Оккупационные власти превратили военную службу в прибыльный теневой бизнес, спекулируя безопасностью вдали от линии фронта. Представители политических партий России начали активно агитировать военнослужащих регулярных частей, сотрудников Росгвардии и полиции переходить в так называемые "медийные" подразделения, созданные из коллаборационистов и пленных.

Как сообщают агенты партизанского движения "АТЕШ", действующие среди представителей оккупационной администрации, вся эта коррупционная схема разворачивается на фоне сентябрьских псевдовыборов.

Каковы подробности?

Речь идет, прежде всего, о таких широко разрекламированных формированиях, как БАРС-32 имени Павла Судоплатова, батальон имени Богдана Хмельницкого и отдельный батальон имени Максима Кривоноса.

За перевод в эти "показушные" подразделения, гарантирующие теплое и безопасное место в тылу, организаторы схемы требуют щедрое вознаграждение в размере от 2 миллионов рублей.

Это предложение выглядит крайне привлекательным для российских силовиков, ведь условия службы, финансирование и уровень снабжения в этих формированиях на порядок выше, чем в обычных штурмовых частях.

Помимо защиты от отправки на передовую, покупателям таких должностей практически гарантируют кресла в структурах оккупационных администраций в рамках государственных программ вроде "Время героев".

Осуществление этих теневых выплат организовано через "Фонд содействия безопасности и обороне имени Павла Судоплатова", штаб-квартира которого расположена в оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Эта структура напрямую связана с гауляйтером региона Евгением Балицким и уже давно превратилась в гигантскую "стиральную машину" для отмывания денег.

Коррупционная деятельность вокруг этого фонда уже привлекла внимание российских спецслужб. В декабре 2025 года ФСБ России задержала заместителя Балицкого Александра Зинченко, обвинив его в мошенничестве в особо больших размерах.

Чиновник завышал цены на закупку техники для военных, в частности грузовиков и автомобилей Toyota, присваивая миллионы рублей. Впоследствии суд продлил его арест до мая 2026 года.

Помимо Зинченко, под следствие попал целый ряд соратников гауляйтера. Среди них Олег Шостак, отвечавший за финансовые потоки и медиаресурсы, экс-глава Государственного зернового оператора Никита Бусел и руководитель местного МинАПК Андрей Сигута. Это ярко демонстрирует системный распад команды оккупационной администрации из-за тотальной коррупции в оборонных бюджетах.

Зачем оккупантам эти батальоны?

Сами же упомянутые батальоны выполняют исключительно пропагандистскую функцию. Их главная задача – имитация массовости и создание телевизионной картинки "добровольного перехода" украинцев на сторону России.

По данным подполья, реальная боевая ценность этих формирований минимальна, а масштабы их применения критически преувеличены. Например, участие батальона Хмельницкого, сформированного в феврале 2023 года из украинских военнопленных, в реальных боях вообще не имеет независимых подтверждений.

Политический пиар вокруг этих подразделений ведут известные российские деятели. Расследование Центра журналистских расследований доказало, что батальон имени Максима Кривоноса является искусственным проектом спецслужб страны-агрессора.

Организацией поездок иностранных блогеров и пиаром этого подразделения занимается Захар Прилепин, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду". Медийными лицами этого проекта ИПСО выступают коллаборационисты Алексей Подгорецкий и Максим Бурьянчук.

Похожая ситуация наблюдается и с БАРС-32. Созданный осенью 2022 года как коммерческая структура для охраны Балицкого, этот отряд только в марте 2023 года вошел в состав ВС России. В феврале 2025 года ему официально присвоили статус "казачьего" подразделения.

Подразделение активно вербует людей, предлагая 500 тысяч рублей единовременной выплаты и ежемесячное содержание в размере 205 тысяч рублей, что делает покупку места там финансово выгодной инвестицией.

Где готовят наемников?

Перед отправкой на оккупированные территории Запорожской области наемники проходят подготовку на базе Российского университета спецназа имени Путина в чеченском Гудермесе. Однако даже глубокий тыл не гарантирует абсолютной безопасности: в июле 2025 года был ликвидирован заместитель командира БАРС-32 Олег Семов.