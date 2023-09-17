Яйца по 17 гривен и куртки для военных: в Минобороны назвали причины коррупционных скандалов

Агентство ресурсного обеспечения Минобороны прокомментировало главные коррупционные скандалы в ведомстве. Глава Агентства считает, что первопричина – непрозрачность и некачественность контрактов.

Общественный и политический деятель Арсен Жумадилов, возглавляющий с мая 2023 года Агентство ресурсного обеспечения Минобороны, считает, что скандальные закупки яиц по 17 гривен и курток для военных возникли из-за непрозрачности и некачественности контрактов.

Смотрите также Сообщать о коррупции теперь может каждый: НАПК уже запустило специальный портал

В чем причина коррупционных скандалов в МОУ

Арсен Жумадилов отметил, что эти закупки были непрозрачными – тогда нельзя было публиковать на "Прозорро" ни процедуру, ни отчет о заключенном договоре, ни самые закупочные цены. Он убежден, что такие непрозрачные закупки способствуют частным интересам некоторых людей.

Такие закупки способствуют тому, чтобы люди закладывали туда свои интересы. Закладывались ли они в этих случаях – на этот вопрос должны ответить правоохранительные органы. Я связываю [скандалы] с тем, эти закупки происходили непрозрачно,

– сказал он.

Жумадилов также отметил, что во время этих закупок должностные лица имели возможность решать вопрос по собственному усмотрению.

Эти яйца по 17 гривен возникли на фоне того, что заключаемые в 2022 году договоры на услуги питания содержали внутри себя очень большой объем дискреции при выполнении этих договоров как со стороны поставщиков, так и со стороны заказчиков. То есть когда решения принимаются по усмотрению исполнителей с обеих сторон,

– сказал Жумадилов.

Каким должен быть качественный контракт

Арсен Жумадилов подчеркнул, что качественный контракт – это контракт, где четко выписаны:

действия,

их последовательность,

их продолжительность,

взаимные права и обязанности всех сторон способом, который делает невозможным или существенно сужает дискрецию.

В частности, по его мнению, в случае с закупкой курток также была непрозрачность при заключении прямых контрактов.