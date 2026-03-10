Корректировала огонь по ТЭЦ в Киеве, прикрываясь ребенком: СБУ задержала российского агента
- СБУ задержала агента ФСБ России, которая корректировала огонь по ТЭЦ и оборонным предприятиям, маскируя "работу" под прогулки с дочкой.
- Женщина передавала координаты объектов для ударов через Google Maps и фотографировала потенциальные цели.
Сотрудники контрразведки СБУ смогли разоблачить и задержать еще одну агентку российских спецслужб прямо в столице Украины. Злоумышленница собирала данные для нового обстрела энергетической инфраструктуры, в частности проводила доразведку возле городских теплоэлектроцентралей.
К тому же агент ФСБ России следила за государственными и частными предприятиями, которые работают непосредственно на оборонную промышленность Украины. В СБУ отметили, что она передавала их координаты для ракетных ударов.
Что известно о деятельности корректировщицы в Киеве?
По данным следствия, женщина проводила разведывательные действия, маскируя их под прогулки по городу вместе с малолетней дочерью. Чтобы не привлекать внимания, она постоянно меняла одежду и поведение на улице.
На самом деле злоумышленница фиксировала состояние энергетической инфраструктуры после недавних ракетно-дронных атак Россия и собирала данные о предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Агенткой врага оказалась продавщица из одной из торговых сетей, ее завербовала ФСБ. На контакт с российскими спецслужбами она вышла во время поиска "быстрого заработка" в телеграмм-каналах.
Согласившись сотрудничать, женщина ездила по городу и передавала информацию для корректировки возможных ударов по киевским ТЭЦ и оборонным предприятиям.
По информации правоохранителей, женщина обозначала координаты объектов в Google Maps, после чего фотографировала потенциальные цели на телефон. Во время обысков у нее изъяли смартфон, через который она поддерживала связь с куратором ФСБ, а также сменные SIM-карты.
Агент России переписывалась с "куратором": смотрите фото СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали ее деятельность и задержали по месту жительства в Оболонском районе столицы.
Фигурантке объявили подозрение по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о государственной измене в условиях военного положения.
Сейчас женщина находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Больше о подобных случаях
Недавно удалось разоблачить женщину, которая работала на ФСБ и пыталась трудоустроиться в ТЦК. По данным следствия, она планировала получать там информацию о Силах обороны Украины и передавать ее российской стороне.
Кроме того, сотрудники СБУ вместе с правоохранителями сорвали подготовку теракта в Харькове. Полицейские задержали 16-летнего подростка, которого завербовала российская разведка через телеграм-канал.
По инструкциям кураторов он собирал самодельное взрывное устройство и планировал выманить полицию к месту подрыва, сделав фальшивый вызов.
Еще одним корректировщиком оказался 59-летний агент ФСБ, который под прикрывался оборонными закупками, а на самом деле готовил серию воздушных атак по компаниям, которые ремонтируют транспорт.