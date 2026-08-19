Об этом 19 августа сообщили в Офисе генерального прокурора.

Что решил суд в отношении начальника ТЦК?

Решение об отстранении от должности начальника Николаевского областного ТЦК и СП принял суд по ходатайству прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Подозреваемому также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативного варианта назначен залог в размере 4 миллионов 659 тысяч гривен.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, бывшего начальника ТЦК подозревают в получении взятки в размере 15 тысяч долларов. По данным следствия, за эти деньги он должен был не применять мобилизационные меры в отношении трех военнообязанных.

Речь шла также о снятии их с розыска в системе "Оберег" и создании условий для дальнейшего бронирования по месту работы. К тому же подозреваемый хотел способствовать тому, чтобы уже мобилизованного мужчину не приняли в воинскую часть и направили на повторное прохождение ВВК.