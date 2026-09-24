Вони підозрюються у наданні хабаря та легалізацію незаконних прибутків. Про деталі розповіли у НАБУ.

Що відомо про справу

За даними слідства, у серпні 2025 року виробник дронів виграв тендер ДПСУ, знизивши ціну всупереч проханню конкурента, який розраховував на перемогу завдяки зв'язкам із прикордонниками.

Через зірваний план конкурент за змовою з посадовцями ДПСУ почав вимагати від переможця 1 мільйон доларів за безперешкодне укладення договору та приймання техніки.

Наразі детективами встановлено додатковий епізод надання неправомірної вигоди. Йдеться про переказ конкурентом посадовцю ДПСУ криптовалюти Tether (USDT) у кількості 50 тисяч одиниць, що становить понад 2,1 мільйона гривень за курсом НБУ.

Також слідство з'ясувало, що прикордонник неодноразово отримував незаконні доходи, які приховував в криптоактивах.

Так, у січні – квітні 2026 він перевів понад 15,4 мільйона гривень у криптовалюту Tether (USDT). Частину цих активів прикордонник конвертував у готівку і згодом купив автомобіль Mercedes-Benz GLC 300, оформивши його на дружину.

Один з криптогаманців слідчі знайшли під час обшуку за місцем проживання прикордонника.

Нагадаємо, що нещодавно БЕБ викрило масштабну мережу "конвертаційних центрів", через яку щомісяця могло проходити майже 500 мільйонів гривень. За даними правоохоронців, з 2023 року загальний обіг схеми міг сягнути 23,5 мільярда гривень.