Корректировала огонь по ТЭЦ в Киеве, прикрываясь ребенком: СБУ задержала российского агента

Сотрудники контрразведки СБУ смогли разоблачить и задержать еще одну агентку российских спецслужб прямо в столице Украины. Злоумышленница собирала данные для нового обстрела энергетической инфраструктуры, в частности проводила доразведку возле городских теплоэлектроцентралей.

К тому же агент ФСБ России следила за государственными и частными предприятиями, которые работают непосредственно на оборонную промышленность Украины. В СБУ отметили, что она передавала их координаты для ракетных ударов.

Что известно о деятельности корректировщицы в Киеве?

По данным следствия, женщина проводила разведывательные действия, маскируя их под прогулки по городу вместе с малолетней дочерью. Чтобы не привлекать внимания, она постоянно меняла одежду и поведение на улице.

На самом деле злоумышленница фиксировала состояние энергетической инфраструктуры после недавних ракетно-дронных атак Россия и собирала данные о предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Агенткой врага оказалась продавщица из одной из торговых сетей, ее завербовала ФСБ. На контакт с российскими спецслужбами она вышла во время поиска "быстрого заработка" в телеграмм-каналах.

Согласившись сотрудничать, женщина ездила по городу и передавала информацию для корректировки возможных ударов по киевским ТЭЦ и оборонным предприятиям.

По информации правоохранителей, женщина обозначала координаты объектов в Google Maps, после чего фотографировала потенциальные цели на телефон. Во время обысков у нее изъяли смартфон, через который она поддерживала связь с куратором ФСБ, а также сменные SIM-карты.

Агент России переписывалась с "куратором": смотрите фото СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали ее деятельность и задержали по месту жительства в Оболонском районе столицы.

Фигурантке объявили подозрение по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о государственной измене в условиях военного положения.

Сейчас женщина находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

