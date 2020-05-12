Самая большая реформа во время войны: как ВСУ и НГУ переходят на корпуса и сработает ли эта система

На этой войне Украина много чего сделала впервые: уничтожила крейсер, сбила самолет морским дроном, перенесла войну на территорию России и другое. И еще одним таким "впервые" может стать большая реформа армии во время полномасштабной войны. История знает случаи, когда воюющие страны изменяли систему армии во время войн. Однако чаще всего речь идет о восстановлении разбитого войска после первого удара врага. У нас ситуация другая.

В 2025 году Силы обороны начали активный переход на корпусную систему – это касается как Вооруженных Сил, так и Национальной гвардии. Создание корпусов происходит постепенно, пока что известно о 5 новых корпусах: 1 в Сухопутных войсках, 2 в Десантно-штурмовых и еще 2 в НГУ.

Хотя до полномасштабного вторжения в Украине существовали 3 корпуса, однако их деятельность на фронте была скорее исключением, чем правилом.

Нынешняя реформа имеет много преимуществ и не меньше рисков. Переход на систему корпусов требует много новых решений.

Мы пообщались с представителями Нацгвардии, 3-го армейского корпуса ВСУ и 1-го корпуса НГУ "Азова", чтобы узнать больше о ходе реформы и ее перспективах. Так как же происходит реформа украинской армии, почему она необходима сейчас и с какими вызовами придется столкнуться – рассказывает 24 Канал.

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Какие корпуса будут в армии

Полный план реформы предусматривает, что украинское войско будет состоять из 20 корпусов различных родов войск. Большинство корпусов будут в Сухопутных войсках ВСУ.

Пока официально объявлено о 3 новых корпусах:

1-й корпус НГУ "Азов" на базе одноименной 12-й бригады спецназначения. Командир – Денис Прокопенко ("Редис");

на базе одноименной 12-й бригады спецназначения. Командир – Денис Прокопенко ("Редис"); 2-й корпус НГУ "Хартия" на базе одноименной 13-й бригады оперативного назначения. Командир – Игорь Оболенский ("Корнет").

на базе одноименной 13-й бригады оперативного назначения. Командир – Игорь Оболенский ("Корнет"). 3-й армейский корпус ВСУ на базе 3-й отдельной штурмовой бригады. Командир – Андрей Билецкий.

Кроме того, журналисты обнаружили на платформе work.ua вакансию дизайнера для 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск. Также будет 7-й корпус ДШВ. Хотя командование ДШВ пока мало говорит по этому поводу.

Все бригады морской пехоты уже объединены в единый 30-й корпус.

Также существуют 9-й и 10-й корпуса, которые были созданы в 2023 году накануне контрнаступления в Запорожской области; 11-й резервный корпус, созданный еще в 2016 году, и 12-й корпус, о котором почти ничего пока неизвестно.

Что изменится после перехода армии на корпуса

Прежде всего целью реформы является изменение нынешней системы управления войсками. То есть вместо тактических групп, управления войск, оперативных группировок войск, оперативно-тактических группировок войск, оперативно-стратегических группировок войск на фронте будут действовать именно корпуса – определенные бригады корпуса на конкретных линиях соприкосновения.

Дело в том, что нынешние органы управления, как, например, ОТУВ и ОСУВ, не имеют постоянного состава бригад или батальонов – их, проще говоря, отправляют в командировки, поэтому происходит перемещение подразделений. Да и сами органы управления чаще являются лишь звеном связи между Генштабом и командирами бригад.

А главная проблема в том, что все эти органы временные и командование, как и бригады, в командировке. ТГ, УВ, ОУВ, ОТУВ или ОСУВ создают в соответствии с ситуацией на тех или иных участках. Так, например, прошлой осенью появилось ОТУВ "Курск" на фоне операции Сил обороны на российской территории.

И все же самым высоким уровнем постоянной структуры в украинской армии является бригада, личный состав которой насчитывает от 5 до 7 тысяч человек. Зато корпус будет объединять от 25 до 35 тысяч военных, зоной ответственности которых будут определенные участки фронта до 150 километров. То есть перемещение бригад на разные направления минимизируется, разве что останется вероятность перемещений на участки, которые, например, потребуют подкреплений в зоне ответственности самого корпуса.

Важно. Если в Силах обороны высшей структурой является бригада, то у россиян большие структуры, которые объединяют десятки тысяч человек, – это дивизии, армии и соединения армий. И противостоять таким структурам на уровне бригад и полков сложно, но Силы обороны прилагают сейчас для этого максимум усилий.

"Доцент", офицер 1-го корпуса НГУ "Азов", в комментарии 24 Каналу объяснил, что кроме единства командования новая структура также может добавить инициативы на местах, ведь руководство корпусов будет более осведомлено и о ситуации на линии соприкосновения, и о возможностях подразделений.

Корпуса – это об уменьшении потребности затыкания дыр и тушения пожаров приданными подразделениями, что затрудняет взаимодействие и почти никогда не дает желаемого результата в случае отсутствия фундаментального подхода,

– объясняет "Доцент".

Кроме того, по словам офицера, создание систем корпусов уменьшит ручное управление на тактическом уровне, соответственно генералитет сможет заниматься стратегическим планированием и более приоритетными задачами. Как пример – стратегической обороной.

В то же время заместитель командира З-й ОШБр Максим Жорин в комментарии 24 Канала отмечает, что сейчас на фронте у нас сложилась ситуация, где на направлениях воюют различные подразделения, которые часто имеют плохую коммуникацию между собой из-за постоянных ротаций, введения новых подразделений, которые между собой не знакомы. Поэтому нет слаженности. А система корпусов как раз должна исправить это.

Корпус имеет целый ряд преимуществ и возможностей. Он может усиливать свои подразделения за счет своих же сил, перебрасывая свои части. При этом части находятся в полном взаимодействии за счет того, что они в одном корпусе. То есть мы получим историю, где в полосе одного корпуса все друг друга знают, понимают, работают в одной системе подготовки, применения оружия, наблюдения и поражения и так далее,

– объясняет Жорин.



Максим Жорин / Фото из телеграм-канала офицера

Корпуса в таком случае и получат больше возможностей для усиления проблемных участков собственными средствами, и будут обеспечивать взаимодействие смежных бригад.

Интересно, что между корпусами ВСУ и НГУ будет определенное отличие. По словам Максима Жорина, корпуса в ВСУ будут больше по количеству личного состава и вооружения. В то же время "Доцент" отмечает, что, как бригады Нацгвардии, так и ее корпуса пока не имеют на своем вооружении техники западного образца.

Формирование корпусов в Сухопутных войсках

Пока единственным официально объявленным новым корпусом в рамках реформы в Сухопутных войсках является 3-й армейский корпус, созданный на базе 3-й отдельной штурмовой бригады. Пока перечень бригад, которые будут в этом корпусе, остается скрытым.

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в комментарии 24 Каналу отметил, что новые корпуса должны отличаться от тех, которые в украинской армии были раньше.

Андрей Билецкий определен как формирователь и командир корпуса, то есть именно он закладывает основы, на которых будет построен 3-й армейский корпус. На каждое из направлений выделены свои лимиты времени. Сначала формируется управление корпуса, затем в него вводят подразделения. Туда войдут как те, которые уже действуют и находятся на линии боевого соприкосновения, так и те, которые мы создаем полностью с нуля. Например, беспилотный полк,

– объясняет Жорин.



Андрей Билецкий – командир 3-го корпуса / Фото 3-й ОШБр

На начальных этапах управлять корпусом будут офицеры 3-й ОШБр, однако постепенно туда будут входить офицеры других бригад, которые станут частью корпуса.

Стоит отметить, что в беспилотном полку в новом корпусе решили аккумулировать весь опыт эффективного использования дронов на фронте, который получили бойцы 3-й ОШБр. Основной целью создания полка стала необходимость существования подразделения для всесторонней поддержки бойцов на различных участках, ведь беспилотные системы – это и разведка, и огневая поддержка, и логистика. Максим Жорин отмечает, что стать частью полка уже выразили желание немало людей, особенно девушек.

Как формируют новые корпуса: опыт Нацгвардии

В Национальной гвардии Украины сформированы два корпуса на базе бригады "Азов" под командованием Дениса Прокопенко ("Редиса") и "Хартии" под командованием Игоря Оболенского ("Корнета").

В состав корпуса "Азова" кроме соответствующей бригады также вошли:

1-я президентская бригада оперативного назначения "Буревій";

12-я бригада специального назначения "Азов";

14-я бригада оперативного назначения "Червона Калина";

15-я бригада оперативного назначения "Кара-Даг";

новосозданная 20-я бригада оперативного назначения "Любарт";

Обращение Дениса Прокопенко и командиров бригад корпуса "Азов": смотрите видео

В то же время в состав корпуса "Хартии" войдут:

3-я бригада оперативного назначения "Спартан";

4-я бригада оперативного назначения "Рубеж";

13-я бригада оперативного назначения "Хартия";

17-я Полтавская бригада "Рейд" 17-я Полтавская бригада "Рейд";

18-я Славянская бригада.

Переход Нацгвардии на корпуса утвердили главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр внутренних дел Игорь Клименко. Непосредственным распределением бригад в корпуса занимался командующий НГУ Александр Пивненко.

Спикер Национальной гвардии Руслан Музычук в комментарии 24 Каналу объяснил, что эта реформа прежде всего позволит объединить все бригады НГУ в единых структурах – корпусах "Азова" и "Хартии".

Несколько бригад, объединенных в корпус, получают общее командование – единый штаб и командира корпуса. Это позволяет избежать ранее распространенной практики, когда подразделения НГУ были рассредоточены по разным направлениям фронта и подчинялись различным структурам. Отныне они будут действовать как единая боевая сила под централизованным руководством, что будет способствовать более эффективному планированию операций и тесной координации между бригадами,

– объясняет Музычук.

Сейчас активно продолжаются формирования штабов, создание разведывательных, артиллерийских и логистических подразделений для обоих корпусов.



Руслан Музычук / Фото с фейсбук-страницы спикера НГУ

Как НГУ выбирала бригады для ядра корпусов

Руслан Музычук объясняет, что командиров корпусов назначили на должности из-за их большого опыта и эффективности в армии.

Командирами назначались офицеры со значительным опытом в НГУ и Силах обороны, которые продемонстрировали эффективность в боевых операциях. Командующий НГУ Александр Пивненко подчеркивал, что избранные командиры имеют значительный опыт и уважение среди личного состава,

– отмечает Музычук.

Первым ядром корпуса стал "Азов" – бригада, которая состоит исключительно из добровольцев, имеет собственную систему обучения и собственные подходы к службе и выполнению задач. Бригада долгое время была добровольческим формированием, проявила себя во время обороны Мариуполя.

"Доцент" отмечает, что для "Азова" большая честь, что корпус сформирован именно на базе его бригады, и это высокая награда за вклад в развитие украинской армии.

Приятно осознавать, что азовская система подготовки личного состава, планирования и проведения военных операций будет масштабирована. Это признание вклада "Азова" в развитие новой армии. Для меня, как и для других офицеров бригады, которые переходят служить в корпус, это означает больше работы по своим направлениям,

– говорит "Доцент".

Сейчас у корпуса сформирован штаб, основой которого стали офицеры управления "Азова". Однако к управлению также будут привлечены и офицеры других бригад, которые входят в корпус.

Начальником штаба корпуса "Азов" стал подполковник Арсен Дмитрик ("Лемко").

Относительно перехода Дениса Прокопенко на должность командира корпуса "Доцент" считает, что это положительно повлияет на все бригады, которые теперь будут подчинены ему. В то же время в бригаде "Азов" состоятся ротации и кадровые изменения. Командиром бригады уже стал Богдан Гришенков ("Пугач").

В то же время многие военные были поражены тем, что ядром 2-го корпуса НГУ стала "Хартия" – одна из самых молодых бригад. Однако спикер НГУ Руслан Музычук объясняет, что "Хартия" хорошо проявила себя на тяжелых направлениях и опыт бригады будет полезным для корпуса. В частности, "Хартия" осуществила в свое время уникальную в истории российско-украинской войны операцию.

"Хартия" впервые провела роботизированное наступление, используя наземные беспилотные системы в боевых условиях. Операция продемонстрировала высокий уровень интеграции искусственного интеллекта, автономных платформ и средств дистанционного управления в тактические сценарии современной войны. Роботизированные системы выполняли ключевые функции – от разведки и огневой поддержки до доставки боеприпасов, что позволило уменьшить риски для личного состава. Этот прорыв показал, что НГУ не только обладает передовыми технологиями, но и способна эффективно использовать их в реальных боевых условиях,

– подчеркивает Музычук.

Также "Хартия" была среди тех бригад, которые остановили российское наступление на Харьковщине в мае 2022 года.



Игорь Оболенский – командир корпуса "Хартия" / Фото Армия.inform

Главные вызовы корпусной реформы

Однако большая реформа, да еще и во время войны, имеет много вызовов и рисков. Поэтому нужно действовать осторожно и взвешенно.

Для большинства командиров система корпусов является абсолютно новой. Корпусная система существовала в советской армии, и в первые годы после провозглашения независимости Украины были 4 корпуса ВСУ. Однако действующие боевые командиры этой системы не застали.

И едва ли не самым большим вызовом сейчас являются кадры. Для эффективной системы управления корпусом нужно не менее 300 квалифицированных офицеров. Если мы говорим о 20 корпусах, которые по планам должны появиться в нашей армии, то нужно не менее 6000 специалистов. И желательно, чтобы это были люди с уже нужным опытом, а не только со званием, которое можно получить, учась в вузе и закончив военную кафедру. Поэтому кадры, а особенно хорошие кадры, – дефицит, особенно когда их нужно немало.

Ядром корпусов выбирают наиболее боеспособные бригады. И если бригады, которые совместно с ними формируют корпуса, имеют определенные проблемные или недоработанные направления, на них нужно направлять усилия своих специалистов.

Еще один важный момент – корпуса объединят в управлении офицеров разных бригад. У них могут быть разные видения и разные подходы, так что налаживание командной работы важно. Однако, как в предыдущих интервью отмечал командир 3-го корпуса Сухопутных войск Андрей Билецкий, такие структуры, как ОСУВ, ОТУВ и другие, – не являются командами, потому что они временные. Зато корпус позволит создать постоянную команду, хоть для этого нужно приложить усилия. И большую роль в этом будут играть именно командиры корпусов.



Украина в вопросе этой реформы одна. Как и во многих сферах этой войны, наши партнеры могут передать свой опыт по структуре корпусов и управленческих решений, однако ни одна из армий стран-союзников не имеет такого опыта, как украинская. А это означает, что наша армия на этом пути будет первооткрывателем. Это создает дополнительные осложнения, потому что нужно действовать взвешенно и одновременно быстро.

Между тем офицер "Доцент" отмечает, что частично нужный опыт командир корпуса "Азов" Денис Прокопенко получил во время обороны Мариуполя.

Если говорить об "Азове", то наши командиры уже имеют опыт подобной работы. В качестве примера можно привести оборону Мариуполя, когда друг "Редис" сумел наладить взаимодействие с различными подразделениями мариупольского гарнизона, и это дало возможность продержаться 86 дней в сверхсложных условиях. К тому же "Азову" не впервые быть новаторами. Ведь "Азов" с самого начала создавался как совершенно другая военная формация, чем те, которые были до него. И, как видите, результат этого кропотливого труда никто не может поставить под сомнение,

– отмечает "Доцент".



Денис Прокопенко – командир корпуса "Азов" / Фото "Азова"

По мнению Максима Жорина, переход на корпусную систему будет неоценимым опытом и после того, как кто-то пройдет этот путь, – следующим будет легче.

Это принципиально новая история для украинской армии, для украинских офицеров. То, что сейчас сделают первые корпуса, – будет опытом и примером в дальнейшем, так что потом это будет происходить гораздо быстрее и легче. Это вот тот прорыв, на который надо немного времени и усилий,

– подчеркивает Жорин.

В то же время спикер НГУ Руслан Музычук добавляет, что для полноценного функционирования корпуса нужно проделать немало работы, однако сама реформа открывает новые возможности – и для профессионального развития войска, и для рекрутинга. Это позволит усилить украинскую армию.

Задача со звездочкой, или Самая тяжелая часть реформы

Сейчас новосозданные корпуса активно работают над организацией системы управления, созданием всех необходимых условий для функционирования корпусов. Многие детали, по объективным причинам, остаются непубличными.

Но есть проблема. Абсолютное большинство бригад, которые вошли в новые корпуса, сейчас непосредственно выполняют задачи на разных направлениях фронта. А это означает, что, когда корпуса будут переходить в свои зоны ответственности, понадобятся ротации.

Действительно, для того чтобы удерживать полосу ответственности и воевать корпусами, украинской армии придется перемещать бригады по всей линии фронта. В этом есть риски, ведь россияне часто используют момент ротации украинских подразделений и прорывают оборону. Поэтому действовать нужно будет быстро, но осторожно,

– объясняет "Доцент".

На примере это выглядит так. Если бригада А сейчас на Сумщине, бригада Б в Донецкой области, а зона ответственности корпуса определена на Харьковщине, то оба подразделения нужно переместить на тот участок, за который отвечает корпус.



Сейчас бои продолжаются на линии около 1000 километров / Карта DeepStateMAP

В то же время бригады В, Г и Ґ нужно вывести с Харьковщины и переместить в зоны ответственности их корпусов. И это не секретная информация, что ротации делают позиции наиболее уязвимыми. Однако к формированию корпусов в основном пытаются подходить по такому принципу, чтобы минимизировать необходимость перемещений, хотя избежать их почти невозможно.

То есть к полному переходу армии на корпусную систему нужно подходить взвешенно и мыслить глобально, учитывая все переменные. И это задача Генерального штаба и командиров корпусов – воплотить все так, чтобы линия фронта осталась устойчивой.

Сколько времени нужно на реформу

Любая реформа требует времени, но проблемой реформы в нынешнем положении Украины является то, что его нет. То есть реформы нужны буквально на вчера. Но и спешка не нужна, потому что многие вопросы требуют взвешенных решений.

Поэтому никто не берется прогнозировать, сколько времени понадобится украинской армии для полного перехода на систему корпусов, потому что есть очень много факторов. Сейчас больше всего вопросов вызывает поиск кадров. Это может занять время. Затем длительной может быть организация корпусов на фронте, чтобы осуществить нужные ротации максимально осторожно.

Поэтому точно можно только сказать, что нужно время и его действительно не хватает.

Корпуса – это панацея?

"Изменимся или погибнем", – такая фраза часто звучит в последнее время, особенно от известного волонтера Сергея Стерненко, который часто подчеркивает необходимость проведения реформ в армии.

Однако не стоит считать, что переход на корпуса – это панацея, которая обеспечит быструю победу. Российская армия – чрезвычайно сильный противник, имеющий много живой силы и немало ресурсов, в том числе и поддержку КНДР, Ирана и, как выяснилось, даже Китая.

Однако в украинской армии есть и противники перехода на корпусную систему. Они аргументируют свою позицию тем, что в Украине уже существовали 4 корпуса до реформы и их привлечение к боевым операциям не изменило ситуацию на фронте. Но такие операции все же были скорее исключением, чем правилом. Например, операция в Крынках на Херсонщине была ответственностью 30-го корпуса морской пехоты.

Однако большинство военных оценивают перспективы реформы положительно. Переход на корпусную систему может стать огромным вкладом в обороноспособность страны. Сейчас нет признаков того, что даже при условии окончания войны угроза в виде России исчезнет. А тешить себя иллюзиями ее исчезновения не стоит – нужно быть готовыми к любому вызову.

А сработает ли эта система так, как задумано, – зависит от многих факторов, и это мы сможем увидеть только со временем.

И главное – переход Сил обороны на систему корпусов не означает, что армии больше не нужен надежный тыл. Так что сегодня, завтра и столько, сколько нужно, мы должны быть или в армии, или что-то делать для армии. Самое простое, что можно сделать уже и сейчас, – задонатить на сбор на нужды армии. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.