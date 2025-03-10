Про це головнокомандувач Збройних сил України повідомив у понеділок, 10 березня, передає 24 Канал. Він розповів про деталі зустрічі й пріоритети в призначеннях.

Дивіться також Росія наступає на Сумщині, ЗСУ – під Куп'янськом: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що відомо про нараду

На зустрічі Сирський вислухав проблемні питання й віддав розпорядження для їх невідкладного вирішення.

Окрім того, у призначенні командирів армійських корпусів пріоритет надано "молодим і перспективним офіцерам", що вже мають достатній бойовий досвід і відзначилися ефективними діями на чолі бригад.

Щоб вистояти й перемогти, українська армія стає сучаснішою, ефективнішою, сильнішою. Продовжуємо роботу згідно з наміченим планом. Слава Україні!

– зазначив головнокомандувач.

До слова, перейти на корпусну систему в ЗСУ для покращення управління бригадами ще у 2022 році пропонував Валерій Залужний. Однак офіційно реформу розпочали в лютому 2025 року.