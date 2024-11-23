"Генералы должны быть в окопах": Зеленский прокомментировал планы на систему корпусов в ВСУ

Президент Зеленский считает, что система корпусов должна уменьшить забюрократизированность в украинской армии. Соответствующее заявление он сделал во время 3-й Международной конференции по продовольственной безопасности Grain from Ukraine.

Президент отметил, что моральное состояние военного – самое важное. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Что говорит Зеленский о системе корпусов в ВСУ

"Если корпусная система, которую они (ВСУ – 24 Канал) предлагают на сегодня, – это уменьшение расстояния от генерала до военного, если бюрократичность уменьшится – пусть делают так, чтобы она была уменьшена",

– сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что он лично не считает генерала, который не был в окопе, генералом, несмотря на опыт.

Сегодня самая сложная ситуация на переднем крае, в окопе. Генералы должны быть в окопах. Вот такая войнаДля моральной устойчивости, для поддержки военных не нужно приходить и рассказывать на Ставке или где-то в командных штабах, чего не хватает, – нужно непосредственно общаться с солдатом,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, что до конца ноября в ВСУ представят концепцию реформирования – перехода на систему "корпус-бригада". Это позволит существенно сэкономить на человеческих, финансовых и материальных ресурсах.