Дело "Мидас" окружено большим количеством спекуляций: в НАБУ ответили, доведут ли его до суда

Расследование дела "Мидас" сопровождается многочисленными спекуляциями как со стороны общественности, так и политиков. Некоторые фигуранты даже пытаются использовать политические силы и объединиться с участниками других производств НАБУ.

Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил во время "Киевского форума по безопасности", передает "hromadske".

Дойдет ли до суда дело "Мидаса"?

Руководитель НАБУ заверил, что дело "Мидас" о коррупции в энергетической сфере Украины будет доведено до суда. В то же время, по его словам, попытки манипуляций вокруг фактов уголовного производства продолжаются.

Кривонос назвал информацию о деле "Мидас", которая не исследовалась следствием и появляется в публичном пространстве "нерелевантной манипуляцией" и попыткой подорвать уголовное производство.

Я уже вижу целую кампанию вокруг этой операции "Мидас", к которой привлечено много-много людей, которые откровенно манипулируют прямо в публичном пространстве даже теми фактами, которые были обнародованы в процессе этого досудебного расследования,

– рассказал он.

Кроме того, директор НАБУ отметил профессионализм и честность детективов бюро, привлеченных к расследованию, отметив, что это производство не будет остановлено ни при каких обстоятельствах.

Справка! Детективы НАБУ 10 ноября 2025 года разоблачили масштабную коррупционную схему на АО "НАЭК "Энергоатом"", участники которой систематически получали 10 – 15% стоимости контрактов от контрагентов предприятия. Злоумышленники заставляли платить партнеров, чтобы те и в дальнейшем сотрудничали с "Энергоатомом". Деньги "отмывались" в киевском офисе, который принадлежал семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора России Андрея Деркача.



По данным следствия, коррупционную схему организовали бизнесмены Александр Цукерман и Тимур Миндич, которые сейчас скрываются в Израиле. Среди других фигурантов дела – советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, исполнительный директор по безопасности в "Энергоатоме" Игорь Фурсенко, бывший вице-премьер и министр национального единства Алексей Чернышов, а также бывший министр энергетики и министр юстиции Герман Галущенко и экс-министр энергетики Светлана Гринчук.

