Як повідомляють агенти партизанського руху "АТЕШ" з-поміж представників окупаційної адміністрації, ця вся корупційна схема відбувається на тлі вересневих псевдовиборів.

Які подробиці?

Йдеться насамперед про такі розпіарені формування, як БАРС-32 імені Павла Судоплатова, батальйон імені Богдана Хмельницького та окремий батальйон імені Максима Кривоноса.

За переведення у ці "показушні" підрозділи, які гарантують тепле та безпечне місце в тилу, організатори схеми вимагають щедру винагороду у розмірі від 2 мільйонів рублів.

Ця пропозиція виглядає вкрай привабливою для російських силовиків, адже умови служби, фінансування та рівень постачання у цих формуваннях на порядок вищі, ніж у звичайних штурмових частинах.

Окрім захисту від відправки на передову, покупцям таких посад практично гарантують крісла в структурах окупаційних адміністрацій за державними програмами на кшталт "Час героїв".

Проведення цих тіньових оплат організовано через "Фонд сприяння безпеці та обороні імені Павла Судоплатова", штаб-квартира якого розташована в окупованому Мелітополі Запорізької області.

Ця структура безпосередньо пов'язана з гауляйтером регіону Євгеном Балицьким і вже давно перетворилася на гігантську "пральну машину" для відмивання грошей.

Корупційна діяльність навколо цього фонду вже привернула увагу російських спецслужб. У грудні 2025 року ФСБ Росії затримала заступника Балицького Олександра Зинченка, звинувативши його у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Посадовець завищував ціни на закупівлю техніки для військових, зокрема вантажівок та автомобілів Toyota, привласнюючи мільйони рублів. Згодом суд продовжив його арешт до травня 2026 року.

Окрім Зинченка, під слідство потрапила ціла низка соратників гауляйтера. Серед них Олег Шостак, який відповідав за фінансові потоки та медіаресурси, ексголова Державного зернового оператора Микита Бусел та очільник місцевого МінАПК Андрій Сигута. Це яскраво демонструє системний розпад команди окупаційної адміністрації через тотальну корупцію в оборонних бюджетах.

Навіщо окупантам ці батальйони?

Самі ж згадані батальйони виконують виключно пропагандистську функцію. Їхнє головне завдання – симуляція масовості та створення телевізійної картинки "добровільного переходу" українців на бік Росії.

За даними підпілля, реальна бойова цінність цих формувань є мінімальною, а масштаби їхнього застосування критично перебільшені. Наприклад, участь батальйону Хмельницького, сформованого у лютому 2023 року з українських військовополонених, у реальних боях взагалі не має незалежних підтверджень.

Політичний піар на цих підрозділах роблять відомі російські діячі. Розслідування Центру журналістських розслідувань довело, що батальйон імені Максима Кривоноса є штучним проєктом спецслужб країни-агресорки.

Організацією поїздок іноземних блогерів та піаром цього підрозділу займається Захар Прілєпін, співголова партії "Справедливая Россия – За правду". Медійними обличчями цього ІПСО-проєкту виступають колаборанти Олексій Підгорецький та Максим Бур'янчук.

Схожа ситуація спостерігається і з БАРС-32. Створений восени 2022 року як комерційна структура для охорони Балицького, цей загін лише у березні 2023 року увійшов до складу ЗС Росії. У лютому 2025 року йому офіційно надали статус "казачого" підрозділу.

Підрозділ активно вербує людей, пропонуючи 500 тисяч рублів одноразової виплати та щомісячне забезпечення від 205 тисяч рублів, що робить купівлю місця там фінансово вигідною інвестицією.

Де готують найманців?

Перед відправкою на окуповані території Запорізької області найманці проходять підготовку на базі Російського університету спецназу імені Путіна в чеченському Гудермесі. Проте навіть глибокий тил не гарантує абсолютної безпеки: у липні 2025 року було ліквідовано заступника командира БАРС-32 Олега Сємова.