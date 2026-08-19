Про це 19 серпня заявили в Офісі генпрокурора.

Що вирішив суд щодо начальника ТЦК?

Рішення про відсторонення від посади начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП ухвалив суд за клопотанням прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Підозрюваному також обрано запобіжку у вигляді тримання під вартою. Як альтернативний варіант призначено заставу у розмірі 4 мільйонів 659 тисяч гривень.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, вже ексначальника ТЦК підозрюють в одержані хабаря у розмірі 15 тисяч доларів. За даними слідства, за ці гроші він мав не вживати мобілізаційних заходів щодо трьох військовозобов'язаних.

Йшлось також про зняття їх з розшуку в системі "Оберіг" та створення умов для подальшого бронювання за місцем роботи. До того ж підозрюваний хотів посприяти тому, щоб уже мобілізованого чоловіка не прийняли до військової частини та направили на повторне проходження ВЛК.