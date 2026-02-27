Более 50 миллионов гривен на восстановлении Трипольской ТЭС: разоблачена коррупционная схема
- СБУ разоблачила коррупционную схему на восстановлении Трипольской ТЭС, где фигуранты завышали цены на материалы на 30% и нанесли ущерб на 50 миллионов гривен.
- Шестерым участникам схемы вручили подозрения, им грозит до 12 лет заключения.
Служба безопасности Украины вместе с правоохранителями разоблачила схему хищения средств, предназначенных для ремонта Трипольской ТЭС после атак России. Фигуранты покупали материалы по цене на 30% выше рыночной.
Подробнее о деятельности схемы и ее разоблачении рассказали в СБУ.
Детали коррупционной схемы на восстановлении Трипольной ТЭС
СБУ, Нацполиция и прокуратура установили, что к сделке причастны руководители двух подрядных компаний, которые ремонтировали теплогенерирующие объекты. С 2023 до 2025 года их предприятия выиграли тендеры и заключили договоры на общую сумму более 500 миллионов гривен.
Фигуранты искусственно завышали стоимость услуг, строительных материалов и техоборудования. Полученную разницу они делили между собой.
По данным СБУ, материалы для ремонта энергообъекта участники схемы покупали в подконтрольных фирмах на 30% дороже рыночной цены.
Таким образом, течение 2023 – 2025 годов они вывели на счета аффилированных компаний и обналичили почти 50 миллионов гривен,
– добавили в Службе безопасности.
Во время первых обысков у фигурантов дела изъяли гаджеты, черновую документацию с доказательствами коррупционной схемы и 19 миллионов гривен наличными.
Шестерым дельцам схемы вручили подозрения в легализации (отмывании) имущества преступным путем и растрате имущества в особо крупных размерах организованной группой. Речь идет о трех организаторах, двух руководителей компаний и одного сообщника.
Коррупционерам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Следствие продолжается.
Недавнее разоблачение топ-чиновника Воздушных сил
Накануне, по данным Офиса генпрокурора и СБУ, командующего логистики Воздушных сил ВСУ и начальника СБУ в Житомирской области поймали на взятке. Также их подозревают в присвоении средств, которые были предназначены для оборонного строительства.
Их задержали во время передачи 320 тысяч долларов.
По данным источников 24 Канала говорится о задержании полковника Андрея Украинца (командующего логистики ВС ВСУ) и полковника Владимира Компаниченко (начальника Управления СБУ Житомирской области).