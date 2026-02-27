Более 50 миллионов гривен на восстановлении Трипольской ТЭС: разоблачена коррупционная схема

Служба безопасности Украины вместе с правоохранителями разоблачила схему хищения средств, предназначенных для ремонта Трипольской ТЭС после атак России. Фигуранты покупали материалы по цене на 30% выше рыночной.

Подробнее о деятельности схемы и ее разоблачении рассказали в СБУ.

Детали коррупционной схемы на восстановлении Трипольной ТЭС

СБУ, Нацполиция и прокуратура установили, что к сделке причастны руководители двух подрядных компаний, которые ремонтировали теплогенерирующие объекты. С 2023 до 2025 года их предприятия выиграли тендеры и заключили договоры на общую сумму более 500 миллионов гривен.

Фигуранты искусственно завышали стоимость услуг, строительных материалов и техоборудования. Полученную разницу они делили между собой.

По данным СБУ, материалы для ремонта энергообъекта участники схемы покупали в подконтрольных фирмах на 30% дороже рыночной цены.

Таким образом, течение 2023 – 2025 годов они вывели на счета аффилированных компаний и обналичили почти 50 миллионов гривен,

– добавили в Службе безопасности.

Во время первых обысков у фигурантов дела изъяли гаджеты, черновую документацию с доказательствами коррупционной схемы и 19 миллионов гривен наличными.

Шестерым дельцам схемы вручили подозрения в легализации (отмывании) имущества преступным путем и растрате имущества в особо крупных размерах организованной группой. Речь идет о трех организаторах, двух руководителей компаний и одного сообщника.

Коррупционерам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

