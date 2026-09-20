Об этом сообщает директор Бюро экономической безопасности Украины Александр Цивинский.

Что известно о сети?

Сеть действовала с 2023 года, и за это время через нее могло пройти около 23,5 миллиарда гривен. Ориентировочные потери бюджета из-за уклонения от уплаты налогов могут составить около 3 миллиардов гривен.

Спецоперация прошла сразу в трех городах – Киеве, Харькове и Одессе. Правоохранители провели около 50 обысков.

Обыски у фигурантов / Фото БЭБ

В ходе следственных действий были изъяты, в частности, неучтенные наличные средства на миллионы гривен. Участникам схемы уже предъявлено подозрение.

К раскрытию сети присоединились БЭБ, Государственная пограничная служба и Киберполиция. В то же время правоохранители пока не раскрывают всех деталей операции – подробности обещают обнародовать позже.

Напомним, ранее БЭБ раскрыло масштабную схему по производству и продаже неучтенных сигарет. К этой афере был причастен один из крупнейших производителей табачной продукции, который длительное время работал в Ровенской области.

В 2023–2024 годах должностные лица предприятия инсценировали исчезновение более 1,1 тысячи тонн табачного сырья, которое впоследствии использовали для незаконного производства сигарет. Готовую продукцию продавали без надлежащего учета, в частности контрабандой в страны ЕС, используя поддельные акцизные марки.

В результате бюджет Украины недополучил более 2,3 миллиарда гривен акцизного налога. Эта сумма неуплаченных налогов была подтверждена судебно-экономической экспертизой.

Директору сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо больших размерах. Само предприятие больше не работает, а его лицензия на производство табачных изделий аннулирована.