри Ирана.

С началом войны в Иране и ликвидацией США и Израилем верховного лидера Али Хаменеи, КСИР еще больше укрепил свои позиции. Его командующий Ахмад Вахиди де-факто стал ключевым лицом, принимающим решения в стране, контролирующим силовые структуры и задающим курс переговорного процесса с США.

Последние новости о войне в Иране

Недавно стало известно, что США и Израиль планировали сменить режим в Тегеране. Они поддерживали возвращение к власти Махмуда Ахмадинежада, который был президентом Ирана с 2005 по 2013 годы.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что к нему обращались лидеры Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ с просьбой воздержаться от ударов по Ирану. Страны Ближнего Востока считают, что сейчас есть шанс достичь мирного соглашения. По их мнению, будущие договоренности могут быть приемлемыми для всех сторон. Однако Трамп отметил, что важным условием этого соглашения является полный отказ Ирана от ядерного оружия.

Тегеран может пойти на сделку и отдать обогащенный уран, но выдвигает условие. 400 килограммов высокообогащенного урана должны быть переданы не Соединенным Штатам, а России.