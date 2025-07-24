Я обещал никого не покрывать, Кравченко вручил подозрения двум прокурорам

В четверг, 24 июля, двое прокуроров получили подозрения. Один из них пытался лоббировать незаконную передачу земли, а другой за "вознаграждение" вмешивался в расследование.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на генерального прокура Руслана Кравченко.

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Что известно о подозрениях прокурорам?

По словам Кравченко, подозрения получили один действующий и один бывший прокуроры.

Мне, как Генеральному прокурору, неприятно писать о преступлениях внутри органов прокуратуры. Но еще хуже – молчать или закрывать глаза. Я обещал никого не покрывать,

– заметил он.

Так, одному из подозреваемых – заместителю руководителя одной из окружных прокуратур Черниговщины, – инкриминируют организацию похищения особо важных документов, подделку официальных документов, пособничество в фальсификации доказательств.

Генпрокурор объяснил, что он пытался "прикрыть" незаконную передачу 8 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель одной из агрокомпаний.

Организовал похищение больших 14 коробок с документами, которые имели решающее значение для экспертизы. Вместо доказательств в экспертное учреждение поступила коробка с газетами. И чтобы скрыть махинацию подделал сопроводительные документы,

– рассказал Кравченко.

Второй подозреваемый – бывший первый заместитель руководителя прокуратуры Черкасской области. Его подозревают в злоупотреблении влиянием, разглашении данных досудебного расследования.

Отмечается, что в 2021 году он получил взятку за вмешательство в расследование в интересах знакомого. Прокурор просил следователей зарегистрировать производство, провести допросы, изъятия и передавал эту информацию третьим лицам.

Заметим, недавно Кравченко заявил, что проверит подследственность дел, которые уже расследует НАБУ. Мол, бюро имеет дела, которые должно расследовать не оно.