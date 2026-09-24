Миллион долларов за поставку дронов: НАБУ вручило уведомления о подозрении пограничнику и предпринимателю

НАБУ и САП предъявили новые подозрения должностному лицу Государственной пограничной службы Украины и владельцу частной компании. Речь идет о деле, связанном с вымогательством неправомерной выгоды за беспрепятственную поставку дронов.

Их подозревают в даче взятки и легализации незаконных доходов. О подробностях сообщили в НАБУ.

Что известно о деле

По данным следствия, в августе 2025 года производитель дронов выиграл тендер ГПСУ, снизив цену вопреки просьбе конкурента, который рассчитывал на победу благодаря связям с пограничниками.

Из-за сорванного плана конкурент по сговору с должностными лицами ГПСУ начал вымогать у победителя 1 миллион долларов за беспрепятственное заключение договора и приемку техники.

В настоящее время следователями установлен дополнительный эпизод предоставления неправомерной выгоды. Речь идет о переводе конкурентом должностному лицу ГПСУ криптовалюты Tether (USDT) в количестве 50 тысяч единиц, что составляет более 2,1 миллиона гривен по курсу НБУ.

Также следствие выяснило, что пограничник неоднократно получал незаконные доходы, которые скрывал в криптоактивах.

Так, в январе – апреле 2026 года он перевел более 15,4 миллиона гривен в криптовалюту Tether (USDT). Часть этих активов пограничник конвертировал в наличные и впоследствии купил автомобиль Mercedes-Benz GLC 300, оформив его на жену.

Один из криптокошельков следователи обнаружили во время обыска по месту жительства пограничника.

Напомним, что недавно БЭБ раскрыло масштабную сеть "конвертационных центров", через которую ежемесячно могло проходить почти 500 миллионов гривен. По данным правоохранителей, с 2023 года общий оборот схемы мог составить 23,5 миллиарда гривен.