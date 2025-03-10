Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины сообщил в понедельник, 10 марта, передает 24 Канал. Он рассказал о деталях встречи и приоритетах в назначениях.

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Что известно о совещании

На встрече Александр Сырский выслушал проблемные вопросы и отдал распоряжение для их безотлагательного решения.

Кроме того, в назначении командиров армейских корпусов приоритет предоставлен "молодым и перспективным офицерам", которые уже имеют достаточный боевой опыт и отличились эффективными действиями во главе бригад.

Чтобы выстоять и победить, украинская армия становится более современной, эффективной, сильной. Продолжаем работу согласно намеченному плану. Слава Украине!

– отметил главнокомандующий.

К слову, перейти на корпусную систему в ВСУ для улучшения управления бригадами еще в 2022 году предлагал Валерий Залужный. Однако официально реформу начали в феврале 2025 года.