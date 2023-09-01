Данилов рассказал, повлияли ли на мобилизацию случаи коррупции в военкоматах

В Украине продлили мобилизацию до 15 ноября. Секретарь СНБО ответил, повлияла ли на ситуацию коррупция в ТЦК и СП.

Алексей Данилов подчеркнул, что тех планов, которые давали военные, придерживаются. Сейчас мобилизуют столько, сколько нужно.

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Каждые 2 месяца реализуется новый план по мобилизации

Каждый день утром, когда я отправляюсь на работу, вижу очередь в одном из центров набора в армию, который находится рядом. У нас нет такого, что это некий процесс [мобилизации], о котором надо так громко всем рассказывать. Есть ли какие-нибудь проблемы? Ну, да, конечно, есть, как и в любом деле. Но это не является максимально критическим,

– подчеркнул чиновник.

Также секретарь СНБО заявил, что каждые два месяца реализуется новый утвержденный план мобилизации. Военные обращаются, чтобы провести соответствующие процедуры через заседание Совбеза для того, чтобы процесс продолжался. Данилов подчеркнул, что потребности в один момент набирать 300 тысяч человек в армию нет.

Кроме того, отметил, что случаи разоблачения военкомов на взяточничестве не повлияли на количество мобилизованных.

"Другое дело, что Россия постоянно рассказывает, что у нас здесь и стариков, и слепых, и глухих, – всех забирают в армию. Это же их дело – рассказывать. Но я могу сказать, что у нас не единичные случаи, когда люди получили ранения, когда люди потеряли те или иные части своего тела, и идут на фронт, идут дальше служить", – добавил чиновник.

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